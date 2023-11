Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, aseguró que la eventual presidencia de Sergio Massa tendrá una importante diferencia con la gestión anterior: “Empieza una nueva etapa y se da vuelta una página”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hay ejemplos de errores garrafales en las encuestas, más aún en los balotajes, donde las diferencias suelen entre los candidatos ser más chicas, y todos coinciden en que el resultado será parejo y el debate puede marcar la diferencia.

Pero, por otro lado, existe la experiencia y la intuición que puede llegar a tener el candidato. ¿Cuál es su pálpito para la segunda vuelta?

Sin dudas, será una elección cerrada. Siempre supimos que no iba a ser un trámite y que íbamos a llegar con una votación muy disputada. Por eso es importante el debate y estos 10 días.

En nuestro caso, nos importa contarle todos los días a los argentinos qué país tiene Sergio Massa en la cabeza y cómo queremos resolver los problemas que tenemos.

La gente está mirando mucho el "cómo" y ya no se queda con el título o con el slogan, quieren entender quién está mejor preparado para administrar durante cuatro años los destinos del país y, fundamentalmente, la vida cotidiana, cómo bajar la inflación, cómo enfrentar la inseguridad, cómo mejorar el funcionamiento de la economía exportando más y bajando impuestos, tal como anunció Sergio Massa en los últimos días.

El segundo foco para estos 10 días es explicar que hay un candidato a presidente que se llama Javier Milei que propone lisa y llanamente que el boleto de colectivo no sea de $50 y pase a $700, que la universidad pública sea arancelada, que los remedios de los jubilados no sean más gratuitos. No puede haber nadie que vote a Milei que no tenga claridad de lo que propone.

Cuando le vamos contando estas cosas a muchos de los vecinos que están pensando en ese posible voto se agarran la cabeza y dicen "si esto es lo que propone Milei no quiero saber nada".

Yo le pido un pálpito en función de su experiencia.

No lo sé. Las elecciones nunca están ganadas ni perdidas. Yo me tengo mucha confianza porque confío en la gente. Estoy en los trenes y en la calle.

¿Percibió un cambio en la calle entre el balotaje y la primera vuelta que luego se vio reflejado en el resultado electoral? ¿Percibe un cambio en estas últimas semanas?

El cambio estuvo en dos aspectos a favor de Sergio Massa y de la expectativa que tengo para ganar las elecciones. El primer cambio es que la gente empezó a tomar estas elecciones en serio. Dejó de lado el enojo y el fastidió y entendió que se elige presidente.

No se elige ni concejal, ni diputado, ni candidatos en una interna. Se elige quién va a tomar las decisiones que van a tener un impacto concreto en la vida de cada uno de nosotros.

Lo segundo que produce ese cambio y generó una explicación para el resultado de octubre es que la gente puso la mirada en detalles sobre quién era Javier Milei, qué propone y qué consecuencias tienen esas propuestas para la Argentina.

Eso que hasta hace dos o tres semanas no estaba para nada claro, empieza a estar en contraste. Ya no son cinco candidatos, sino dos que se ponen en espejo para que cada uno muestre si tiene la templanza, la capacidad, el conocimiento del país y el Estado, y las propuestas de lo que viene.

Alejandro Gomel: Siempre se dice que la provincia de Buenos Aires es central para cualquier elección. En este caso, ¿sucede lo mismo o cobra más importancia lo que pudiera pasar en Córdoba y Santa Fe?

Siendo una elección tan cerrada, vamos a tener que ir juntando los puntos de a uno. Tenemos que mejorar un poquito en Santa Fe y un poquito en Córdoba, pero tengo la opinión de que la elección se termina ganando en la provincia de Buenos Aires, que ya demostró un comportamiento electoral muy fuerte y muy favorable hacia el peronismo y a la propuesta de Sergio Massa, con intendentes validados por una diferencia muy importante en cada una de las localidades.

Se validó el rol del Estado, el cuidado de la gente, la obra pública y creo que, si podemos acercarnos a los 50 puntos en la provincia de Buenos Aires, la discusión va a ser diferente.

Algunos intendentes tuvieron mayor cantidad de votos que el propio Sergio Massa. ¿Está ese compromiso de los intendentes y se está trabajando en los municipios?

