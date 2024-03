Walter Curia: "Diputados tiene en sus manos el corazón de la reforma económica"

Walter Curia destacó que tres consecuencias políticas del rechazo del Senado al DNU son la exposición de su debilidad estructural, la complicación de la situación en la Justicia y la suba de precio del decreto en Diputados. Asimismo, sostuvo que el enfrentamiento entre el Presidente y la vice refleja la falta de cohesión y de resultados económicos del Gobierno. “Lo de ayer demuestra que la política es clave, y necesitaría que su vicepresidenta fuera un instrumento de negociación con el bloque del peronismo”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Walter Curia es periodista especializado en política y Director de Perfil. Cubrió procesos electorales en más de una decena de países y trabajó en la sección política de distintos medios gráficos desde donde cubrió los gobiernos de Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner. Además, es autor de “El último peronista”.

Cómo reaccionan los mercados y el dólar al rechazo del DNU de Javier Milei en el Senado

Alejandro Gomel: ¿Qué lectura haces de lo que pasó ayer en el Senado? ¿Cómo se preparan para, imagino, lo que va a ser una edición especial, mañana?

Imagino que podríamos llegar a un punto en común si pensamos que estamos frente a un gobierno que va a estar permanentemente en crisis. La debilidad estructural del Gobierno lo expone a este nivel de crisis frente a cada una de las iniciativas que lleva adelante. Lo que pasó ayer en el Senado, todos sabemos que no modifica la situación por el momento, la situación del Decreto de Necesidad y Urgencia porque, el Senado, como ya seguramente se ha dicho, lo ha rechazado. Pero el decreto sigue vigente, mientras la Cámara de Diputados no lo invalide.

A mí me parece que, más allá de la falta de efectos prácticos, tiene efectos políticos y yo lo enumeraría en tres cuestiones. En primer lugar, expone la debilidad estructural del Gobierno y la capacidad (o la falta de capacidad) que tiene el Gobierno para ejecutar las reformas económicas que tiene pensadas y que quiere desarrollar, básicamente, frente a la sociedad argentina, frente a las urgencias que tiene la Argentina en materia fiscal ante los inversores y ante el FMI.

Patricia Bullrich dijo que Martín Lousteau votó contra del DNU "porque le sacaron la caja de las universidades"

En otro orden, el rechazo del DNU en el Senado automáticamente le sube el precio y el valor del DNU en Diputados. La ley ómnibus que recordamos que fue retirada por el oficialismo durante las sesiones extraordinarias ante la falta de negociación o la incapacidad del Gobierno para negociar de manera más precisa y más sofisticada cada uno de los artículos de la ley, incluso sus incisos.

Y la tercera dimensión de costo político que tiene para el Gobierno es que complica la situación del DNU en la Justicia.

Senadores rechazó el DNU.

El Gobierno, ustedes recordarán, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para que valide el DNU. La Corte Suprema ha tomado distancia de la cuestión política, de la confrontación política. Hace unos días, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, habló ante los empresarios de la Cámara de Comercio Americana Argentina (AmCham) y dijo con toda claridad que el juez no está para reemplazar a los políticos o a la discusión política. Es decir, la Corte no se va a pronunciar acerca de la validez de este decreto, hasta tanto la política no encuentre un cauce para su concreción o bien para su no concreción.

A mí me parece que esas tres consecuencias de orden político, tres dimensiones, complican al Gobierno. Creo que de las tres, la más sensible es la que tiene que ver con la convicción de los factores de poder, en este caso el establishment argentino, el Círculo Rojo, el board del FMI, y básicamente la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, acerca de la capacidad del Gobierno para llevar adelante esa reforma.

Javier Milei le declara la guerra a la "casta" tras el rechazo al DNU: "Acuerdo o confrontación"

AG: ¿Esto también le sube el precio a los gobernadores, pensando en el Pacto de Mayo?

