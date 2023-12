Juan José Aranguren sostuvo que los sectores vulnerables deben seguir recibiendo subsidios a la energía, pero que es importante que la factura refleje lo que cuesta. “Es importante que, en una situación como la argentina en la cual tenemos un problema muy serio económico, todos tengamos conciencia de lo que es el costo real de la energía, porque es la base para que podamos cuidarla”, aseguró el Director de la Consultora Energy Consilium en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan José Aranguren es director de la Consultora Energy Consilium. Fue ministro de Energía y Minería entre el 2015 y el 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, Se desempeñó como CEO en Shell y estuvo al frente de la Cámara de la Industria del Petróleo entre el año 2001 y 2005. Lo entrevistamos en el marco del aumento del 70% en los precios de los combustibles tras la asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación.

Usted fue el primero que instaló la idea de un techo a los subsidio de 400 kilowatts de consumo. Ahora hay versiones de que habrá un techo de 200. ¿La considera una buena medida?

Si está bien o está mal va a depender del consumo de cada familia subsidiada. Creo que sí es importante reconocer que aquellos que son más vulnerables reciban subsidios, y los reciban de una manera que en la factura se refleje el costo económico de energía, tanto en la de electricidad como en el caso del costo del gas natural. Es decir, que el subsidio se establezca en energía consumida, en kilowatts o en gas natural, en lugar de dinero. También podría ser un subsidio a través del dinero que uno le aporta a la familia vulnerable en forma directa, no estaría mal. Pero es importante que, en una situación como la argentina, en la cual tenemos un problema muy serio económico, todos tengamos conciencia de lo que es el costo real de la energía, porque es la base para que podamos cuidarla, para que podamos consumir racionalmente y ahorrarla cuando no tenemos manteca para tirar al techo.

¿Cómo está viendo la situación de la política del Gobierno con la energía?

Hoy es un día muy particular porque, como decía un filósofo, asesor del ex presidente Raúl Alfonsín, Argentina es un país al margen de la ley. Necesitamos estar viviendo en una emergencia permanente.

Hoy se decreta, en este caso por un DNU, una nueva emergencia energética. En este caso, en una duración estimada de un año. Aclaro que el gobierno anterior estableció en una ley que yo la llamo "de las nueve emergencias", que establecía que los entes reguladores iban a estar intervenidos por un año, y vivimos cuatro años de intervención en los entes reguladores de electricidad y gas natural.

En el decreto de hoy se limita esa emergencia energética a un año, reconociendo la realidad, que si no podemos estar aplicando los marcos regulatorios, nos vamos a seguir equivocando, como ha ocurrido en el pasado.

Por lo tanto, creo que la nueva administración abre un periodo en el cual se van a intentar restablecer esos marcos regulatorios. Se ha comprometido que en 180 días van a volver a integrarse o al menos proponer la integración de los entes reguladores conforme lo dictan las leyes, es decir, con funcionarios que, acorde a sus antecedentes y capacidades, puedan estar siendo responsables de controlar los sistemas energéticos de gas y electricidad. Y esto es lo que se necesita hacer.

¿Ve como algo positivo que Flavia Royón haya decidido no continuar al frente de la Secretaría de Energía?

Bueno, creo que no es una decisión. Los funcionarios no tienen derecho a ser funcionarios, es una decisión que toma el Poder Ejecutivo, que tiene carácter unipersonal.

Recuerdo que cuando me cesaron de mi cargo, para no decir me echaron, el Secretario Legal y Técnico de esta época me llamó para que firmara mi renuncia. Mi posición fue decir que yo no tengo derecho a renunciar. El Presidente saca y pone a los funcionarios, por ese carácter unipersonal que tiene el Poder Ejecutivo. Creo que es una decisión del Presidente designar a sus colaboradores en el área que, conforme a su experiencia y capacidad, mejor aporten a la Administración.

Mi pregunta es si le parece correcto que ella se aleje, aunque sea el Presidente el que haya tomado las decisión. No sé si usted la conoce y tiene alguna valoración sobre ella...

No la tenía. La conocí por su actuación pública y creo que ha sido una funcionaria ejecutiva. El actual Secretario de Energía estuvo en la década del 90, cuando se desregularon los mercados energéticos. Es un abogado, conoce las regulaciones, al menos, de contextualización de los mercados energéticos. Creo que todos debemos darle a esta nueva administración la posibilidad de encauzar el sistema energético argentino, que claramente requiere de inversión. Para que esa inversión se pueda producir, se necesita dar certezas y previsibilidad sobre la aplicación de las leyes vigentes.

Me gustaría que explicara de manera didáctica a la audiencia las diferencias entre cuando usted asumió en 2015 y hoy respecto a las problemáticas que plantea el sector energético. ¿Es cierto que hoy Argentina tiene una enorme posibilidad de exportar y desarrollar un potencial enorme en el área de energía?

Voy a dar dos comentarios que tratarán de dar respuesta a sus preguntas. Primero, uno vinculado sobre dónde estamos. En diciembre del 2015, la factura que nosotros pagábamos, los ciudadanos en su conjunto en Capital y el Gran Buenos Aires, representaba solamente el 15% del costo de producir, generar, transportar y distribuir energía. El otro 85% lo pagábamos en forma indirecta, a partir de subsidios que luego se transforman y se han transformado en este duro desequilibrio económico-financiero que tiene la Argentina. Solo el 15% salió de los bolsillos en forma directa. Por lo tanto, no teníamos noción de lo que nos costaba la electricidad. Podíamos podemos hacer un uso ineficiente, no la veíamos en forma directa en la afectación de nuestros ingresos.

