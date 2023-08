La Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, habló sobre las propuestas del Gobierno para las elecciones y analizó la negociación con el FMI. “Ese acuerdo es impagable y por eso Sergio Massa lo está renegociando”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuál es tu balance del resultado de las elecciones en Santa Fe? ¿Creés que se puede revertir en las elecciones definitivas?

El peronismo tuvo una mala performance en Santa Fe, las urnas no se equivocan y nosotros, como dirigentes políticos, tenemos que escuchar el voto en contra del peronismo de la gente que fue a votar y el voto de desilusión de la que no fue.

No nos guiamos mucho por las encuestas y notamos en la calle, como militantes que somos, que la gente tiene bronca y razón porque ni el Gobierno Nacional ni el de Santa Fe pudieron resolver cuestiones de la vida de la gente.

En muchos casos nos comprometimos, es un resultado que escuchamos y estamos tratando de revertir, pero somos muy conscientes de que es un resultado adverso y en eso estamos uniendo al peronismo. Nuestra misión es ir y escuchar por qué no nos votaron y, a partir de ahí, tratar de “enamorar” con nuestra propuesta nacional del candidato Sergio Massa.

¿Qué se puede inferir que permita tener capacidad predictiva en las elecciones nacionales?

Claramente hubo pérdida por parte del oficialismo en provincias que venían siendo gobernadas por ustedes hace años…

Yo creo que la gente, en las elecciones provinciales, votó exclusivamente lo que estaba pasando en sus provincias y ni siquiera unió el resultado provincial con el de las comunas. Hay muchas comunas y municipios en los que ganó el peronismo pero a nivel gobernador ganó, por ejemplo, Maxi Pullaro. La gente votó por la gestión provincial y la local por otro lado, lo mismo va a pasar con las nacionales.

Nosotros tenemos una elección nacional donde, por ejemplo, en Santa Fe el "frente de frentes" que compitió con el peronismo no va a estar juntos. Tenemos la opción de Schiaretti por un lado, que juega con el socialismo; tenemos a Milei, otra opción que no estaba con el "frente de frentes"; y tenemos tanto al radicalismo como al PRO, donde ganó el candidato del radicalismo que apoyaba Horacio Rodríguez Larreta y perdió la candidata de Patricia Bullrich.

En ese sentido, hay una división muy marcada y nosotros tenemos un solo candidato que es Sergio Massa, que para nosotros sintetiza todo el peronismo de Santa Fe.

No está discutiendo, sabemos que Sergio es el mejor candidato, el “piloto del avión” que nos está llevando a un buen “aterrizaje” con turbulencias. Nuestra misión para estas próximas elecciones es ir a buscar a los desencantados y contarles por qué Sergio Massa tiene un futuro para Argentina.

Las posibilidades electorales del Gobierno

¿Te parece que es mejor candidato Sergio Massa que Wado de Pedro? ¿Te desilusionó su bajada de la candidatura?

Yo trabajo y milito con Wado de Pedro y el proyecto de Massa no es distinto del de Wado.

Teníamos a un candidato como Wado, si había interna. Si podíamos tener una síntesis era Sergio. Lo que piensa Wado de Pedro y lo que piensa Sergio Massa, en base al país que tenemos que tener y a la Patria y los intereses que tenemos que defender, son los mismos. Estamos convencidos y por eso Wado es el jefe de campaña de Sergio Massa.

Entre Wado, Axel Kicillof, Massa y muchos compañeros, tenemos un solo proyecto de país, el país de las inversiones, donde estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional para que no haya ajuste en las economías.

Es un país diferente al de Patricia Bullrich, que rebajó el 13% a los empleados, fue ministra de Trabajo de De la Rúa y explotó el país por el aire. Donde también Rodríguez Larreta era funcionario del PAMI y, a la vez, los dos eran funcionarios de Mauricio Macri.

No queremos volver al pasado, queremos avanzar. Creemos que tenemos un país maravilloso, a nosotros no nos molesta la conectividad, no nos molesta tomar mate, como a Patricia Bullrich. Queremos orden, uno diferente al que ellos tienen.

No sabía que a Patricia le molestaba tomar mate…

Si, le molestaba que Wado tomara mate.

Yo comparto que los proyecto de Massa y Wado de Pedro no son muy diferentes.