Totalmente, sí. Queda a la vista la falta de profesionalismo a nivel político que tiene el Gobierno, por la falta de cuadros, por la debilidad que ya mencionamos y por el amateurismo que presenta buena parte del gabinete. A esto hay que sumar ahora que se va a dificultar la discusión en Diputados porque, naturalmente, el precio del DNU es más alto. En manos de la Cámara de Diputados está nada menos que el corazón de la reforma económica del presidente Milei: el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia, por un lado; y el desarrollo de la ley ómnibus, un borrador cuya ley hizo circular ayer el oficialismo entre las presidencias de bloque y entre los gobernadores, una ley un poco más acotada como para acercar un poco las posiciones. Pero enfrenta una dificultad porque, ustedes recordarán que hace 48 horas, por apenas un puñado de votos la oposición no pudo imponer el tratamiento en la Cámara de un proyecto de reforma de la actualización de los haberes jubilatorios. Es un margen muy estrecho para el Gobierno, que probablemente se repita en la discusión del DNU, tanto si la promueve la oposición como si la promueve el oficialismo. Está por verse si, efectivamente, oposición y oficialismo se van a poner de acuerdo para hacer "dormir" el DNU y no tratarlo, o bien la falta de acuerdo político va a generar que el DNU se trate y con resultados inciertos.

42 a 25: Cómo votó cada senador en el amplio rechazo al DNU de Javier Milei

El rol de la Unión Cívica Radical

Claudio Mardones: Luego de la votación de ayer, hay un punto de interrogación sobre qué va a pasar con el radicalismo. Martín Lousteau fue una de las principales voces disonantes, pero los jefes de bloque de la UCR y casi todos los gobernadores, excepto Maximiliano Pullaro, lanzaron un comunicado donde tomaron distancia de la decisión del presidente del Comité Nacional de la UCR. ¿Cómo crees que va a impactar esto, tanto en el radicalismo como en el debate que se viene en Diputados?

La situación está bastante confusa porque, como decís, Lousteau votó con un senador radical de Tierra del Fuego (Pablo Daniel Blanco) en contra del proyecto, desconociendo lo que hacía el resto del bloque radical. Pero dos días antes, a propósito de lo que mencionaba hace un momento, durante la intención de tratar la reforma previsional de diputados, la UCR negoció con el Gobierno la presidencia de una comisión en Diputados y la ocupó una diputada cercana a Martín Lousteau. De modo que ahí no queda muy claro, en esa confusión general que presenta el radicalismo de diferentes sectores y diferentes posiciones respecto a la reforma del Gobierno, cómo se van a comportar aquellos diputados que están cercanos a Lousteau y al resto del bloque.

Está claro que el Gobierno necesita negociar con el radicalismo, necesita negociar con los sectores dialoguistas de los otros bloques. Hacemos Coalición Federal, el de Miguel Ángel Pichetto, ya es un bloque que, si bien es menor, tiene una relevancia importante en la Cámara. Pero yo me atrevería a decir que el Gobierno tiene que empezar a negociar frente a los resultados que está obteniendo. Mejor dicho, los fracasos que está cosechando. Me parece que el Gobierno va a tener que empezar a negociar con seriedad con el peronismo, que es la fuerza que tiene mayor relevancia en la Cámara de Diputados. Me parece que va a tener que abrir la negociación, en paralelo a la negociación con los gobernadores, también con los legisladores. No todos los legisladores responden de manera directa a los gobernadores, hay muchos que funcionan de manera autónoma. Pero me parece que, para el Gobierno, empieza a abrirse el desafío de tener que, tal vez, manteniendo la estridencia y la altisonancia de su discurso público, empezar a negociar con otras fuerzas que son incluso más difíciles de convencer que las que parecen dialoguistas.

Martin Lousteau en el Senado.

Los caminos claramente empiezan a cerrarse para el Gobierno y Milei. Lo de anoche es una muestra de eso. Va a necesitar de mucha imaginación, de mucha cintura política y sobre todo de convicción en que la negociación es la base del sistema republicano, en especial con la debilidad que tiene la Cámara en el Congreso. Eso lo hemos dicho desde el comienzo, incluso antes de la asunción de Javier Milei.

