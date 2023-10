Santiago Mignone, presidente del 59° Coloquio de IDEA, sostuvo que en el mundo empresarial predomina la incertidumbre de cara a los comicios del próximo domingo, principalmente por el cambio de un sistema bipartidista a una elección de tercios. “Le enviamos las propuestas al ministro de Economía porque lo pidió y se lo anticipamos, pero no hay ninguna preferencia”, aseguró sobre Sergio Massa en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am (NA): ¿Se prefiere "malo conocido" o "bueno por conocer" en las elecciones?

Uno lo que piensa en general frente a estas circunstancias es cuáles son las propuestas que proponen o qué capacidad de implementación tienen sobre lo que se propone.

Elecciones 2023: porqué el "voto jubilado" tiene un peso "especial"

Cualquiera de los que gane, en estas circunstancias, tiene un desafío muy importante que es estabilizar la situación económica, que está en un proceso que no es sostenible, y ese desafío lo tiene que afrontar en un contexto que también va a ser novedoso, porque estamos hablando de elecciones de tercios y venimos acostumbrados al bipartidismo, con lo cual va a ser una dinámica diferente.

Yo aspiro a que esa dinámica obligue a buscar acuerdos entre las fuerzas y no a continuar en esta dinámica donde el Congreso impone o paraliza, que es lo que hemos estado viviendo en los últimos años.

NA: ¿Cuál es la emoción que prima en el empresariado previo a la elección?

Incertidumbre.

NA: No estamos siendo muy originales con las emociones que nos invaden a todos a tan poco de la elección, pero es cierto que esa es la que prima.

Elecciones 2023: qué pasa si no voto el domingo

En el empresariado hay incertidumbre por el resultado electoral​, porque hemos estado acostumbrados a elecciones bipartidistas y el resultado era más previsible. Hoy es mucho más incierto, por eso yo decía que estamos entrando como en una nueva etapa.

Alejandro Gomel (AG): Fue presidente del Coloquio de IDEA, con un candidato que no fue (Sergio Massa), una candidata que fue (Patricia Bullrich), y otro que si bien estuvo en Mar del Plata, no fue al Coloquio (Javier Milei). Como presidente del Coloquio, ¿cómo vivió todo lo que pasó ahí?

La verdad que lo viví tranquilo y sin demasiado drama, porque lo que nosotros quisimos hacer en el Coloquio, y creo que lo pudimos que concretar, era, partiendo de un diagnóstico sin medias tintas de la situación, proponer algunas medidas concretas y mostrar un camino en el cual queremos discutir con los candidatos, y también mostrar oportunidades que, objetivamente, Argentina tiene.

La inflación semanal bajó en la previa de las elecciones: fue del 2,2%, según Economía

Entonces, en la discusión de esas propuestas, que las estamos queriendo poner en consideración, y en la muestra de esas oportunidades objetivas, es donde nosotros queremos focalizarnos.

Por supuesto, nos hubiera gustado que estuvieran los tres, y nos hubiera gustado discutir las propuestas con los tres. Pero bueno, uno invita, propone, y el invitado es libre de aceptar o no. Pero no lo viví con gran dramatismo.

NA: Más allá de la incertidumbre, ¿cómo se imagina la semana que viene?

Es una buena pregunta. Yo creo que va a seguir esta inercia de observación.

"Hartazgo social", el duro diagnóstico de IDEA sobre la actualidad argentina

Dentro de la incertidumbre, mi sensación es que no va a estar definido la semana que viene, con lo cual, me parece que va a seguir esta etapa de prudencia, en la cual, lamentablemente, se ha desarrollado todo el año.

NA: ¿La economía estará más revuelta? ¿La continuidad de la incertidumbre agravará más la situación económica?

Sin duda agrava la posibilidad de corregirlo, pero es inevitable que siga esta dinámica donde todos estamos observando y no hay un verdadero flujo de movimientos. Lo que tenés hoy son disparos, en donde cada uno puede agarrar lo que puede, pero no hay una dinámica ni de negocios, ni un flujo de operaciones que te marque alguna tendencia. Es como que todos los agentes de mercado, y ahí somos todos, estamos a la espera. Y eso no es bueno.

¿Cómo llegar a las elecciones sin el diario del lunes?

Claudio Mardones (CM): Este domingo se renueva un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados, y ahí parece que cambia la idea que usted describe del bipartidismo. ¿Qué expectativas ven y tienen con esa composición del futuro Congreso? ¿Qué espera usted?

Yo tengo una mirada optimista frente a la nueva dinámica, porque nosotros, en esta historia reciente, donde los gobiernos han estado gobernando con facultades delegadas y por medio de DNU, nos hemos acostumbrado a un Congreso que no debate, que impone o paraliza, porque básicamente es un Congreso de dos colores.

Yo creo que la mirada optimista frente a un Congreso de tres colores es que se empiecen a producir acuerdos y los temas se debatan donde la Constitución dice que se tienen que debatir, que es en el Congreso, y no sea una escribanía que impone lo que dice el Poder Ejecutivo o una oposición que genera y toma de rehén la solución de los temas.

Massa enviará al Congreso un proyecto de ley para que el Previaje quede fijo como política nacional

Entonces, yo tengo una mirada positiva frente a esa mayor atomización del Congreso y creo que los temas tienen que ser discutidos en el Congreso porque es la única forma que la ciudadanía puede expresarse y así lo marca la Constitución.

NA: ¿Tienen un candidato favorito los empresarios?

No. Creo que el concepto empresario tiene una diversidad demasiado amplia como para poder encasillarlo dentro de un candidato.

NA: ¿Votan con bronca o con enojo?

Creo que depende del sector. Yo no voto con bronca, yo puedo hablar por mí, nunca lo haría, trato de ser lo más racional posible, más allá de que el voto siempre tiene algo de emocional, pero la verdad que trato de ser lo más racional posible porque el voto en definitiva es una delegación de poder que nos va a afectar la vida los próximos cuatro años.

Elecciones 2023: la DINE estima que los primeros resultados estarán cerca de las 22

NA: Hicieron una elaboración de propuestas en IDEA, ¿sienten que alguno de los candidatos se hizo eco de esas propuestas para lo que viene?

Todavía no le entregamos las propuestas a todos. Enviamos a uno de los candidatos, que no es Bullrich, y el resto estamos esperando que pase ahora el ruido electoral para empezar durante este año a discutir las propuestas con ellos. Lo mismo hicimos el año pasado.

NA: Imagino que se lo dieron al ministro de Economía porque es ministro...

No, porque accidentalmente lo pidió y entonces se lo anticipamos, pero no hay ninguna preferencia ni mucho menos. Es casual.

Te cuento la dinámica del año pasado porque es la que esperamos este año. El año pasado, dentro de las propuestas que hicimos incluimos una, que también repetimos este año, que tiene que ver con las multas laborales. Esa agenda la tomaron todas las fuerzas, el oficialismo, la oposición y demás. En general todos estuvieron de acuerdo en esa modificación de multas laborales que incrementan artificialmente las indemnizaciones, y esas multas en lugar de ir al estado, van al trabajador. Esa agenda la tomaron.

La jornada laboral reducida se metió en el debate del coloquio de IDEA

AG: Hay un rumor dando vueltas, sobre que el ministro de Economía pidió hacer el cierre en el Coloquio de IDEA y como ya lo tenía acordado, le dijeron que no y dijo “yo no voy”.

No, no es cierto.

AG: ¿No pasó nada de eso?

No, no pasó nada de eso.

MVB JL