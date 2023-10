Diputados entre gritos, chicanas y sanciones

Según informó el periodista Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), los diputados se levantaron hace poco de sus bancas, luego de transitar una larga sesión que concentró una gran cantidad de proyectos y que, además, sucede en un momento inusual: la cuenta regresiva para las presidenciales del 22 de octubre.

Esta sesión sería la última antes de la eventual primera vuelta, y la foto que dejará la elección, especialmente en las dos cámaras del Congreso, porque no solamente se elige presidente sino que también se renueva una parte de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Uno de los momentos más importantes de la jornada fue la aprobación de la reforma que votó el Senado de la Ley de Alquileres, todo lo contrario a lo que había pasado en la Cámara de Diputados finalmente.

Diputados anoche aprobó por 128 votos positivos la reforma que había votado el Senado y ahora depende de la firma del presidente, Alberto Fernández, la promulgación de este cambio en la ley que ratifica, en primer lugar, la duración de los contratos por tres años, y establece la actualización cada seis meses.

Todo esto con otro dato que tiene que ver con la prohibición de la publicación de ofertas de alquileres en dólares. Estos son los componentes que marcan el pulso de la lapicera del ejecutivo para promulgar este proyecto.

La oposición, en este escenario electoral, tiene que ver si su futuro queda atado al futuro del oficialismo, y si no, puede ser otro derrotero. Lo cierto es que luego de los pronósticos de la oposición, que habían asegurado una reforma drástica de la Ley de Alquileres, no sucedió.

La reforma de la Ley de Alquileres fue uno de los puntos. Otro clave fue la media sanción para el proyecto que envió el ministro-candidato, Sergio Massa, para transformar en ley el mecanismo de compra sin IVA, la devolución del impuesto al valor agregado.

Esto en primera instancia, ahora falta que el Senado haga lo propio, que no volverá a sesionar hasta que pasen las elecciones del 22 de octubre.

En esta media sanción del proyecto de compre sin IVA hubo una comunión de aprobaciones y respaldos, tanto del oficialismo, como del Frente de Izquierda, de los bloques provinciales, y también de parte del bloque que integra el candidato de ultraderecha, Javier Milei.

También tuvo su aprobación y transformación en ley el Plan Nacional 2030, un proyecto que ya había sido aprobado por unanimidad por el Senado, y fue transformado en ley cerca de las cinco de la mañana.

Otro dato importante, que contó con el respaldo de un sector del radicalismo, fue la creación de tres nuevas universidades, proyecto que ahora pasará al Senado: la creación de la Universidad Nacional del Saladillo, de la Cuenca del Salado y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz en Entre Ríos.

A eso se suma otro punto, que surgió a último momento, se trata de un proyecto que se viene elaborando hace meses: una promoción especial para el gas natural licuado, todo esto en un contexto en donde hasta el lunes no tenía dictamen.

Una de las claves que le dificultó al oficialismo poder tener el número esperado, pero aún así contó con el quórum suficiente y pudo avanzar.

Hubo momentos de mucha expectativa, especialmente en lo que fuera a decir Javier Milei en su aparición en el recinto luego de sus declaraciones respecto al dólar, aunque obviamente se despegó.

Pero en el medio de esta situación hubo un momento de máxima tensión que surgió poco antes de las 18, y fue protagonizado por el diputado macrista, Fernando Iglesias, y un durísimo cruce con la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau.

Moreau llevaba adelante el recinto, en un momento en donde Graciela Camaño pedía tratar una ley que ella impulsa sobre el cuidado de animales, y cuando ya estaba cerrándose el acuerdo para tratarla en otro momento, todo se interrumpió y sucedió una escena de gritos.

“¿Qué pasa, Iglesias? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me decís de frente, pelotuda? Como me estás diciendo por lo bajo. Sos un maleducado, sos un misógino maleducado. Sos un maleducado y te voy a meter una cuestión de privilegio yo a vos. Machista, maleducado. Vení y decímelo de frente. Cobarde”, se defendió Cecilia Moreau al escuchar al diputado Iglesias insultarla por lo bajo.

“Macho de vitrina sos vos. ¡Cállese! Terminala, pida la palabra”, continuó, mientras el legislador macrista continuaba con los gritos y el resto de los diputados apoyaba a la presidenta de la Cámara.

Sin dudas, el momento de mayor tensión en esta última sesión de la Cámara de Diputados antes de las elecciones. Una Cecilia Moreau que, en sesiones anteriores, intentó contener lo que se escuchaba lejos del micrófono, los gritos de Iglesias totalmente sacado, negando los dichos que le atribuían, aunque sus colegas de bancada tampoco lo defendieron. La incomodidad de todos era superlativa, pero la incomodidad mayor tuvo que ver con los gritos de Iglesias.

Es por lo menos la décima vez que se repite una escena de este tipo, ante una Moreau que buscó mantenerse impasible en otras oportunidades, pero que en esta situación le advirtió al diputado que podía presentarle una cuestión de privilegio.

Sin embargo, este momento no opacó otras votaciones, que incluso llegaron a los 243 votos, una votación que sumó oficialismo y oposición, como el Plan Nacional Argentina Inclusiva, que se trata de la creación de un programa para que sea obligatoria la formación en problemáticas de discapacidad.

Lo cierto es que el clima político estuvo caliente durante las 18 horas, solamente un termómetro de este escenario electoral que ya está en su cuenta regresiva.

