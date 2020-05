En el Día Mundial de las Familias, películas y series para descubrir o volver a ver mil veces

El 15 de mayo de cada año se celebra El Día Internacional de las Familias, con el fin de concientizar a la población sobre el papel que tiene la familia en la educación y la formación de los hijos desde la primera infancia, así como también de aprovechar las oportunidades de aprendizaje para las distintas etapas de sus vidas.

El origen de esta fecha se establece a partir de los años ochenta, pero es en 1994 cuando es proclamada como oficial gracias a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El 9 de diciembre de 1989, la Asamblea General proclamó el Año Internacional de la Familia. Más tarde, en 1993, con la resolución A/RES/47/237, decidió celebrar el Día Internacional de la Familia cada 15 de mayo, con el fin de dar a conocer la cuestiones relativas a las familias y reflexionar acerca de cómo les afectan los procesos sociales, económicos y demográficos y entonces se celebra desde 1994.

Pandemia y gestación por sustitución

El 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros adoptaron por unanimidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un conjunto de 17 objetivos dirigidos a erradicar la pobreza, la discriminación, los abusos y las muertes prevenibles, abordar la destrucción del medio ambiente e iniciar una era de desarrollo para todos los habitantes del planeta. Las familias y las políticas que se ocupan de las cuestiones que les afectan son claves para la consecución de muchos de estos objetivos.

Periódicamente, gracias a diferentes programas de la ONU, familias de todo el mundo logran mejorar su calidad de vida. Arriba, en la foto de apertura de esta nota, por ejemplo, vemos la imagen qu ehoy ilustra la portada de la organización, una familia de Nepal que,con el apoyo de un Programa Conjunto de las Naciones Unidas, aumentó sus ingresos convirtiendo un campo de producción de grano en uno de vegetales de alto rendimiento.

Desde entonces, el Día Internacional de las Familias viene a representar una fecha emblemática para resaltar el valor de la familia a nivel mundial. De ella depende que los seres humanos logren integrarse de manera sana y completa en su entorno y de esta manera alcanzar niveles de convivencia donde se respeten las reglas y normas que rigen cualquier sociedad.

Por definición, la familia es un grupo de personas que están unidas por vínculos consanguíneos y afectivos y que por lo general, viven juntas. En la actualidad este concepto ha venido sufriendo transformaciones sociales, que por lo tanto lo condicionan de acuerdo a las características particulares de cada grupo familiar.

Pero siempre tiene un papel muy importante en cualquier sociedad del mundo. En primer lugar, es un ente a través del cual un alto porcentaje de los seres humanos se rigen para poblar el mundo y que se ha logrado a través de la reproducción.

Otro de los roles de la familia está relacionado con los factores sociales, económicos y psicológicos. La formación del núcleo familiar permite la existencia de una unidad de consumo, la transmisión de valores que pasan de una generación a otra y se establecen lazos afectivos entre los distintos miembros que la conforman (padre, madre, hijos, abuelos, etc.).

Sin embargo, no podemos dejar de lado que hoy en día se manejan otros modelos de familia debido a los cambios sociales y también económicos. Actualmente, la sociedad ha tenido que adaptarse a los nuevos roles que tanto mujeres y hombres han venido desempeñando, conformando estructuras familiares poco tradicionales o convencionales.

Dado que la Sede de la ONU en Nueva York está cerrada, debido a la pandemia por COVID-19, las celebraciones anuales se hacen en línea. Para esta fecha, el 15 de mayo se realiza, por ejemplo, un seminario web (información en www.un.org). Para publicar en redes y celebrar esta fecha podés usar estas etiquetas: #DíaInternacionaldelasFamilias, #DiadelaFamilia.

10 PELÍCULAS EN NETFLIX

Hoy, cuando el mundo atraviesa una crisis sanitaria mundial por la pandemia de coronavirus, elegimos celebrar este día con una lista de películas que podés encontrar en Netflix sobre familias o relaciones familiares que van del amor a la complicación y el error pero que son necesarias y, algunas, inolvidables y, sobre todo, aleccionadoras incluso cuando algunas sean familias nada ejemplares..

La Cabaña: Un drama religioso que causó furor en la plataforma. Basada en una novela del mismo nombre, fue estrenada en EE.UU.en 2017. Después de sufrir una tragedia familiar, Mack Phillips cae en una profunda depresión que le lleva a cuestionar todas sus creencias. Sumido en una crisis de fe, recibe una enigmática carta donde un misterioso personaje le cita en una cabaña abandonada en lo más profundo de los bosques de Oregón. A pesar de sus dudas, Mack viaja a la cabaña, donde se encontrará con alguien inesperado. Protagonizada por Sam Worthington y Octavia Spencer.