Milei-Villarruel: crónica de cómo se gestó el quiebre de la relación entre el presidente y la vice

Las internas dentro de LLA

AG: Hubo diferencias entre Javier Milei y el video de Villarruel, donde si bien al principio ella dice que no se pelearon, después habla de cuestiones que Milei no habla.

Sí, está claro que esa es una pelea larvada dentro del Gobierno, que prácticamente ya es pública, a pesar de los esfuerzos del vocero Adorni de negar la realidad. Es una situación delicada dentro del Gobierno, contemplando básicamente todo esto de lo que estamos hablando, las dificultades que tiene el Gobierno para llevar adelante una agenda tan ambiciosa de reformas. Y si él no consigue cohesionar su propia fuerza, que es muy manejable por lo pequeña que es, y nada menos que la posición de la Vicepresidenta, que preside el Senado, esto lo que indica es que Milei va a tener que cambiar su estrategia de manera profunda.

El Presidente presentó ya hace algunas semanas su iniciativa de diálogo político, lo bautizó como Pacto del Mayo, pero está claro que en ese momento condicionó la firma de ese acuerdo al apoyo casi incondicional a su paquete de reformas. Casi estaba reclamando un contrato de adhesión, como ya se ha dicho. Eso, evidentemente, lo puede llevar adelante un gobierno con respaldo político. Tal vez Milei siga convencido o esté persuadido de que su imagen y la gestión de su gobierno siguen teniendo un amplio consenso en la sociedad. Las encuestas muestran que todavía lo conserva, pero el Gobierno necesita con urgencia, de manera inmediata, algún resultado de carácter político, pero básicamente de carácter económico. El Gobierno necesita bajar la inflación, ese es el principal punto. Yo creo que en esta clave hay que leer las diferentes reuniones que ha tenido a lo largo de esta semana el equipo económico con los empresarios de la Cámara de Alimentos, con industriales, con supermercadistas.

Javier Milei reveló que busca otro préstamo con el FMI y fondos privados para levantar el cepo

AG: Quemando todos los papeles y todo lo que venía diciendo...

Definitivamente. Mostrando que el pragmatismo es una necesidad, no hay dudas, y reconociendo que necesita intervenir en algunas cuestiones para darle viabilidad a su programa. El Gobierno necesita que la inflación continúe en esta senda de desaceleración, pero todo indica que en marzo va a tener, probablemente, una nueva aceleración del índice porque es un mes sensible, es el mes del regreso de los chicos a la escuela. Es complicado.

Frente a eso, los únicos resultados que está manteniendo el Gobierno tienen que ver con el frente fiscal. Ya en febrero no repitió el superávit financiero que había tenido en enero. Hay una opinión generalizada de que los superávit son insostenibles en las condiciones en las que operó el equipo económico. Y ahí también tiene un frente de tormenta Milei, que necesita controlar.

Yo tengo la impresión, por momentos, que si el equipo económico consigue algún avance en relación a la reducción de la inflación, que es la principal preocupación de la sociedad, como dice en todas las encuestas, podría llegar a abrirse un poco, casi por obligación, la oposición, y podría llegar a empezar a acompañar algunas de las reformas, tal vez las menos controvertidas. Pero necesita urgentemente ver resultados. Hasta ahora cosechó fracasos: la ley ómnibus en Diputados, el DNU. Recordemos que la reforma laboral, que es otra de las cuestiones medulares de la reforma que impulsa Milei, está suspendida en la Justicia.

Victoria Villarruel y Javier Milei.

En fin, tiene mucho trabajo político por delante el Gobierno. Lo de ayer demuestra que la política es clave y necesitaría, justamente, en el ámbito donde tiene más dificultades, que es en el Senado, que su vicepresidenta fuera un instrumento de negociación importante con el bloque del peronismo, que es capital para todo lo que tiene por delante.

Advierten que las provincias sufrirán "un deterioro significativo en las cuentas fiscales"

No nos olvidemos, además, que de tratarse la ley ómnibus en Diputados, y de ser aprobada, tiene que pasar por el Senado, y en el Senado los votos no están. Ayer el Gobierno cosechó apenas 25 votos de la Cámara de Senadores, que es algo así como el 30 y pico por ciento de la Cámara.

