La periodista de Perfil, Rosario Ayerdi, aseveró que "cuando uno mira al espejo de Macri, para el kirchnerismo es Alberto", en relación a que el kirchnerismo piensa que el Presidente también debe bajarse de las PASO. Los posibles candidatos del oficialismo, y la reunión que tendrá Alberto Fernández con Joe Biden, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo repercutió allí en la comitiva, en el medio de la gira, la decisión de Mauricio Macri de adelantar que no será candidato?

Ni bien se conoció la decisión del expresidente, desde el kirchnerismo lo que empezaron a decir era que es el turno de Alberto Fernández, en una candidatura de lo que sería en espejo: se bajó Macri y ahora tiene que hacerlo él.

Cualquier escenario político que suceda de acá al cierre de listas le servirá al kirchnerismo para decir que ahora es el turno de Alberto.

Alberto Fernández dice que nadie tiene que tomar el ejemplo de Mauricio Macri, que en el Frente de Todos no hay candidaturas espejo y uno pensaba que en espejo también se puede mirar a Cristina Kirchner, porque son los líderes.

Alberto piensa que nada tiene ver con su discusión interna, que no tiene que bajarse Cristina ni él, y que nadie está vedado. Por lo cual, el Presidente sigue en carrera y cree que la decisión de Macri, más allá de una decisión como la de Juntos por el Cambio, que la quiere tomar heroica y de grandeza, se relaciona también con lo que le daban los números de las encuestas. Según Alberto, él sabía que si se presentaba perdía.

El Presidente sigue sin inmutarse, definirá de acá en adelante qué es lo que hace. Creo que el mes de definición será mayo, por lo cual no tiene nada que ver con lo que pasa en el FdT, repite una y otra vez.

El espejo de la baja de Macri en el Frente de Todos

¿El espejo de bajarse de Macri sería con Cristina? ¿El que no le dieran las encuestas indicaría que en un eventual balotaje perderían ambos?

Cuando uno mira al espejo de Macri, para el kirchnerismo es Alberto, que es un dirigente que no mide en las encuestas, no tiene el apoyo interno, que sabe que no gana una interna y se tiene que correr.

Si se piensa en líderes de JxC y del FdT que fueron expresidentes y que todavía tienen una definición y que no deja crecer al resto de los candidatos, debería ser Cristina.

Alberto prefiere no meterse en esa discusión porque él sostiene el discurso de que nadie puede vetar a otro dirigente, por lo que dice que no se baja, que lo de Macri no tiene relación con él, y que no hay una candidatura en espejo con él ni con la Vicepresidenta.

Lo que ocurre en JxC no tiene nada que ver con una discusión del FdT, que no avanza y done no hay mesa de diálogo, el cual está roto y que el kirchnerismo dice 'lo que necesitamos es un Alberto que se baja porque Cristina ya lo dijo'.

¿Hubo cierta alegría en las personas que acompañaban al Presidente en el sentido de dos ideas: una de que habrá PASO y logró triunfar en su idea de que no haya una elección de un candidato a dedo o de síntesis sino que haya competencia en las PASO y otra en que de alguna manera indique un corrimiento hacia el centro que los candidatos de uno y otro sector que van a competir tiendan al centro?

Lo que evalúa Alberto de esta elección, viendo lo que sucede en la región, es que no ganan los extremos. Petro no era un extremista, Boric y Lula le ganaron al extremo, y lo que dice 'es que esta elección en Argentina tampoco van a ganar los extremos'.

Cree que es tiempo para un moderado, a pesar de lo que vemos hoy mediáticamente con la discusión de JxC, en donde Patricia Bullrich está sumando más votos que Horacio Rodríguez Larreta.

Cuando Máximo Kirchner dice el 24 de marzo que 'vamos a una elección que decida la gente', Alberto estaba por aterrizar en República Dominicana y esto lo vieron como un triunfo del Presidente. Cabe recordar que se viene de una discusión interna donde el año pasado se peleaban por PASO sí o no. Es un giro en el discurso del kirchnerismo lo que está sucediendo. Primero, Wado de Pedro cuando semanas atrás dijo que puede haber una gran interna y luego Máximo diciendo esto.

Luego de que se confirmó lo de Macri, consulté con algunos sectores del kirchnerismo muy allegados a la Vicepresidenta para ver cómo repercutía esto también, y decían que pueden llegar a haber unas PASO. Ahí los candidatos que aparecen son Daniel Scioli, Wado, algún gobernador, pero ya hay un giro del kirchnerismo que está diciendo que puede llegar a haber PASO.

El kirchnerismo es claro y dice 'PASO si', pero sin Alberto.

El viaje del Presidente a para encontrarse con Joe Biden

¿Cómo se prepara Alberto para su encuentro de Estados Unidos y si esto podría tener algún punto de contacto en la cuarta revisión del FMI y el viaje de Massa allá mismo?

Alberto verá a Joe Biden este miércoles. Llegó anoche para preparar la reunión que es la prioridad, Massa se sumará el martes.

El formato de la reunión será de 90', así le dicen protocolarmente. Significa que están el presidente de Estados Unidos y Alberto, uno de cada país y en esos 90' se reparten la reunión de los presidentes, luego una declaración conjunta a la prensa y después el saludo en el que estarán Santiago Cafiero y Massa.

Ahí el protagonismo del ministro de Economía dependerá de lo que llevó todo el resto de la reunión, es decir, si Alberto y Biden se reunieron 80', quizá el jefe de Estado norteamericano dice que tiene 10' para hablar con el resto de las delegaciones y ahí tendrá el encuentro Massa con otros representantes del gobierno de Estados Unidos, pero siempre dependiendo el tiempo que lleve la reunión entre ambos presidentes.

Se sabe lo influyente que es Estados Unidos en cuanto al FMI y que la reunión del Board no viene sencilla para Argentina, por eso va a buscar un apoyo y una foto con Biden no solamente es un mensaje para nuestro país, que ellos creen y ven que Biden quiere dar un mensaje de agradecimiento por la estabilización que tiene Argentina cuando la región está complicada, sino que también un mensaje al FMI donde el país norteamericano tiene mucha injerencia.

Lo principal que llevará Alberto allí es la pérdida que le ocasiona la sequía a Argentina y esto significa en revisar la discusión con el Fondo.

Mencionaste como eventuales candidatos, si no fuera Alberto, a Scioli, Wado. ¿Massa, por lo menos dentro de la comitiva, es uno de los candidatos a competir en las PASO o hay una imposibilidad de ser al mismo tiempo ministro de Economía y candidato a presidente?

Lo que dice de Massa la comitiva es que lo niega, pero hace todo que si se lo considere. Es decir, es un candidato que no está descartado y es el único que hoy puede lograr la unidad del FdT y ahí está la discusión. Uno lo piensa en las PASO, pero Massa no quiere si va a ser el candidato, quiere un operativo clamor.

Hoy Massa no es candidato, pero las condiciones que pondrá para hacerlo es competir como candidato de unidad.