Vivir dos veces: La película española dirigida por María Ripoll y estrenada en 2019 cuenta un viaje disparatado de un hombre, junto con su hija y su nieta. Además del actor argentino Oscar Martínez, el elenco lo completan Inma Cuesta, Mafalda Carbonell, Nacho López, Aina Clotet, Isabel Requena y Antonio Valero. En las escenas, Emilio (Martínez), su hija Julia y su nieta Blanca emprenden un viaje disparatado y revelador. Antes de que a Emilio le falle la memoria definitivamente por su Alzheimer, la familia le ayudará a buscar al amor de su juventud. Decisiones y contratiempos los llevarán a enfrentarse a los engaños sobre los que han montado sus vidas.

Esperando la carroza: La comedia argentina de 1985 que se convirtió en un filme de culto. Dirigida por Alejandro Doria, fue protagonizada por Antonio Gasalla, y contó con los papeles antagónicos de China Zorrilla, Luis Brandoni y Betiana Blum. La historia de una anciana de ochenta años que vive con su hijo y su nuera constituyendo una pesada cargada para él y su mujer.

Un asunto de familia: Obra maestra de 2018 del director japonés Hirokazu Koreeda que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y fue nominada al Oscar como mejor película en lengua extranjera. Su título original es Shoplifters (rateros de tiendas). La historia de una familia que sale adelante gracias a empleos precarios y pequeños hurtos. Con dificultades pero apoyados los unos en los otros, protegidos bajo un mismo techo y el cariño mutuo, la rutina de esta familia es alterada cuando, una noche, encuentran a una niña. Es evidente que la pequeña está pasando hambre y frío. Osamu (Lily Franky), el "padre" de la familia, se apiada de ella. Se la llevan a su hogar y la alimentan tratándola como un miembro más del grupo. Pronto descubren que no solo ha sido descuidada por sus padres sino también maltratada. El dilema se agranda para unas personas que sobreviven al margen de la ley...

Whisky: Comedia uruguaya estrenada en 2004. Está dirigida por Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll. a película sigue la vida de dos hermanos judíos, ambos dueños de fábricas de calcetines. Uno es Herman (Jorge Bollani), un industrial exitoso que vive en Porto Alegre, Brasil. El otro es Jacobo (Andrés Pazos), quien lleva una vida aburrida y rutinaria en Montevideo y en cuya vieja fábrica trabaja Marta (Mirella Pascual). La visita que Herman decide hacer a su hermano impulsa a Jacobo a solicitarle a su empleada que asuma por unos días el rol de esposa. El trío viajará a un balneario en Piriápolis donde Marta, Herman y Jacobo estrechan lazos y durante un breve período Jacobo y Marta saldrán de la rutina que los agobia en Montevideo.

M)anchester junto al mar: una película dramática estadounidense de 2016, dirigida y escrita por Kenneth Lonergan y protagonizada por Casey Affleck, Michelle Williams y Kyle Chandler. Debido a la muerte de su hermano, Lee Chandler se ve obligado a regresar a su localidad natal y asumir la tutela de su sobrino adolescente. Allá tendrá, además, que lidiar con su trágico pasado, motivo por el cual se marchó y rompió los vínculos que tenía con su familia y su hogar.

Parasite: Película coreana. Es la obra maestra del director coreano Bong Joon-ho y en la última entrega de los premios Oscar 2020 se llevó no solo el premio a Mejor Película en lengua extranjera sino también el premio a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original, además de infinidad de otros premios internacionales. Tanto Gi Taek como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo, empieza a impartir clases particulares en la adinerada casa de los Park, las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, entablan una relación de resultados imprevisibles.

Historia de un matrimonio: Es una película dramática estadounidense de 2019 escrita y dirigida por Noah Baumbach. La cinta está protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, acompañados por un elenco integrado por Laura Dern, Ray Liotta y Alan Alda. Un director de teatro y su mujer, actriz, luchan por superar un divorcio que les lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo. Además de aprender a convivir para lograr una estabilidad en la vida de su pequeño hijo.

Vida privada: Tamara Jenkins escribió y dirigió esta historia de 2018 de una pareja que busca desesperadamente un embarazo. Una película de una sensibilidad y complejidad apabullantes.Rachel (Kathryn Hahn), escritora, y Richard (Paul Giamatti), dramaturgo, forman una pareja casi perfecta. Pero les falta un bebé. Hace años que intentan en vano conseguir el embarazo. Se han gastado, y siguen haciéndolo, miles de dólares en tratamientos de fertilidad, pero no hay manera. Ya no son tan jóvenes, y quizás esa ilusión del principio ahora se haya convertido en una adicción casi enfermiza.

Los Meyerowitz: la familia no se elige: Otra película de Noah Baumbach (Historia de un matrimonio). La película de 2017 reunió a reconocidos actores como Adm Sandler, Ben Stiller, Dustin Hofman y Elizabeth Marvel. La trama gira en torno a tres hijos que, entre rencores y rivalidades, se reúnen en Nueva York para ver a su padre, un artista con un legado que se desvanece.

