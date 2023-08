El sociólogo Carlos de Angelis analizó las campañas de los principales candidatos y dijo que si bien Patricia Bullrich se encontraba más arriba en las encuestas, últimamente tuvo muchos errores que lograron un crecimiento de Horacio Rodríguez Larreta. “La sorpresa la veo por el lado de Massa”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hacenos una síntesis audiovisual de por qué creés que están acelerados los candidatos en los spots de campaña.

Estoy viendo en muchos medios, en esta nueva camada de comunicadores por streaming, cierta infantilización, y creo que los spots de campaña reflejaron esa relación casi infantil, hablándole a un público que alguien piensa que tiene 12 años. Lo veo mucho también en las expresiones políticas, en la forma de comunicación, y en algunos comunicadores sociales.

La pregunta es, ¿nos hemos transformado en una sociedad infantil? Ya sea por sufrida o porque entramos en un espiral de desinterés, ¿estamos infantilizados? Es una pregunta que me inquieta.

Con toda tu experiencia, ¿cuál es tu pálpito respecto a los resultados de la votación?

En mi último libro (Nueva opinión pública) hago una crítica de que las encuestas fueron pensadas para sociedades estables, es decir, sociedades organizadas. Estaba el obrero "cuello azul", el empleado administrativo "cuello blanco", el gerente, entre otras categorías.

Eran sociedades simples, y ahora son sociedades fragmentadas, complejas, fluctuantes y fluidas. Ergo, el instrumento que se pensó para otros momentos, en estos momentos falla.

En buena parte, algo que observo es un efecto post pandemia, una novedad en la Argentina, y es que hay importantes sectores de la sociedad totalmente desinteresados de la política, no les importa nada. No leen el diario, no les importa quiénes son los candidatos y mucho menos lo que dicen, y eso es cercano a un 20% de la sociedad en condiciones de votar, y es mucho.

Eso también te genera incertidumbre porque, siendo el voto obligatorio, quizá no van a votar o votan en blanco, donde haya un poco más de interés en enviar un mensaje, y vemos este fenómeno de utilización de la encuesta como una potencia política y parte del sistema de campaña.

Pongo un cartel para que se vea que cierto candidato está presente y digo que le va mejor en la encuesta para que alguien piense que "si está ese, lo voy a votar".

Hay gente que no, que trabaja muy bien. También se han encarecido mucho las encuestas, cada vez te cuesta más conseguir el último caso que necesitás, por ejemplo para cubrir la cuota, y eso lo saben muy bien los encuestadores telefónicos o personales. Es un tremendo esfuerzo y eso encarece mucho.

Muy pocos políticos pueden pagar encuestas presenciales, esto hace que sea un conjunto de datos enormes y me guío por elementos que tengo y haciendo un promedio de encuestas ajenas. Tengo una base de 15 encuestas.

¿Cuál es tu intuición de lo que terminará sucediendo entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta?

Esto lo fui siguiendo, por lo menos, este año, y sistemáticamente Bullrich estuvo arriba, por diferentes motivos, pero te puedo asegurar que este mes y medio Bullrich cometió errores fuertes que me sorprendieron bastante: nombrar al FMI es la soga en la casa del ahorcado.

Creo que Larreta entendió que estaba abajo, que estaba perdiendo, y eso lo impulsó, como quien está en el medio del río, ve la orilla y empieza a nadar para acercarse, y se acercó mucho en este último mes.

No traigo el tema de si Vidal se acercó, me parece que hay más problemas con Patricia Bullrich. Algunas de sus propuestas, como es ella terminante y cortante, hicieron dudar a gente de que esto pudiera arreglarse como ella lo propone, con esa velocidad, y ahí pasa la verosimilitud de lo que se propone.

Larreta, al contrario, con esas fronteras muy laxas, donde podés tener a Manes y a Pichetto, fue entendiendo un poco más esta sociedad desinteresada, desmotivada y que si tiene que poner un voto a alguien que no le convence mucho pero puede seguir, ahí se acercó Larreta a entender a ese votante fronterizo y flotante, con el riesgo de que en la general cambie el voto, porque es el otro factor que aparece.

¿Imaginás posible alguna sorpresa con Javier Milei?

Hoy la sorpresa la veo por el lado de Massa, que finalmente logró reunir, en un umbral bajo, a los votantes.

¿Qué sería esa sorpresa en la suma de Massa y Grabois?

Que ahí sí mantendría un tres adelante, y eso lo va a poner a él como al más votado, porque Massa es voluntad pura. Y Milei va a estar peleando el segundo puesto con Bullrich y Larreta.

¿Ves a Milei con un dos delante?

Lo veo con un dos delante. Yo me manejo ortodoxamente con intervalos de estimación, y ahí a Larreta le está costando el dos delante, pero hay un escenario donde Larreta y Bullrich salgan casi empatados y juntos logren un 35%-38%. Si se acercan al 40% van a quedar mucho mejor posicionados frente a la general. Y Milei es Milei, ese es el problema, no le suma más nadie.

La incógnita es si gana Larreta, qué hará el votante de Bullrich. Pero también va a aparecer, en esta segunda fase, el voto de gobernabilidad, que no se está jugando acá.

Por eso Moreno va a pasar a la general, y a Schiaretti le puede ir razonablemente bien, porque puedo votar con el corazón lo que me gusta en la PASO, pero en la general voy a votar quien me asegura gobernabilidad. Es una discusión abierta.

Alejandro Gomel (AG): Cuando hablás de los errores de Bullrich, ¿te referís a cuando habló de "blindaje" y se metió el 2001 en la campaña?

Vi que se metió el 2007-2008 cuando dijo que el dinero lo pondría el FMI. La mañana en que Macri nos convocó a enamorarnos de la directora del FMI dije que era el final político de Mauricio. Cuando ella lanzó que el dinero lo pondría el Fondo, me trajo esa memoria.

Lo de blindaje es el over fifty, es decir, gente de más de 50 años que se puede acordar que pasó. Cuando lo vi a Cristian Colombo hablar, no lo había escuchado nunca más después de la caída de De La Rúa, y hasta él salió a hablar del blindaje.

Pero, me parece que fueron una serie de errores. Además, lo rectificó últimamente, pero planteó, como Carolina Losada, que si es ella, todos los demás se quedan afuera, y hoy más que nunca va a necesitarlo a Larreta.

AG: ¿Después del 13 cambia el discurso?

Claro, porque empieza a subir Larreta. Hoy, en los intervalos de confianza, Larreta y Bullrich se cruzan, es decir, hasta podría haber un empate en un lugar de las probabilidades.

Cuando Losada dijo que no llamaría a Pullaro para un gobierno de ella, los santafesinos dijeron “no la podemos votar”, o un sector importante que la venía acompañando. Jorge Macri dijo algo parecido con respecto a Lousteau.

Me parece que para ganar en la general, Larreta y Bullrich van a necesitarse mutuamente, y Massa va a necesitar a Grabois. Y Milei, no sé, a los votantes de Moreno, que a veces se llevan bien entre ellos.