Me lleva a reflexiones de otra índole, sobre si lo que comúnmente se denomina kirchnerismo o peronismo terminan siendo categorías correctas o si son formas de dividir gente en la búsqueda de la competencia por el mismo cargo.

Por ejemplo, Máximo Kirchner no votó el acuerdo con el FMI. Hay una diferencia, por lo menos, entre Máximo y Wado de Pedro…

Tenes razón. Nosotros, como organización política, y muchos compañeros que no forman parte de la organización pero sí del movimiento, estábamos en desacuerdo porque pensábamos que ese acuerdo era un acuerdo político y que la solución tenía que ser política.

Era un acuerdo político porque ellos mismos lo dijeron, “le dimos plata a Argentina que no le teníamos que dar” y hoy, en Santa Fe no vemos ni una sola ruta, en Buenos Aires no vemos nada, no hay ninguna obra que se haya hecho con los 45 mil millones de dólares.

¿Pero estabas de acuerdo en ese momento?

No, no estábamos de acuerdo. Por eso Máximo no permitió que por la posición de un sector del peronismo que no lo estaba se impida que eso se vote.

Pensamos que era un acuerdo que no se podía pagar y claramente teníamos razón, no se puede. Ese acuerdo es impagable y por eso Sergio Massa lo está renegociando.

¿Era lo correcto lo que hizo Sergio Massa, como presidente de la Cámara de Diputados, votando a favor del acuerdo?

Era correcto para lo que él consideraba, nosotros nos apartamos porque no podíamos votar algo de lo que estábamos en contra.

Entonces estaban en desacuerdo y en acuerdo. Es un poco complejo…

No, no es complejo, hay una gran mayoría del peronismo que lo quería votar, no queríamos ser las personas que impidieran eso.

Por eso Máximo Kirchner se apartó de la jefatura del bloque, no podía votar algo que creía que estaba mal negociado. Sergio también creía eso. Todos coincidimos que estaba mal negociado el acuerdo de un ministro que renunció por Twitter.

Un Ministerio del que nadie se quería hacer cargo. Massa sí lo hizo, aun pudiendo salirle mal. Máximo dijo que él no podía juntar los votos de algo que no le gustaba.

Sergio Massa forma parte del Frente Renovador, no está de acuerdo con la negociación pero interpretó que ese era un acuerdo que se tenía que firmar. Ese acuerdo no se puede pagar y Sergio Massa lo está renegociando, son matices dentro de un gobierno, como lo tienen todos.

Los acuerdos políticos del oficialismo

Los matices son construcciones simbólicas que no representan el fondo de la cuestión. Por lo tanto, Máximo Kirchner y Sergio Massa piensan también lo mismo…

Sí, Wado, Sergio y Máximo piensan un proyecto de país que es el que le ofrecemos a la gente. Por eso lo apoyamos a Massa como ministro de Economía y por eso ayudamos en las negociaciones con el FMI.

Coincidimos en cada uno de los puntos que él está negociando porque cada uno de esos puntos implica una mejora para nuestra industria y para el bolsillo de la gente. Ese acuerdo es impagable y Sergio Massa está dejando todo para que ese acuerdo no asfixie a los argentinos.

¿Cómo ves la candidatura de Grabois en ese caso? ¿Los votos que él pueda sumar suman a los de Sergio Massa?

Siempre pueden sumar, los que votan a Juan Grabois son compañeros con los que hemos trabajado proyectos en conjunto. Grabois es una opción más dentro de Unión por la Patria.

Nosotros estamos militando fuertemente para que Sergio Massa sea el candidato más votado en las próximas elecciones. Estoy segura de que los compañeros que voten a Grabois van a votar a Sergio Massa porque lo que hay enfrente es horrible y es volver al pasado.

La mujer de Sergio Massa había dicho que votar a Grabois era tirar el voto a la basura, ¿creés eso?

Ningún voto está tirado a la basura. Creo en la democracia y en que hay que ir a votar. Grabois es un compañero que ha decidido presentarse en una interna.

Nosotros estamos militando fuertemente para que Sergio Massa sea el candidato más votado. Seguramente los votos de Grabois nos van a acompañar en octubre y van a hacer que Sergio Massa sea el presidente de todos los argentinos.

VF JL