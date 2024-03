La Cámara Federal de San Martín confirmó la medida cautelar que suspendió la parte del DNU 70/23 que autorizaba a los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas (SAD). De esa manera, la medida puso un freno a las SAD regirá "hasta tanto sea dictada la sentencia definitiva"

El tribunal dejó firme el fallo dictado a fines de enero pasado por el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Liga de Futbol de Salto Asociación Civil. El fallo, ahora ratificado, dispuso "la suspensión de los artículos 335° y 345° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 70/2023", que establecía el marco para las SAD.

Los artículos 335 y 345 del Decreto establecían que "no podrá impedirse, dificultarse, privarse o menoscabarse cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, si la misma está reconocida en esta ley y normas complementarias".

La Cámara de San Martín, con las firmas de los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández, subrayó que el DNU había justificado que "la República Argentina ha desarrollado un sistema de deporte que debe ser mejorado sustancialmente, ampliando las estructuras organizativas que lo integran".

El decreto consideró "imperioso modificar la Ley a los efectos de incluir nuevas figuras societarias para la conformación de las entidades que integran el Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física, de modo de ampliar las opciones a las que puedan recurrir dichas entidades".

Sin embargo, la Cámara replicó que "no se verifican, al menos en este estado liminar de la causa, los extremos requeridos por la normativa y jurisprudencia citada para el dictado del DNU cuestionado -en la materia de que se trata-, al no evidenciarse y tampoco explicitarse una situación de excepcionalidad o de necesidad que justifique la adopción de las medidas aquí analizadas".

"Tampoco se advierte la imposibilidad de elegir una decisión menos gravosa (trámite parlamentario), ni que las ventajas de la vía escogida sean mayores a las desventajas advertidas", subrayaron los camaristas.

La Justicia Federal invalidó los artículos que autorizaban las Sociedades Anónimas Deportivas

En el mismo contexto, resaltaron que "en lo que se refiere al grado de afectación al interés público involucrado, (…) no se observa que la admisión de la medida requerida pueda constituirse, prima facie, como una afectación valorable al interés público, más aun teniendo en cuenta la posibilidad de volver las cosas al estado anterior, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión".

El fallo ratificado había hecho lugar a una "una acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional" contra el capítulo deportivo del DNU. En ese sentido, la Cámara de San Martín señaló en primera instancia que los artículos ​que habilitan la conformación de las SAD “altera el estado de situación de un colectivo de incidencia social como son las entidades deportivas, pues impide desarrollar su vida asociativa”

Los clubes de AFA rechazaron las SAD

Mediante una Asamblea Ordinaria de la AFA, a mediados de noviembre, los dirigentes del fútbol argentino rechazaron de manera unánime la posibilidad de que los clubes puedan pasar de ser Sociedades Civiles a Sociedades Anónimas Deportivas La única ausencia fue la de Talleres, el club cordobés que levantó la bandera del silencio cuando todo el fútbol se posicionó contra las SAD.

Los 45 representantes de clubes presentes en el lugar votaron en contra. De esta forma, se consolidó la posición que los clubes mostraron, mediante comunicados, en rechazo a la privatización de las asociaciones sin fines de lucro y quedó asentada con la firma de los asambleístas.

Mediante una Asamblea Ordinaria, la AFA rechazó las SAD con 45 votos en contra.

“Cada uno de ustedes hizo una manifestación pública contra las SAD y quiero felicitarlos. Los clubes necesitan cumplir la función que cumplen como las Asociaciones Civiles que son. Estoy convencido de que esa es su esencia”, expresó el presidente de la AFA, Claudio Tapia ante la asamblea.

"Por si no lo saben, acá habla el imperdonable. Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años", disparó el dirigente ante los dichos del expresidente Mauricio Macri.

Al cierre de la Asamblea, Mónica Bouvet, Gerente de Administración y Control de AFA, hizo un desgloce del balance con números positivos y el mandamás del fútbol argentino, aclaró: “Todo eso con medidas populistas”. A continuación, Tapia reiteró que no se discutirá más sobre el tema: "Es un tema terminado, no vamos a pelear contra algo que no existe. La posición institucional la marcaron los clubes públicamente".