SIETE FAMILIAS FUERA DE SERIE

Ahora, a modo de bonus track, otra lista de familias emblemáticas de series de tevé que si no viste, deberías ver. Por supuesto, hay todo tipo de familias: clásicas, ejemlares, disfuncionales y también algunas aterradoras. Para mirar en Flow, Netflix,Amazon, etc.

Los Person, de la serie This is Us (Fox, Amazon Prime Video): La exitosa creación de Dan Fogelman puede ser calificada como "una serie sobre la vida misma". Una conmovedora historia familiar de cuatro temporadas (por ahora) que sigue a la familia Pearson. La serie sigue las vidas de los hermanos Kevin, Kate y Randall (conocidos como los "Tres Grandes"), y sus padres, Jack y Rebecca Pearson. Se lleva a cabo principalmente en el presente y utiliza flashbacks y flashforwards para mostrar el pasado y futuro de la familia. Una serie perfecta. Con Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, y Ron Cephas Jones.

Los Pritchett, de la serie Modern Family (Fox, Netflix) : Pocas familias hay con numerosos y tan diferentes miembros como las tres ramas del clan Pritchett, protagonistas de Modern Family. Están Jay Pritchett (Ed O'Neill), el patriarca, y Gloria, (Sofía Vergara) quien con la ayuda de Jay, cría a su hijo, Manny (Rico Rodriguez). Claire (Julie Bowen), la hija de Jay, está casada con Phil (Ty Burrell), quien se autodomina como un padre "guay". Ambos tienen tres hijos: Haley (Sarah Hyland), la típica adolescente preocupada por su estatus social; Alex (Ariel Winter), la inteligente hija mediana y Luke (Nolan Gould), el poco convencional hijo pequeño. Y luego están Mitchell (Jesse Tyler Ferguson), el hermano de Claire, y su pareja Cameron (Eric Stonestreet) y su hija vietnamita, Lily (Aubrey Anderson-Emmons). Una fascinante y divertida familia que no deja de ofrecer buenos momentos.

Los Soprano, de la serie homónima (HBO): Podríamos decir que tener a un capo como cabeza de familia no es bueno para la salud familiar de nadie. Tony y Carmela lo intentaban, pero el estilo de vida de ambos padres no era precisamente bueno para el correcto desarrollo de los hijos. Así les fue... En 'Los Soprano' el gran Tony Soprano (James Gandolfini) tuvo siempre problemas para conciliar su familia de sangre con la familia criminal de mafiosos que dirigía. Su esposa Carmela (Edie Falco) y sus hijos Meadow (Jamie-Lynn Sigler) y Anthony Junior (Robert Iler) también eran personalidades difíciles de tratar, por lo que el jefe de la Mafia DiMeo acudía a terapia para llevar un equilibrio en su vida.

Los Bundy, de la sitcom Married with children (FOX,Amazon Prime Video): Si, la versión americana y original de nuestra Casados con hijos. Comenzó en 1985 y tuve 11 temporadas (el 27 de marzo de 1997 se grabó el último episodio ). Marcaron un antes y un después en una época en la que las comedias más arriesgadas como mucho tenían una oveja negra en la familia. En este caso, el padre (Al) odiaba a su familia; la madre (Peggy) estaba cargada de frustaciones; y los hijos tenían que tragar con ello. También fue de las primeras comedias familiares en describirse como "disfuncionales".

Los Gallagher , de la serie Shameless (Netflix): Son tan buenos que tenés dos versiones para elegir (la británica y la estadounidense), aunque aquí nos referimos a la segunda. Con unos padres negligentes y egoístas, e incluso malvados, que los jóvenes Gallagher hayan sobrevivido es todo un milagro. Eso sí, ahora como adultos están repletos de traumas pero son duros como rocas.

Los Bluth, de la serie Arrested Development (Netflix): 2003 es una serie cómica que se transmitió entre 2003 y 2013 con un total de 5 temporadas, protagonizada por grandes de la comedia como Jason Bateman, Will Arnett, Michael Cera y David Cross. La historia de la familia Bluth, millonarios en plena decadencia comienza con el padre preso y lso herederos, más interesados en seguir recibiendo su mensualidad que en salvar el imperio, Ganó seis Emmy y es considerada de las mejores comedias de todos los tiempos. Las 5 temporadas están en Netflix.

Los Fosters, de la serie The Fosters (Netflix): Se estrenó en 2013 y tiene 5 temporadas. Cuenta la historia de Lena y Stef, una pareja de lesbianas que tienen tres hijos y están por adoptar dos chicos más que no tienen hogar. Stef Foster y Lena Adams son una pareja gay interracial que llevan juntas más de una década y tienen tres hijos. El mayor de los chicos es hijo biológico de Stef de su primer matrimonio y los otros dos son unos gemelos de origen latino que adoptaron cuando tenían cinco años y para el momento que la serie comienza son adolescentes. Protagonizada por Teri Polo, Sherri Saum, Jake T. Austin, Hayden Byerly, David Lambert, Maia Mitchell, Danny Nucci y Cierra Ramirez.