Hay dos cosas que siento mientras camino la Provincia. El viernes estuve en cuatro municipios radicales: Madariaga, Rauch, Lezama, Ayacucho, y en los cuatro estamos haciendo obra pública y los intendentes, todos con su foto de Alfonsín en el despacho, estaban convencidos de que teníamos que seguir defendiendo la obra pública.

Los veo a todos los intendentes muy activos, comprometidos y convencidos de que esta no es una elección local, se elige la visión y el proyecto del país y no hay ninguna posibilidad de que nuestros municipios puedan apalancarse si no hay un gobierno provincial y un gobierno nacional fuerte.

Axel Kicillof ha demostrado un liderazgo enorme en la provincia de Buenos Aires y una capacidad de haber desarrollado un plan de obra pública que seguramente sea uno de los más importantes en la historia de la Provincia y con mucho compromiso en la campaña. Está reuniéndose con todos los intendentes, alineándose y haciendo su tarea.

Por otro lado, noto un engranaje que se movió en los últimos días. De abajo para arriba, de uno en uno, y marcando la preocupación de que vuelva aquello que cargó de angustia a nuestra gente en los barrios. Hay una marca que todavía está muy fresca en cualquier bonaerense y es qué pasó con el paso de Macri por el conurbano y por el país.

No se quiere volver al trueque, ni al festival de importaciones, ni a las tarifas dolarizadas. El ciudadano de a pie se fue contagiando y comprometiendo. Las madres y los abuelos se encargan de explicarle a los más jóvenes qué es lo que está en juego. Esa actitud va produciendo una especie de marea potente, silenciosa, de abajo para arriba, que en la provincia va a ser de un envión de votos muy fuerte.

Claudio Mardones: En el caso de la provincia de Córdoba, la expectativa de Juntos por el Cambio es de 70/30 y algunos consideran que, si la performance de Sergio Massa en Córdoba sigue siendo de un tercio, la perspectiva no es positiva. ¿Cuáles son los cálculos que hacen en Santa Fe, Mendoza y Córdoba?

Son tres distritos importantes en los padrones y estamos trabajando para conectar y representar muchas de las preocupaciones y de los intereses de esos electores. Sergio estuvo en Córdoba y en Santa Fe y está planteando que va a trabajar desde el primer día con Llaryora en Córdoba y con Pullaro en Santa Fe para construir una agenda en común. Esa mirada también es muy clara.

Hay que terminar con la grieta y lo que viene va a requerir de mucha fortaleza política y esa fortaleza no la va a tener Sergio Massa simplemente con el Partido Justicialista, los gremios, las organizaciones sociales, sino también la va a acrecentar con su capacidad de que construir una mirada de país y de convocar a los mejores.

El gobierno de unidad nacional no es sólo para el salón blanco, va a ser un ejercicio concreto y cotidiano. Córdoba y Santa Fe van a estar mucho más fuertes y van a poder resolver mejor sus problemas con un gobierno que encabece Sergio Massa porque él es quien está planteando bajar las retenciones de todas las economías regionales, tal como ya hizo.

También es el que está diciendo que la industria automotriz siga siendo un motor fundamental y es el que plantea que todas las industrias y Pymes que exportan arriba de la línea lo hagan sin pagar impuestos internos. Frente a eso tenemos un candidato que le dice a los cordobeses y a los santafesinos que no quiere comerciar ni con China, ni con Brasil y que el 65% de las exportaciones se van a cortar.

Nosotros tenemos que explicar de forma práctica, más allá del enojo y la desconfianza, que consecuencias y qué efectos tiene la decisión de votar de un lado y del otro.

El hecho de que una persona como Milei pueda ganar las elecciones implica que algo mal hizo el gobierno actual. En caso de ganar Sergio Massa, ¿sería una especie de vuelta de página de un ciclo agotado como el kirchnerismo?

Javier Milei supo capturar y ser la expresión de cierto enojo y cansancio. Sergio Massa está sentado en la punta de la mesa, el peronismo necesita un líder y ese líder es Sergio Massa.

Empieza una nueva etapa, se da vuelta una página con una construcción de una coalición como el que venimos desarrollando, pero con la claridad de que hay un dirigente que es el que va a tomar las decisiones, va a estar conduciendo, conoce el país, trabaja 20 horas por día y entiende que el país de las recetas únicas no funciona, está dispuesto a escuchar al que piense diferente a revisar su opinión si hace falta.