Sumado a esto, durante la final entre River y Central en diciembre, los dos equipos posaron para las fotos con carteles con una leyenda en rechazo del DNU: “El fútbol no tiene necesidades ni urgencias”. “Vamos a tener que dar una batalla similar a la que dimos a finales de los 90 con la llamada Ley Granillo Ocampo. Habrá que resistir desde la AFA, desde la dirigencia de los clubes y desde los socios”, expresó César Francis, miembro del Foro Social del Deporte y excandidato presidencial de San Lorenzo.

“El DNU está justificado con que estas medidas se toman a raíz de la crisis económica y fiscal, por eso plantear que el fútbol está en una situación de necesidad y urgencia es un absurdo", manifestó Sergio Smietniansky, abogado e integrante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol. "Lo de las SAD lo metieron en el medio para darle el gusto a Macri que quiere seguir haciendo negocios con el fútbol, pero con mayor envergadura”,

Y agregó: “Para que modifiquen sus estatutos a los clubes les dan un año de plazo, ¿pero no era de necesidad y urgencia? Otro absurdo”.

“Acá se juntan el viejo anhelo de Macri de privatizar los clubes, que ya lleva 25 años, con un ataque político del Gobierno a las autoridades de la AFA, un cóctel que los llevó a cometer este exabrupto legal que no es otra cosa que un ataque a la institucionalidad de la Asociación del Fútbol Argentino y las entidades que la integran”, analizó Francis.

César Luis Menotti y Pablo Toviggino, contra las SAD

El entrenador campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, César Luis Menotti, se expresó con contundencia contra las SAD y aseguró que "el fútbol está en una lucha cruel con los poderes económicos".

"Un club de fútbol es un hecho cultural que en Argentina se fabricó a través de las esquinas de los barrios, no es que vinieron grandes poderes económicos y dijeron: ´Vamos a crear clubes´. El club lo crea el barrio, el vecino y los sueños de las nuevas generaciones que los siguen defendiendo", sostuvo Menotti en declaraciones a Radio Splendid.

Y añadió: "Cuando yo veo que quieren transformar al fútbol en el mundo de los negocios me da tristeza porque siento una falta de reconocimiento con mucha gente que sostuvo esa pasión que la pelota despierta en cada esquina de la Argentina. El fútbol está en una lucha cruel con los poderes económicos, pero depende de los socios. No es de ninguna fábrica".

En esa línea, el director general de Selecciones Nacionales de Argentina cerró: "Cuando veo estas luchas por privatizar, me pongo muy mal. ¿Privatizar qué? Me duele mucho. Yo siento realmente un peligro por la profunda desculturización que está sufriendo la Argentina. El fútbol es eso, un hecho cultural. No es solo la Primera División, es la cultura de nuestro país".

Por su parte, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, celebró el fallo de la Justicia. "Seguiremos siendo una sola AFA. La de los clubes, la de sus dirigentes", expresó a través de su cuenta de X (antes Twitter). "Si te enamoras de vos mismo…te quedas ciego!. Están ellos, que son gente que hace todo bien, pero les sale todo mal. Estamos nosotros, que somos gente que hacemos todo mal, pero nos sale todo bien. ¿Por qué será?", comenzó su mensaje.

En ese sentido, destacó distintos atributos de la AFA, como los torneos, "que todos quieren Ganar para jugar Copas Internacionales": el federalismo a través de "clubes y Ligas de todas las provincias"; la competencia gracias a los "torneos en donde todos quieren ascender". Sumado a esto, recordó los últimos logros de la Selección argentina: la consagración en la Copa América y en el Mundial de Qatar.

"Una AFA libre de elegir a través de su Asamblea y sus Representantes si acepta o no acepta las SAD. Una AFA que durante tres mandatos presidenciales y bajo la humilde conducción de sus actuales dirigentes, sostuvo y sostiene a sus 1.200 empleados en relación de dependencia. Una AFA con veinticuatro seleccionados nacionales, practicando y compitiendo constantemente, en representación de nuestro país", concluyó.