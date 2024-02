Bartolomé Abdala: “Si Zelensky no se va de Ucrania, ¿por qué Milei se iría de Argentina?"

Bartolomé Abdala habló sobre la situación de necesidad con los fondos de las provincias y sostuvo que toda administración, sea pública o privada, debe tender al equilibrio fiscal. Además, se mostró en contra de que el Estado “haga de papá” de los gobiernos del interior de igual signo político. Manifestó que el impuesto PAIS no debe ser coparticipable, porque ya lo es el impuesto a las ganancias. “Me parece que las provincias deberían rever los conceptos en los que se gasta”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Bartolomé Abdala es senador nacional y presidente provisional del Senado, es la tercera persona en la línea de sucesión presidencial de Argentina. Fue fundador del PRO de San Luis en 2007, encabezó la Liga Sanluiseña de fútbol. Además, fue secretario de Turismo y director del Banco de San Luis durante la gobernación de Alberto Rodríguez Saá. Fue diputado provincial en 2013 y 2017.

Que silla eléctrica que le tocó.

La semana próxima seguramente va a llegar el tema este de la Ley Bases, una vez que se haya resuelto y masticado definitivamente en Diputados, habrá que empezar la ronda de comisiones, el diálogo con los demás senadores y tratar de persuadir para que en lo posible no sufra modificación esta media sanción que va a tener diputados para que se pueda transformar en ley. De no ser así, sabes que va a tener que volver a Diputados.

¿Qué pronóstico hace de una hipótesis o la otra?

Creo que todos los senadores tienen la facultad y la capacidad para opinar, la verdad creo que se expresaran y es probable que cada senador tenga la posibilidad de pretender hacerle alguna modificación según su propia impronta.

Obviamente habrá que dialogar, consensuar y veremos. Es difícil hacer un pronóstico, pero en líneas generales soy optimista. Creo que el Senado tiene una calidad de legisladores que no tengo dudas que han entendido que este es el camino, que es lo correcto para poder sacar a la Argentina adelante, y a partir de esa decisión creo que va a ser un proceso, un trabajo, que va a resultar seguramente favorable esta ley que se está tratando.

Es el Senado el lugar por antonomasia donde las provincias están representadas, y obviamente hay una tensión fiscal entre lograr el superávit y eliminar el déficit entre la nación y las provincias. ¿Cómo ves esa tensión entre el superávit, reducción o eliminación del déficit a nivel nacional y trasladar esas cuentas a las provincias? ¿Cómo se resuelve esa tensión?

Mira, vos bien dijiste, yo soy senador por San Luis, acá prácticamente por 40 años tuvimos equilibrio fiscal. Lamentablemente hoy eso no existe, el gobernador está solicitando fondos, de hecho, hizo algunas peticiones de préstamos, pero como norma general, toda administración, pública o privada, siempre debe tender al equilibrio fiscal. Lo que sucede es que lamentablemente durante muchos años de la Argentina, el Estado Nacional hacía de papá de muchas provincias, y a través de los ATN o de algunas partidas discrecionales, colaboraba o ayudaba especialmente a los gobiernos amigos. Esto hizo que, en muchas provincias, especialmente las del filo peronista, no se buscara el equilibrio fiscal.

Hoy, con el gobierno de Javier Milei, de Victoria, de La Libertad Avanza, una de las premisas es buscar el equilibrio fiscal.

En San Luis, el haber tenido el equilibrio más de una vez nos llenó de orgullo, porque supimos hasta jactarnos de que éramos otro país, en el sentido de que con el excedente nos permitimos soñar y tener autopistas inteligentes, iluminadas, generar fuentes de agua como distintos diques, electrificación rural, y le dimos un bienestar y una calidad de vida a los sanluiseños que fue muy importante. Por eso creo que la medida del equilibrio fiscal es sumamente necesaria.

Ahora, es verdad que hay provincias que no lo tienen y que les va a costar más, de ahí al hecho es que andan solicitando coparticipar algún otro impuesto.

¿Qué crees que sería ecuménico? ¿Dónde estaría el equilibrio entre provincias y nación?

El equilibrio sería en que no nos tenemos que olvidar que la nación fue construida a través de la Confederación en 1853, donde 14 provincias constituyeron la República Argentina, donde el espíritu federal no debe perderse, pero creo que un impuesto, que en realidad no es un impuesto sino una retención o percepción que se hace en determinadas operaciones de exportación, que después te permite tomarlo en base al impuesto a las ganancias en el momento de la declaración jurada.

