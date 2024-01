El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, pidió la renuncia de Alberto Fernández a la presidencia del PJ: "La presidencia debería surgir de una elección del afiliado". Por otra parte, le respondió a José Luis Espert y sus comentarios en contra de las manifestaciones y el Partido Justicialista. "Quiere echarle la culpa al peronismo, pero si no les sale es porque son unos burros que se quieren llevar todo puesto", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Felipe Solá es ex ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; fue gobernador de la provincia de Buenos Aires de 2002 a 2007; vicegobernador desde el 99 al 2002; diputado nacional desde el 2009 al 2019; secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del 93 al 99; y ministro de Turismo Agrario de la provincia de Buenos Aires del 87 al 89. Desde hace algunos días circula la versión de que Felipe Solá podría ser el próximo presidente del Partido Justicialista Nacional.

Quintela "invitó" a Alberto Fernández a dejar la presidencia del PJ

Nuria Am: Si bien ahora ese cargo lo ocupa Alberto Fernández. ¿le gustaría ser presidente del PJ?

La presidencia debería surgir de una elección de afiliados y Alberto Fernández debería dejar ese cargo que lo tuvo solo por ser presidente de la Nación. Quien se haga cargo interinamente debe llamar a elecciones en un plazo de, máximo, 6 meses. El partido deberá tener alguna sustentación, más allá de las mesas que incluyen figuras o gobernadores. Hay que plantear cuál es el nuevo rol en esta Argentina moderna.

NA: Después de las imágenes de Año Nuevo, en donde se lo vio a Alberto Fernández juntos a Fabiola Yáñez en España, hubo un pedido para que se corra de ese cargo. ¿No tuvo conversaciones en ese sentido?

No las tuve, sólo vi unos tuits. El ex mandatario tiene que dejar ese cargo porque ya no es más presidente, más allá de las fotos.

Cristina Kirchner critica a Alberto Fernández y ordena a sus legisladores

Alejandro Gomel: ¿Cuando habla de una elección de afiliados lo hace pensando en un voto directo, sin pasar por el Congreso?

Eso se puede discutir pero, directa o indirecta, tiene que haber una elección de afiliados con un nuevo empadronamiento. Si no, el peronismo pasa a ser una serie de figuras que sólo se prueban cuando tienen accesos a posiciones del Estado.

Alberto Fernández, junto a su esposa, en un lujoso restaurante de Madrid

NA: Alberto Fernández tiene mandato hasta el 2025. Otro que se habla para ese puesto es Axel Kicillof. ¿Reúne las condiciones para serlo?

Kicillof es un gobernador que ganó por amplio margen la provincia más importante, no podemos negar la importancia que adquiere en este momento. Más allá del gran respeto que le tengo, prefiero no opinar a quién veo para ese puesto. No creo que el liderazgo de la oposición sea fácil de conseguir por la presidencia del PJ. El problema de la oposición es que hay varios que tienen una idea muy clara de qué hacer en el Congreso, los gremios y los movimiento sociales, saben qué rumbo tomar. A su vez, veo que los gobernadores no tienen una clara resolución ,como sí la tuvieron con el tema de la pesca.

Milei no se explica por la legitimidad de sus votos (que es menor que hace 20 días), sino por el shock: si Milei no hace shock, pone en duda su legitimidad porque les prometió a los suyos eso. La violencia no es sólo física, sino violentar leyes, la Constitución o normas.

Rodolfo Aguiar: "Estamos ante el fraude laboral más grande de la historia"

El mega decreto y la ley ómnibus en la mira

NA: ¿Va a poder hacer shock o no?

Les pido a los que están frente a un DNU que pisotea las leyes en forma y en el fondo, en lugar de pensar en el futuro de su propio partido o el suyo, piensen en qué están votando en el fondo de la cuestión. Y les diría que piensen más en la fuerza propia que la del otro, que se va a ir debilitando en cuanto a legitimidad.

AG: Todos los constitucionalistas coinciden en que no puede pasar un decreto de esta manera. ¿La ley ómnibus y el mega DNU demuestran falta de experiencia o hay un plan detrás?

Hay un plan elaborado por mentes que estuvieron mucho tiempo con el tema de la desregulación pero se ocultan: abogados de bancos y de empresas que prepararon todo esto pensando cada uno en su sector. Y allí pusieron lo que les convenía. De todas maneras, hay excepciones buenas, como la del registro del automotor.

Milei apela el fallo de la Justicia y presenta la Ley Ómnibus sin cambios

NA: En materia laboral, ¿está bien el freno que le pone la Justicia a las leyes que intentan ser reformadas?

Está muy bien el freno que puso la Justicia, espero que se mantenga, ya que no se puede llevar por delante años de conquistas. Los juicios de los trabajadores en un corto plazo, pueden ser motivo de una negociación si las leyes se enviaran de a una, como debería ser. El objetivo es mostrar un tanque que arrasa, y eso deben tener en cuenta los legisladores que se opongan a una forma dictatorial de hacer las cosas, porque siempre tienen que defender el Congreso.

Javier Milei y Jose Luis Espert

El nuevo papel del peronismo opositor

AG: José Luis Espert puso voz a un argumento que resuena cada vez más en estos días a partir de las distintas decisiones: “El peronismo, cuando no es gobierno, te voltea”. ¿Cuán cierto es esto?

Es una leyenda que inventaron cuando el gobierno de De la Rúa creó el corralito en el 2001, y en realidad se voltearon ellos mismo con la represión del 20 diciembre. Yo era vicegobernador de la Provincia y vi el terror de los intendentes a los saqueos, cuando decían que los promovían ellos. El peronismo no volteó a nadie.

Espert quiere echarle la culpa al peronismo, pero si no les sale es porque son unos burros que creen que se pueden llevar por delante todo. Piensan que no existe una identidad argentina o cuestiones que tienen una razón de ser muy fuertes, como la Ley de Pescas de 1997. Piensan que la libertad es el libre juego entre propietarios e inquilinos, pero eso es la miseria para la mayoría, ya que gobiernan para la minoría. Lamentablemente, cada vez veremos más chicos en las calles.

El peronismo salió a pegarle a Milei con un video de Massa

NA: ¿Qué piensa acerca de que Daniel Scioli, a quien usted conoce muy bien, siga estando en la embajada de Brasil con este Gobierno?

Me voy a reservar esa respuesta, porque deberían preguntárselo a él y a cada uno de los funcionarios que se mantuvieron. Me hace más ruido que la Argentina no esté en los BRICS o que se quiera pelear con Brasil, cuando el líder más importante de la región es Lula, que le está yendo muy bien económicamente.

AG: ¿Si siguen estas medidas, le preocupa que pueda crecer la conflictividad social?

Sí, habrá muchas manifestaciones en la calle, espero que sean pacíficas. En la última que ocurrió en Tribunales, la CGT tuvo el acierto de convocar a sus pares, y hubo episodios menores donde se ve claramente que la Policía de la Ciudad buscaba provocar. Hay que tener cuidado de no entrar en ninguna provocación de ese estilo, sólo ir a lo que se fue a reclamar.

Rapetti: "La CGT está empujada a reconsiderar acuerdos paritarios"

Recordemos que el monopolio de la violencia está en manos de las fuerzas de seguridad y, según pretenden algunos, los militares. Pero los propios militares tampoco quisieron volver a tener funciones de seguridad interior y me parece muy bien.

