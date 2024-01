Juliana Santillán: "Nunca tuve una relación con Facundo Moyano"

Bruno Ghiso estuvo con el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) en el Congreso, en medio de la discusión por la Ley Ómnibus y habló con Juliana Santillán, diputada de La Libertad Avanza.

Bruno Ghiso: ¿Cuáles son las primeras palabras que podes dar respecto a esta segunda sesión?

Estamos muy expectantes de escuchar al ministro Francos, con quien tengo relación directa a través de lo que es la Secretaría de Deporte y Turismo. Y por supuesto, esperando mi exposición respecto a apoyar lo que tiene que ver con la reforma y las modificaciones.

BG: ¿Cuáles van a ser los puntos más importantes de tu exposición?

Al ser diputada de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Mar del Plata, las cámaras de turismo. Mar del Plata es una referencia muy importante para el turismo en la República Argentina y a nivel internacional también. Mencionar y manifestar las reformas en ese sentido. Recordemos que lo que se deroga tiene que ver con leyes del año 1970, de la época de la dictadura. Y también del año 2008, la presidencia del kirchnerismo.

En ese sentido, manifestarnos a favor y hacer puntual un objetivo, que es central y graba sobre la totalidad de la ley bases, que tiene que ver con que toda la ley está enfocada a la apertura comercial, de lo que son las inversiones internacionales, y sobre todo la generación de empleo. Todo lo que es reforma, derogación y modificaciones de esta ley tiene que ver en base a eso. Es el objetivo primordial de la ley, apoyar lo que toca hoy, que es deportes, turismo y ambiente, y manifestar cuáles son esas áreas y por supuesto estar a favor.

BG: Como integrante de La Libertad Avanza, y siendo un partido que se pronuncia 100% económico, por la figura del Presidente, ¿qué opinás cuando algunos sectores de la oposición dicen que el DNU o la Ley Ómnibus se enfocan en cosas menos importantes que la economía?

En realidad, todo lo que tiene que ver con la ley bases grava sobre la economía de los argentinos. Por ejemplo, la articulación sobre la regulación laboral tiene que ver con generar más empleo, más industria, más trabajo. Es una visión que seguramente está sesgada por la política, como también el kirchnerismo. Son oposiciones por la oposición misma, empastan un debate que es proactivo y productivo para algunas de las bases de lo que son los diálogos que estamos teniendo con los aliados, con el PRO, con algunos sectores de la política más comprometidos con el presidente Milei, por supuesto La Libertad Avanza.

Tenemos más que nada una presencia en estas comisiones, soy vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, no soy de esta comisión, pero bueno, venimos justamente a manifestar en nuestras alocuciones que no es así. Todo grava sobre la economía. Es un piloto de tormentas el presidente Milei, de una Argentina que está en la hiperinflación.

Todo lo que tiene que ver con esta reforma del sistema político argentino tiene que ver con la economía. No verlo o tratar de tergiversar esta visión tiene que ver seguramente con ser oposiciones por la oposición misma y representar esas minorías que han votado todavía a los mismos de siempre, y lo que venimos a hacer es justamente cambiar esa visión. Seguramente en el devenir de los años la historia le demuestre a los argentinos que las medidas de la ley bases eran las correctas para volver a ser la Argentina que soñaron los inmigrantes. Todo grava sobre la economía y sobre lo que Argentina fue en años pasados.

Me gustaría que compartieras con la audiencia cómo llegás a este cargo y cuál es tu historia política. Si no entiendo mal, estabas en Cambiemos originalmente y fuiste pareja de Facundo Moyano.

Como todo referente de La Libertad Avanza, nueva en la política, he sido operada y tergiversada, muchas veces por el diario Perfil también, pero bueno, tabula rasa, hoy estamos acá. Nada de lo que dijiste es cierto, no fui parte de Cambiemos. Lo mío inicia en el 2015 a partir de lo que fue el antikirchnerismo rabioso de mi parte, en el 2018 con la muerte de Nisman, a partir de la marcha por los paraguas de los fiscales por la muerte de Nisman. Una militancia antikirchnerista que me llevó a tener participaciones muy importantes en los medios como en el caso de Intratables, y de allí hacia aquí.

He conocido a Javier Milei, nos hemos hecho amigos en el 2016, empezamos a hablar de política y fuertemente en 2020. A través de la pandemia generamos una visión política. Mi formación es liberal.

Nunca tuve nada que ver con Facundo Moyano, de hecho hace 18 años que estoy en pareja. Eso fue una tergiversación de Jorge Rial, al cual se le pidió judicialmente que diga la verdad y no lo hizo. Lo manifestó un panelista por redes sociales y no había chequeado la información que les habían pasado, y pidieron disculpas por redes sociales. Nunca existió tal relación. Inclusive, siendo mentira, es un fuero privado que no tiene mucho sentido en este momento comentarlo, no fue cierto. Hicimos una participación en Espacio Clarín en 2018 en Mar del Plata, venimos los dos de la ciudad de Mar del Plata, por ese motivo fue un contrapunto político que nada tenía que ver con una relación personal en absoluto.

Soy de la ciudad de Mar del Plata, me constituyo en La Libertad Avanza como armadora de lo que fue la quinta sección electoral. Mi estructura política es esa, la ciudad de Mar del Plata, es el tercer distrito más importante de la provincia de Buenos Aires. Javier Milei entendió que Mar del Plata, Lomas de Zamora y La Matanza, tenían que ser puntos muy importantes en el armado. Tuve la suerte de liderar en la provincia de Buenos Aires esas estructuras.

El primer acto de sorteo de dieta de Javier Milei fue a mi cargo, allá en enero de 2022. Empecé a armar la Libertad de Avanza Provincia de Buenos Aires en el 2021-2022 y hoy estoy aquí representando esa facción de la provincia de Buenos Aires.

Hiciste un activismo anti-kirchnerista en un medio televisivo. Antes de eso, ¿qué estudiaste? ¿De qué trabajaste?

Pertenezco al sector privado. Mi familia tiene propiedades en todo lo que es el norte argentino. Vengo de la administración de recursos privados desde que nací, básicamente. Soy diplomada en Economía Austríaca por la Universidad de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. He tenido como docentes a Javier Milei, Alberto Benegas Lynch (hijo), Martín Krause, y muchos economistas del porte liberal. Esa formación también me llegó siempre a encontrar en Javier Milei, en los comienzos, una línea de comunicación.

Si bien mi militancia era a favor de Mauricio Macri, porque era lo único que teníamos para apoyar los que éramos antikirchneristas, y no había otras opciones, encuentro mi verdadero foco político en Javier Milei. Así él me solicita ser diputada por la provincia de Buenos Aires, posterior a un trabajo de representación que él me dio a generar, que fue la construcción de este armado que te comenté antes. Somos el sector privado en una gestión pública, que nos ha puesto Javier Milei a través de su invitación a participar. No tengo nada que ver con la política, a más de ser un hartazgo, como todos los argentinos, de los que nos han precedido en las gestiones.

Con 44 años, madre de tres hijos (de 21 y 17 años los mellizos), encuentro que es el momento oportuno, familiar, personal, y en la representación de lo que es mi amada ciudad de Mar del Plata para llevar adelante este desafío, que es poner a la Argentina de pie, y creo que todos estamos de acuerdo en eso.