Básicamente, el impuesto PAÍS que se le cobra hoy a las empresas, lo van a poder tomar recién en junio o julio del 2025, con lo cual, los $100 que hoy paga por el impuesto, cuando tenga que compensarlo de su impuesto a las ganancias, sin actualización tiene una devaluación importante, por eso pasa a ser un costo, un impuesto. Desde ese punto de vista no me parece que tenga que ser coparticipable, porque para eso ya es coparticipable el impuesto a las ganancias.

¿Cuál sería a tu juicio la forma de encontrar un punto de acuerdo con las provincias y la nación? ¿Qué tipo de ayuda económica? ¿Por dónde tendría que venir? ¿Cuál es tu recomendación?

Creo que indudablemente tiene que haber un sinceramiento por parte de las provincias y las administraciones, y ver dónde está el desequilibrio. Creo y entiendo que generalmente donde hay presupuestos altos, muchas veces se malgasta el dinero, eso habría que analizarlo, estoy hablando en líneas generales.

Me parece que las provincias deberían rever los conceptos en los que se gasta. La nación, como sabemos, que hemos recibido muy endeudada, está haciendo un esfuerzo enorme, pero lamentablemente todo esto es producto de la herencia recibida. Hemos tenido que tomar medidas drásticas y urgentes que obviamente no son agradables, me hubiera gustado encontrarme con una administración más saneada y tener que tomar otras medidas. Ahora se le pide un esfuerzo injusto a las provincias, porque incluso hay provincias que tienen el equilibrio fiscal y han hecho el ajuste, y hoy se encuentran con alguna premura o un ajuste mayor, y desde ese punto habría que analizar provincia por provincia.

Donde, con todo respeto, aquellas provincias del filo peronista están a la vanguardia de malgastar el dinero.

Alejandro Gomel: En cuanto al decreto, el kirchnerismo está tratando que haya una sesión en el Senado para intentar bloquearlo. ¿Cómo ve que se puede resolver esto?

El DNU está vigente a excepción de los puntos judicializados. Independientemente de esto, nosotros desde el Senado aportamos los senadores para crear la Comisión Bicameral que es quien debe tratar y expedirse. Lamentablemente es de Diputados, por diferencias en la disputa con los legisladores no se pudo constituir los nombres definitivos, así que la Comisión está a la espera.

Desde lo personal deseo que la Comisión se constituya y haga un dictamen. Incluso hay como 100 DNUs de presidente anteriores que tampoco han sido tratados, que sería lógico y razonable, más allá de la envergadura que tiene el DNU de Javier Milei, que como te decía, es producto de la situación dramática en que se recibió al país. Creo y entiendo que los otros DNUs también deben ser tratados y analizados, aceptados o rechazados.

AG: La posibilidad de que como pide la oposición, haya una sesión en el Senado está bloqueada, ¿no hay posibilidad de esto?

Es verdad que cinco senadores pidieron una sesión especial. Nosotros entendemos que esa facultad es de la presidente del Senado. Mientras estuvieran las condiciones de la semana anterior no estaban dadas las condiciones para llamar a sesión, así se les comunicó a los senadores que obviamente entendían algo distinto e hicieron una conferencia de prensa justificando su pedido.

AG: Volviendo a la ley ómnibus. ¿Cree que estará aprobada antes del comienzo de las ordinarias?

La verdad no me animaría a darte tiempo. Creo, y estoy casi seguro de que va a haber que hacer una ampliación del periodo extraordinario en razón que el 15 de febrero no se va a llegar con el tratamiento en el Senado.

Creo que si es antes de marzo va a ser muy apretada la aprobación, pero desde lo personal, el tiempo me parece que no es lo primordial, obviamente queremos tratarla cuanto antes, pero tampoco estoy ansioso y preocupado si no se trata en febrero y se hace en la primera quincena de marzo.

No queremos estar en su asiento las próximas semanas.

Además de esa presentación que me hiciste, he sido dirigente del fútbol y vos decías de la silla eléctrica, en el fútbol usamos mucho ese latiguillo, especialmente para los directores técnicos.

En Ucrania, cuando comenzó la guerra, en medio de los bombardeos le preguntaron a un argentino que estaba allí si tenía miedo, y él dijo “cómo voy a tener miedo si nací en Lanús”. Creo que tu respuesta es “cómo voy a tener miedo si fui dirigente de fútbol”.

Si Zelensky no se va de Ucrania, ¿por qué se iría Milei de Argentina? Me parece que hay que confiar, ser dialoguista, ser serio, coherente y confiar en que es el camino, y ojalá todos los legisladores nos puedan acompañar para que esta ley sea una realidad para la Argentina.

