El amor en los tiempos del coronavirus: álbum de bodas en cuarentena

Seguramente, cuando el inolvidable escritor colombiano Gabriel García Márquez publicaba en 1985 su gran novela El amor en los tiempos del cólera no imaginaba que 35 años después, el planeta y su realidad harían suyos su admirable realismo mágico literario dejándonos a nosotros, lo que aún estamos para contarlo, imágenes que a su pródiga imaginación tal vez le habrían sido ajenas.

Por ejemplo, amores consolidados bajo la ley de una aplicación en un celular; un sí quiero online; una libreta virtual y dos novios haciendo votos a la distancia y sin siquiera rozarse los labios para el beso del final de esa boda tan planeada pero de golpe improvisada vía internet.

La novela ahora se llama El amor en los tiempos del coronavirus y los protagonistas ya no son Florentino Ariza, sufriendo por ese amor inocente y profundo hasta el delirio, ese amor eterno por no correspondido que se espera toda la vida y que llega un día, "cincuenta y tres años, siete meses y once días con sus noches" después. Ni la orgullosa Fermina Daza y mucho menos el doctor y esposo Florentino Ariza.

Hoy los protagonistas somos todos, la historia es del género realista y la trama transcurre en los cinco continentes. Y el mal que hay que curar ya no es el cólera, sino un tal Covid-19, que mata igual y más rápido.

En tiempos de coronavirus muchas bodas, así como sus respectivas fiestas con baile, vals y álbum de fotos, quedaron en compás de espera. Pero muchos novios no quisieron esperar...

Y como hasta ahora en la mayoría de los países más afectados por la pandemia no se conoce una fecha cierta para reanudar los eventos sociales, muchas parejas optan por hacer su matrimonio online, virtual por videoconferencia.

A pesar de que muchas de estas bodas tienen un carácter meramente simbólico, algunas localidades de Estados Unidos ya les dan carácter legal. Ese es el caso, precisamente, de la ciudad donde el coronavirus está golpeando más duro: Nueva York.

Allí, el gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, firmó una orden ejecutiva que permite a los neoyorquinos obtener una licencia de matrimonio de forma remota y a los clérigos, oficiar las ceremonias a través de videoconferencias.

Con eso, la boda es completamente legal. Y si bien Zoom es la app más popular para realizar estos eventos, no es obligatorio que las parejas que deseen contraer matrimonio recurran a ella. Otros estados ya están por tomar la misma decisión.

En tanto, en muchas partes del mundo, se han realizado casamientos “como la ley manda”, o al menos mandaba antes del coronavirus, claro que tomando todas las medidas necesarias de protección, sobre todo la semana pasada cuando en varios países ya comenzaron a flexibilizarse las restricciones de la cuarentena.

Así, el pasado 19 de abril veíamos, por ejemplo, a una pareja china posando para el fotógrafo de bodas Ren Liangping junto al lago East en Wuhan, en la provincia central china de Hubei.

La novia, con un vestido blanco bellísimo y luego con otro rojo, posa junto al lago East de Wuhan mientras un abuelo balancea a su pequeño nieto en una hamaca colgada entre los árboles, y las familias disfrutan de un picnic en una tarde soleada: Wuhan ya estaba volviendo a la normalidad después de soportar una cuarentena de 76 días.

Una semana antes, el 18, en el Líbano, los novios Joanna y Marc, con máscaras protectoras diseñadas como una bandera nacional, posaban para las fotos durante la ceremonia de su boda a la que solo asistieron parientes cercanos en medio de la pandemia, en la iglesia de Saint Georges en la región de Hadath, al este de la capital Beirut.-

En el medio, el pasado 21 de abril, en República Checa, otra pareja con barbijos dejaba el Olomuc City Council después de contraer matrimonio durante la pandemia. Ella lucía feliz con su vestido blanco y su barbijo diseñado para la ocasión.

El mismo día, pero en Estados Unidos, Tiffany McCaryan y Kev McCaryan se quitaban las mascarillas para besarse después de casarse frente a un empleado del registro civil local, en el estacionamiento del Honda Center en Anaheim, California.

Es que los empleados del Registro del Condado de Orange implementaron una variedad de técnicas de distanciamiento social para emitir licencias de forma segura y casarse durante la nueva pandemia de coronavirus.

Ese mismo día, Chad Robbins y Tracey Robbins se besaban usando máscaras faciales y sosteniendo a su perro Huggy después de la ceremonia de su boda oficiada por un secretario del registro.

Y también el 21 y siempre en el mismo estacionamiento del Honda Center de Anaheim, California, la secretaria del registro, Erika Patronas oficiaba la ceremonia de Natasha y Michael Davis.

Lo mismo hicieron allí Philip Hernández y su novia Marcela Perú, quienes después partieron en su auto amarillo con el cartel que rezaba "Just married".

En otro lado del mapa, en Indionesia, un día después, Dwi Raditya y su novia Eny Muslinah se calzaban las máscaras faciales para casarse en Bandar Lampung.

Y el 26, en India, un novio sijista con la cara cubierta con un pañuelo junto con miembros de la familia caminaba por la calle rumbo a su boda, en las afueras de Amritsar.

Dos días antes, el 24, y en Salzburgo, Austria, la pareja compuesta por Sigrun y Franz también posaban con barbijos con una pizarra en la que se leía “Recién casados”.

El 25 de abril, en Las vegas, Nevada, en tanto, los residentes de esa ciudad, Elizabeth Billington y Kenneth Quirk se besaban y posaban para celebrar lo que habría sido el día de su boda bajo el cartel de "Bienvenido a Las Vegas", porque allí sí que la boda no es posible aún.

El coronavirus continúa propagándose por Estados Unidos y el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, ordenó el cierre obligatorio en todo el estado de negocios no esenciales, incluidos todos los casinos, al menos hasta el 30 de abril.

De esta galería de fotos, la de Las Vegas fue la única |boda que no fue...

