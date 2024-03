La DAIA repudió las “declaraciones antisemitas” de una senadora contra el candidato a embajador de Israel

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió un comunicado expresando su repudio hacia los dichos de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci contra el rabino Axel Wahnish, propuesto para ocupar el cargo de embajador argentino en el Estado de Israel, en los que insinuó dudas sobre los intereses que representará ante el país de Medio Oriente.

El controvertido comentario de Corpacci se dio durante su alocución en la jornada realizada este jueves en el Senado para nombrar a los encargados de las embajadas del mundo. Allí, expresó: “Lo primero que quiero decir es que a todos nos duelen los muertos en situaciones de violencia, sean del país que sean. Es muy importante dejar eso en claro, como también es importante dejar en claro que usted va a ser embajador argentino en Israel. Argentino”.

Y añadió: “Argentina es un país, un territorio de paz. Y, por lo tanto, cualquier decisión que se tome nos pone en situación de debilidad y de conflicto a todos los argentinos. Y eso es algo que usted tiene que tener muy en claro. Porque vuelvo a repetir, usted no es embajador de Israel en Argentina, es embajador de Argentina en Israel”.

Renunció el vicepresidente de la DAIA luego de decir que "no hay inocentes civiles en Gaza, tal vez niños de menos de cuatro años"

La DAIA no tardó en salir a cuestionar lo dicho en la Cámara alta y este viernes publicó un comunicado en el que “repudia enérgicamente” las “declaraciones antisemitas de la senadora Corpacci” contra el rabino propuesto para el cargo de embajador argentino en Israel.

“Considerar que Wahnish defenderá los intereses del Estado de Israel y no los argentinos, constituye una extranjerización, lo cual conforma uno de los ejemplos concretos de la definición de Antisemitismo de la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto) y que fuera adoptada por la Argentina: ‘Acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel, o a las supuestas prioridades de los judíos en todo el mundo, que a los intereses de sus propios países’”, expresaron.

Y concluyeron: “La entidad rechaza está discriminación ocurrida, nada menos, que en la casa de la democracia”.

"Estamos atentos, pero no temerosos": el presidente de la DAIA llamó a la comunidad a no "dejar de hacer vida judía"

La respuesta del rabino Wahnish: "Paso a representar los intereses de Argentina"

Durante la sesión, las declaraciones de Corpacci causaron una sorpresiva reacción en Wahnish, quien respondió inmediatamente. “Yo soy argentino. Usted es argentina, ¿no? Mis padres son argentinos, mis abuelos son argentinos. Fui a escuelas públicas y me crié en este país. Tengo bien claro mi misión y tengo bien claro que yo soy un ciudadano argentino que paso a representar los intereses y los beneficios de Argentina. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué tuvo que hacer esa aclaración?”, comentó.

Axel Wahnish, rabino de Javier Milei, propuesto para el cargo de embajador en Israel.

No obstante, las autoridades al frente de la comisión interrumpieron el intercambio y aclararon que no estaba permitido realizar un ida y vuelta entre los candidatos y los senadores. De esta manera, Wahnish volvió a tomar la palabra y concluyó su contestación sin repreguntas.

“Yo tengo claro mis intereses y personalmente no me queda del todo claro por qué habría que aclarar esa diferencia. Obviamente, todas las decisiones que vamos a tomar, yo no soy una persona aislada, Argentina tiene un gobierno, un gobierno democrático y este gobierno funciona en equipo con ministerios, con poderes legislativos, judiciales, ejecutivos”, explicó.

Y finalizó: “Cualquier decisión que se vaya a tomar va a ser tomada en conjunto puramente a favor de los intereses de todos los argentinos. No veo ningún motivo por el cual aclarar que yo no fuera a defender los intereses de mi país”.

El rabino Axel Wahnish contó cómo Javier Milei se enamoró del judaísmo

Shimon Axel Wahnish es el rabino de Javier Milei y fue designado como embajador argentino en Israel días después de que el libertario ganara el balotaje. Es un prestigioso integrante de la comunidad judeo marroquí, que enseña al Presidente la Torá y que se convirtió en su “guía espiritual”.

“Es una persona que quiero muchísimo, a quien consulto regularmente. Son discusiones que de repente pueden demandar dos o tres horas y que para mí son muy gratificantes y me ayudan a crecer mucho y a entender las situaciones de una manera mucho más profunda”, fue una de las respuestas que dio Milei en una entrevista en Radio Jai cuando le preguntaron por Wahnish.

RV/fl