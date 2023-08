El analista político, Jorge Giacobbe, aseveró que "Juntos por el Cambio llegó a las PASO sin una propuesta económica". El efecto contagio que benefició a Javier Milei y la función de Mauricio Macri, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Repasaba los datos de tu última encuesta, la del 31 de julio, y luego el resultado de las PASO. A vos, como a la mayoría de los consultores, les tuvo que haber sorprendido la proporción que obtuvo Javier Milei.

En tu caso, corregime si estoy equivocado, pero el último dato es del 19% de los votos y terminó teniendo siendo de 30%. ¿Por qué tanta diferencia entre lo que indicaban los sondeos de opinión y lo que terminó siendo?

Tuvo que haber un proceso de contagio sobre los últimos 20 días de la elección que le pusieron a Milei 10 o 11 puntos, en mi caso, de lo que podía prever la encuesta. Nos sorprendió a todos de la misma manera. Hubo un proceso de contagio con los votos de Milei.

Vivimos un proceso de entusiasmo en las elecciones presidenciales de 2019 sobre Alberto Fernández. Da la sensación de que las PASO son una foto en donde aparece un entusiasmo inicial en todo el proceso eleccionario, los tres tiempos de una elección presidencial que se adelanta a los tiempos.

Hay algo curioso que me interesa retratar y es parecido a ese proceso de Alberto. La vez pasada les contaba que, después de la elección del actual presidente, en la que apareció ocho puntos por encima de lo que habíamos podido registrar, me senté con la encuesta del 2019 y dije "¿el 48% de Alberto no estaba ninguna pregunta o estaba en alguna pregunta?".

Y estaba el escenario de segunda vuelta: Alberto medía 48% en segunda vuelta, con lo cual, había un 48% que lo votaba y me quedó la idea de que esa gente decía "yo voy a entrar a la elección por cualquier decisión" y terminó votando a Alberto, es decir, adelantó su voto, simplificó su proceso de toma de decisiones.

Ahora, también me puse a ver la encuesta y resulta que en los escenarios de elecciones generales Milei medía 28% y 30%, dependiendo si iba a generales contra Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta. De modo tal que los 30 puntos estaban también y creo que se adelantaron.

Sigamos con esa hipótesis. La gente, llegado el momento, primero hace una idea de voto estratégico o voto a uno primero y a otro después, y finalmente decide cortar por lo sano y vota al que votará después.

La lógica sería "estoy urgido y necesito soluciones más rápidas". Siendo así, cuando uno analiza las elecciones, las diferencias entre primera vuelta y las PASO en el 2019, lo que encuentra es que ese candidato que ganó las PASO, independientemente de que luego ganó la presidencia, tuvo la misma cantidad en las PASO que en la primera vuelta.

¿Esto permitiría inferir de que este es el techo de Milei?

Hay que diferenciar mucho las hipótesis de los datos. Sabemos que hay un efecto retratado en los '80 por una doctora alemana, que se llamaba Elisabeth Noelle-Neumann, que es el famoso "efecto del carro del vencedor".

El "Espiral del Silencio", la citamos el otro día...

Sí, está dentro de ese libro, e indica que las personas que están indecisas o no se conectan con un tema se ven contagiadas por las personas que tienen algún nivel de entusiasmo.

En las últimas cuatro elecciones, dos presidenciales y dos legislativas, tuvimos el efecto contrario: el "efecto del carro del perdedor". Alberto sacó 48%, luego sacó nuevamente 48% y el que creció fue el segundo. En 2015, Daniel Scioli sacó 38%, posteriormente lo mismo y el que creció fue el segundo, es decir, es carro del perdedor.

En 2021, en las legislativas de Buenos Aires, Cambiemos sacó cinco puntos de distancia y luego la diferencia se achicó a favor del Frente de Todos, en ese momento. En 2017, recordarás que sucedió lo mismo: Cristina Kirchner le ganó la categoría senadores a Esteban Bullrich en las PASO y luego (carro del perdedor), la gente salió a parar ese proceso.

Los que tienen ganas de ir al cumpleaños, llegan temprano, y después los otros van a otro cumpleaños en la general. Sabemos que los seres humanos opinamos una cosa cuando estamos en términos individuales y, cuando sabemos la opinión del conjunto, a veces modificamos nuestra decisión. De modo tal que creo que sucedió esto en las últimas elecciones.

Es decir, la gente ve lo que todos votan en las PASO y, posteriormente, los que no fueron a votar, no rompieron el piso, y los que votaron opciones que no rompieron el piso (una parte de los que votan en blanco, impugnados, anulados y demás) tienden a frenar el proceso de entusiasmo que se da en la PASO.

Ese argumento empujaría en favor de entender que lo que vimos puede ser el techo de Milei, pero esa una hipótesis y tenemos que salir a comprobar en las PASO. En las últimas cuatro elecciones pasó eso.

La comparación con Brasil

Sonrío porque es muy creativa la idea del "carro del perdedor" y tiene ecos múltiples en Argentina aquella idea de que nuestro país, con la derrota, tiene una relación distinta a la que los brasileños tienen con el triunfo, es decir, la melancolía clásica del tango.

O sea, está lleno de elementos, como también Raúl Alfonsín citando a Jorge Luis Borges con aquella frase de que "la derrota tiene virtudes que muchos triunfos carecen". Es como que hay algo (independientemente del carro del perdedor) que parece ser, por lo menos, una constante idiosincrática argentina...

