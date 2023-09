Ramiro Marra: “Estamos a dos puntos de ganar en primera vuelta”

El legislador porteño y candidato a jefe de gobierno de CABA por La Libertad Aavanza, Ramiro Marra, explicó sus dichos sobre España y Paka Paka que causaron controversia en las redes. Además, analizó el debate de candidatos de la Ciudad. “Tuve la posibilidad de mostrar que lo que decían los otros candidatos no era cierto. Deje en evidencia que Sergio Massa busca gobernar con la izquierda más rancia”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Por lo que se, tenes la ciudadanía española y defendés con mucho orgullo ese país. ¿Qué te acerca tanto a nuestra madre patria?

Es como dijiste vos, España es mi madre patria, donde mis abuelos nacieron, quienes me dieron la sangre española. Ante todo soy argentino, salí a defender al pueblo español a través de una versión de un periodista. Tengo el pasaporte y hasta pude ejercer el derecho al voto en España.

¿Por quién votaste?

No quiero dar definiciones de ese tipo. Soy un votante más, orgulloso de mi voto. Lo que sí quiero decir, es que hubo una mala intención por parte del kirchnerismo, que utilizó esto para ensuciarme. Salió todo a partir de mis declaraciones sobre Paka Paka, he buscado declaraciones y he encontrado que Sergio Massa en el 2015 ha hecho las mismas que hice yo. Sergio Massa es un panqueque. Soy argentino y mi madre patria es España. No puedo permitir que un periodista agreda a España de esa manera.

¿Cómo sentiste el debate de ayer?

Empezó con un ataque hacia mi persona de Leandro Santoro, que me sirvió para dejar en evidencia que soy el más antisocialista de este país. Si hay algo que le molesta al kirchnerismo es que a nosotros nos vaya bien.

¿Temes que la dilución del peso específico del kirchnerismo pueda debilitar el sentimiento de cohesión de los libertarios?

No, estamos ante una contienda electoral. En CABA estamos discutiendo por el segundo lugar, y a nivel nacional discutimos para que Javier Milei gane en octubre, estamos a dos puntos de ganar en primera vuelta. Competimos contra el kirchnerismo representado por Sergio Massa y Leandro Santoro.

Afirmas que están a dos puntos de ganar en la primera vuelta a nivel nacional, ¿Qué datos me dejas en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires?

Estábamos empatados con Leandro Santoro, después del “baile” de ayer calculo que lo pase por encima.

¿Con los dos puntos te referís a que están a esa distancia del 40%?

Exactamente, estamos discutiendo los dos puntos que faltan para ganar en primera vuelta.

¿Coincidis con la mayoría de los analistas de opinión que aseguran que Sergio Massa tiene más chance de entrar al balotaje que Patricia Bullrich?

Todos los que dijeron eso deben tener algún tipo de contrato con el Estado. Lamentablemente Patricia Bullrich no puede superar a Sergio Massa.

Nuria Am (NA): A nivel nacional, 9 de cada 10 encuestadores, dan a Massa arriba de Patricia…

Es así, Patricia no tiene chance ya.

NA: ¿Te arrepentiste de algo del debate de ayer? ¿Te hubiese gustado que algo fuera distinto?

No trabajo el arrepentimiento. Se dio así, por algo fue. Me volvía loco porque estaban mintiendo, el debate está totalmente diagramado de una manera que te limita en el tiempo. Tuve la posibilidad de mostrar que lo que decían los otros candidatos no era cierto. Deje en evidencia que Sergio Massa busca gobernar con la izquierda más rancia.

Alejandro Gomel (AG): Respecto a lo que mencionaron otros candidatos en el debate de ayer sobre el examen de la Comisión Nacional de Valores que vos no pudiste aprobar, ¿qué pasó con eso?

Yo nunca di ese examen, porque cuando salió en la ley, a todos los que teníamos antecedentes no nos dejaron darlo. Yo estuve en el registro y me sacaron, no me dejaron darlo.

AG: ¿Por qué te sacaron?

Hay que preguntarselo al kirchnerismo. Me llegó una multa de 2 millones de pesos por un video de youtube a 7 días de haber asumido como diputado. Estoy gastando más en abogados que pagando la multa.

¿Qué le recomendarías a Javier Milei para el debate presidencial de este domingo?

Que sea genuino, yo me enojé ayer. No le hice ninguna recomendación porque no estoy trabajando con el equipo de debate de él. Le diría que trate de no “calentarse”, pero con esta gente es muy difícil, porque dicen mentiras, llevan la discusión a otro lado. A Javier Milei lo van a hacer enojar, ellos no entienden lo que le está pasando a la gente. Hoy, gracias a las redes sociales, puedo dar mi opinión.

Entonces, según lo que decis, ¿si Javier Milei se enoja estaría representando el enojo de la sociedad?

Si, pero no soy un analista político, es mi opinión.

