Isela Constantini: “Hay incertidumbre con Javier Milei, pero también con los demás candidatos”

Isela Constantini hizo mención respecto al récord de participación del coloquio de IDEA 2023 y la expectativa sobre lo que viene para el país, dependiendo de quién gane las elecciones. Además, sostuvo que la mayor preocupación ronda en las cuestiones macroeconómicas, como la inflación y el tipo de cambio. Habló sobre las propuestas económicas de los candidatos y sostuvo que si bien las ideas de Javier Milei generan incertidumbre, por no saber cómo las llevará desde el marco teórico a la realidad, tampoco hay certeza con Sergio Massa y Patricia Bullrich. “Creo que parte del diálogo de la democracia es poder escucharnos, en los diferentes sectores y por los diferentes públicos”, aseguró la comunicadora social en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am (NA): ¿Cómo estás viendo el coloquio? ¿Hubo algo que te sorprendió?

La verdad es que mucha gente, creo que es récord de participantes, y tiene que ver también con la expectativa de lo que se viene. Tratar de escuchar un poco, obviamente desde el diagnóstico de IDEA, qué es lo que están viendo de mayor criticidad para el país, pero también la expectativa de lo que se habla en los pasillos y qué es lo que se viene con cualquiera de los candidatos que pueda llegar a ganar las elecciones.

NA: ¿Cuál te parece que es la mayor preocupación y emoción que se vive en el coloquio?

Creo que hay una expectativa, hay tanto por hacer.

Cuando uno habla del sistema previsional, cuando uno habla del desarrollo del empleo, del gasto público. Hay varios temas críticos que siguen apareciendo en la agenda para lo que se viene en términos de país y de política, a la espera de un próximo gobierno.

Obviamente que hay una preocupación mayor, que es la macro, y ver qué pasa con inflación, qué pasa con el nivel de cambio. Pero bueno, yo creo que es como hay un combo de expectativas de lo que va a ocurrir en los próximos meses y de lo que van a ser las tomas de decisiones del próximo gobierno.

NA: ¿Percibís que hay un empresariado expectante pero preocupado con expectativa positiva o con desesperanza?

No. Estamos todos acá y somos un grupo que hemos decidido seguir invirtiendo en Argentina, no podemos estar desesperanzados, ¿no?

La esperanza de poder seguir acompañando el desarrollo del país, sigue. Hay preocupación, en nuestro caso es estar preparándonos para los diferentes escenarios que pueden llegar a ocurrir, asegurando la protección de los activos, asegurando poder estar cercanos a nuestros clientes y acompañarlos a ellos en este proceso de incertidumbre.

Hay incertidumbre, pero en nuestro caso en especial hay mucha esperanza de que creemos que podemos seguir invirtiendo en este país. Nuestro grupo, en los últimos dos años, ha comprado empresas grandes, y seguimos invirtiendo acá, y seguimos buscando oportunidades de compra y crecimiento.

NA: Como líder de un grupo financiero, ¿preocupa un escenario con lo que propone Milei en cuanto al Banco Central y la dolarización?

Yo creo que cualquier escenario preocupa. Porque la realidad es cómo el nuevo gobierno toma, independientemente de quién sea el presidente, lo que va a estar ocurriendo en los próximos meses.

Entonces, no es solamente las ideas que uno puede llegar a tener, porque una idea tiene que estar plasmada dentro de una realidad, y la realidad de hoy es diferente a lo que va a ser la realidad a fin de año.

Entonces, hay que ver también cuánto de las ideas y de las intenciones de cada candidato se van a poder plasmar en la velocidad e intención que tienen según la realidad que encontremos de la Argentina en el momento que tomen posesión del país.

Alejandro Gomel (AG): ¿Hay incertidumbre por la incógnita que es Javier Milei?

Sí, yo creo que hay incertidumbre con Javier, pero también con los demás candidatos.

Quizás uno porque sea más desconocido dentro del ambiente político y de las propuestas que trae, que uno cuestiona cómo poder implementarlas, pero si uno le pregunta al equipo de Massa o al equipo de Patricia, cómo vamos a bajar la inflación, cómo vamos a normalizar el dólar, a qué tipo de cambio, tampoco es tan fácil y da tanta certidumbre de cómo y en qué tiempo se va a hacer.

Entonces yo creo que hay, en general, una incertidumbre con los tres candidatos. Quizás uno un poco más, porque no se entienden muy bien las propuestas que está haciendo o cómo las va a implementar.

Claudio Mardones (CM): Usted estuvo al frente de Aerolíneas Argentinas durante el primer tramo de la presidencia de Mauricio Macri, y en aquel momento dejó el cargo por cuestiones personales. Hoy, a la distancia, ¿puede hacer un balance de su paso por esa gestión?

Yo creo que la pasada por Aerolíneas fue una experiencia increíble, fantástica.

A nivel personal, yo siempre me especialicé en transformaciones, modelos de negocios, en reestructuraciones. Había hecho varias dentro de General Motors, y la verdad que era ver si el desafío de poder reestructurar o transformar una empresa, de un sector en el que yo no tenía conocimiento. Tenía mi cajita de herramientas que me posibilitara hacerlo, y la verdad que sí, pude.

Armamos un plan de poder llevar a Aerolíneas a un break-even, a un punto de equilibrio en tres años y medio, cuatro. El primer año logramos bajar en 70% la necesidad de subsidios de los mil millones de dólares, one billion, que era mil millones de dólares. Llegamos a necesitar solamente 326 millones de dólares en el primer año.

Así que, la verdad que el objetivo de reducción fue hasta superior a lo que el gobierno nos había pedido, que era llegar a 420 millones de dólares de subsidios. Así que superamos el objetivo en el primer año.

No solamente superamos el objetivo financiero, sino que también logramos mejorar la puntualidad de los vuelos, la cantidad de frecuencias, la cantidad de vuelos que implementamos para conectar más el país, mejoramos la rentabilidad de las rutas internacionales que teníamos. Así que, la verdad, que fue un año bastante satisfactorio, tanto que el plan después se sigue implementando con el equipo que siguió.

Para mí fue, desde el punto de vista personal, una linda experiencia, y creo que es parte de lo que yo siempre creí, por la educación que recibí en mi casa, de que uno tiene que devolverle al país lo que recibe. Con las herramientas que yo tengo como conocimiento, era la mejor forma de poder aportar, de bajar un poco el déficit público, aportando a la reducción de subsidios necesarios para Aerolíneas.

NA: Hay una expectativa respecto de lo que pueda llegar a aportar Melconian, está la posibilidad de que venga Ignacio de Mendiguren, ¿se los confirmaron?

Sé que Melconian vendría, Ignacio no sé si está confirmado y realmente viene. Es una pena, porque yo creo que parte del diálogo de la democracia es poder escucharnos, en los diferentes sectores y por los diferentes públicos, creo que hace parte al poder tener un mayor conocimiento de ambos lados. Que escuchen un poco cuál es la preocupación de un lado de los empresarios, del otro lado de los que los políticos están viendo.

Así que sería importante que estén, así que veremos qué pasa durante la mañana.