Claro. Insisto en esta idea. Es totalmente lógico porque lo vimos para otras decisiones, que cuando aparece un grupo hay otro que sale a contrarrestarlo, como si se dieran efectos de acción y reacción.

Cuando teníamos elecciones presidenciales con un solo fenómeno, un solo tiempo y no había PASO, entonces aparecía el entusiasmo y la foto era la única, era la de las generales.

En todo caso, se modificaba si había segunda vuelta, pero hoy que tenemos tres tiempos, entonces la opinión pública puede ver qué es lo que opina el conjunto y después puede operar en favor o en contra de ese entusiasmo inicial. Hasta el momento operó en contra.

Las elecciones provinciales

Claudio Mardones (CM): Siguiendo su razonamiento, quedan en el camino antes de las nacionales de octubre dos comicios que son importantes y que también entrar en otro prisma después del resultado de las PASO. Me refiero a Mendoza, el 24 de septiembre, y a Santa Fe, el 10 de septiembre. En ambos distritos, la presencia de Milei fue muy importante.

¿Cómo cree que impactará esto, especialmente en el caso de Santa Fe, en donde se espera el duelo entre Maximiliano Pullaro y Marcelo Lewandowski? ¿Y cómo velo de Mendoza, con Alfredo Cornejo que busca volver a la provincia, pero se fue Omar De Marchi de JxC y ahora es el aliado de Milei? ¿Cómo ve estos dos duelos después del resultado de las PASO?

Tendría que medirlo para intentar decir una hipótesis respecto de quién va a ganar. Lo que vimos es que en las elecciones provinciales y las municipales a las que asistimos es que están descolgadas del clima nacional y que los análisis que llevaban a mucha gente a creer que, entonces, como Pullaro ganaba en Santa Fe, Larreta ganaría en la interna nacional contra Bullrich, lo cual eran erróneas.

En ambas provincias tendremos un Milei no competitivo. Es decir, hay una opinión pública que está utilizando a Milei para darle un mensaje a todo el sistema y todavía estamos tratando de entender qué es lo quieren decir y el tamaño de esto, y que en términos provinciales están eligiendo otra cosa.

Es curioso ver como Cornejo pierde en Mendoza, como Gerardo Morales pierde en Jujuy, y cómo gobernadores que parece que "la tienen atada" en el Norte, pertenecientes a UxP, perdieron sus provincias. Y es interesante observar cómo hay algunos que no. Hay una parte de esta elección para analizar que tiene que ver con si se movieron o no los aparatos.

En el Conurbano hubo 20 puntos de corte en algunos lugares, en contra de la suma de Massa y Grabois. Asistimos a una elección en donde el sistema político se apuñaló entre sí y hay que ver qué impacto tuvo eso respecto de la intención de voto. Nos permite replantearnos cuál es el peso real de los aparatos a la hora de movilizar un día de la elección.

El rol actual de Mauricio Macri

Nuria Am (NA): Te quiero consultar por cómo ves a Macri y su lugar puesto en duda por muchos y teniendo que ser ratificado ayer, en apoyo a Bullrich, en medio de esta situación de elogios a Milei y respaldos a quien es su candidata.

Macri está un poco obligado en el rol que está cumpliendo, sabe que hay un 70% de la población que rechaza al Gobierno y que el público de Bullrich (en particular) y el de Milei siempre estuvieron muy conectados.

Terminen girando para un lado o para el otro, siempre se supo que el público de Milei tiene como segunda mejor opción a Bullrich y el público de ella lo tiene como segundo mejor a Milei, y que sus votantes definirán con qué herramienta le pegan a Cristina Kirchner.

Es decir, dentro del proceso de toma decisiones, en la base está el anti-kirchnerismo, el estar a favor o en contra de Cristina. El 70% de la población que está en contra de la Vicepresidenta, que lo vimos retratado en las elecciones, después decide (a veces lejos y otras cerca de la elección) si a Cristina le pegan con un martillo y si la agarran con una motosierra o con un bidón de nafta la rocían y la prenden fuego, en términos simbólicos, claramente.

Macri, en ese sentido, tiene que estar bien conectado con cualquiera de los públicos, porque los dos pertenecen a la misma familia. Ese 70% necesita poner orden y achicar el Estado, además de girar hacia la derecha.

A la elección, esos dos atributos fueron separados, porque uno lo tiene Milei, es decir, la opinión pública le asigna a Javier Milei la capacidad de resolver la economía, la pobreza y la inflación. Y a Bullrich le asigna la capacidad para ordenar el país en términos de seguridad, narcotráfico y de todo el desorden que producen las organizaciones que vienen "de lo blanco y lo negro" a faltarle el respeto al Estado, por decirlo amablemente.

Hay un conflicto de ese público, porque un candidato tiene un atributo y el otro tiene el restante. La campaña hacia la general se trata, para Milei y Bullrich, de intentar poner un pie en el atributo del otro, pero veremos si lo pueden hacer.

JxC llegó a las PASO sin una propuesta económica nítida para la opinión pública, ninguno de los dos, ni Larreta ni Bullrich, siendo que Milei la tiene cuando habla de achicar el Estado y dolarizar.

Puede o no gustar, pero la propuesta es nítida para la opinión pública. El kirchnerismo siempre tuvo una propuesta nítida para la opinión pública: cuando hay dolor, hay que imprimir dinero y repartirlo, no importa si eso es o no sustentable, pero el dolor va primero.

Los que no tuvieron la propuesta económica nítida, que es la principal demanda de la sociedad, fueron los de JxC. Pero aún con esta situación los tres salieron empatados.

BL JL