La situación hoy es que estamos en cubriendo alrededor del 30%-35% de los refuerzos de la energía, aún con la devaluación de estos días. En cualquier lugar del mundo se mide en moneda dura, no en pesos que son devaluables. Desde el punto de vista de la representación que significan los ingresos en lo que cubrimos de la energía estamos mejor.

El otro argumento que también me permite ser un poco más optimistas es que creo que todos nos hemos dado cuenta que la energía puede colaborar con la resolución de la situación macroeconómica del país a partir de la posibilidad de monetizar nuestros recursos. Poder producir, explotar nuestras reservas, tanto de gas como de petróleo, a los efectos de que ingrese en ese papelito verde que tanto necesitamos que se llaman dólares, exportando al mundo.

Luego de lo que se ha hecho en las últimas administraciones, Vaca Muerta está en condiciones de poder exportar energía al mundo, resolviendo el cuello de botella del sistema de infraestructura del transporte, y por lo tanto contribuir a la resolución de los problemas. Ahora esta contribución no se va a lograr alcanzar si previamente no cumplimos con ciertas condiciones. Una de ellas es la necesidad de que tengamos una moneda que el que invierte sepa que va a poder luego recuperar su inversión en la misma moneda. Caso contrario, esa inversión no va a ocurrir.

Alejandro Gomel: El último reacomodamiento de los precios fue fuerte para el bolsillo. En pocos días aumentó un 80%. ¿Se podía hacer de otra manera?

Tendemos a mirar la mitad del vaso vacío y no lo que ocurrió antes. Lo que ocurrió estos días fue consecuencia del ministro Massa, consecuencia de una decisión tomada en los últimos meses, para nuevamente recibir espejitos de colores y hacer creer que vivimos en una realidad fantasiosa, en una irrealidad. Es decir, se postergó algo que tenía que hacerse y de golpe ahora se restablecen precios relativos en este caso los energéticos, una parte de los precios de la economía que, como dije antes, están estrechamente vinculados con otro precio, que es el del dólar. Por lo tanto, les recuerdo que el viernes anterior a la asunción del presidente, la misma compañía estatal había aumentado 30% sus precios, y a los dos días, cuando ya se conocía el incremento del dólar oficial de $370 a $800, aumentó otro 35%. Esto restablece un equilibrio relativo entre los precios de la economía. Lo que estaba muy atrasado era el precio de los combustibles.

AG: ¿Se podía hacer de otra manera más escalonada? ¿O está bien este shock?

Creo que es mucho más conveniente. No digo las malas noticias hay que darlas todas de golpe, pero creo que antes de continuar vendiendo espejitos de colores o diciendo que todo en la vida está bien, prefiero hacerlo de golpe para que nos enteremos, y repito, para que valoremos lo que cuesta un energético. En caso contrario, vamos a seguir utilizándolo en forma totalmente irracional.

Esto es lo que tenemos que estar produciendo. No somos un país rico, por lo tanto, no podemos despilfarrar. De hecho, entraban en nuestro país consumidores de otros países a los efectos de comprar un producto que ya estaba subvaluado en Argentina.

Para Aranguren, el gobierno anterior postergó el aumento de los combustibles para intentar ganar las elecciones.

La nafta estaba 80 centavos de dólar de litro. En un país que es importador neto, como Uruguay, está us$1,95; en Brasil, que es un exportador neto, está us$1,35; históricamente, en Argentina, hemos estado alrededor de un dólar, al cambio oficial, $100, pero teóricamente tendría que ser consecuencia del mercado único y libre de cambios de alrededor de un dólar. O sea, estamos libremente cercanos a lo que ha sido el promedio histórico, y dependerá también en el futuro de cómo evolucione este dólar.

AG: O sea que hoy el precio de $800 está bien, ¿o tiene que aumentar un poquito más?

Esto es lo que iba a recordarles. También, por decisiones del Príncipe, decretos de la última administración, hace nueve trimestres que no se está cumpliendo con una ley que es la de actualización del impuesto a los combustibles.

Normalmente, los gobiernos se valen los impuestos a ciertos productos transables, a los efectos recaudatorios y también a los efectos de disponer que la demanda se dirija hacia otro lado, especialmente cuando, por ejemplo, tengo combustibles que pueden tener una estabilidad negativa, como puede ser la contaminación ambiental.

Hace nueve trimestres, dos años y un trimestre, que no se actualizan los impuestos a los combustibles. Hay mucha gente que dice que el impuesto a los combustibles es de la mitad. Mentira. Hoy el impuesto a los combustibles está entre el 15% y el 20% del precio final y, teóricamente, en función de decretos que fueron heredados de la administración anterior. El primero de febrero tendrían que actualizarse. Habrá que ver qué hace la nueva administración con el impuesto o con la actualización del impuesto interno a los combustibles.

Claudio Mardones: ¿Por qué cree que no termina de ordenarse la ecuación del impuesto a los combustibles en este momento? Posiblemente haya una actualización en medio del verano, lo que implicaría otro aumento más. ¿A qué cree que se debe esta situación?

Somos muy ansiosos. Hoy es el sexto día de la nueva administración. La última administración estuvo postergando una realidad a los efectos de ver si podían ser elegidos. La sociedad le dio un cachetazo, diciendo "prefiero a alguien que me dice la verdad", o que intenta decirme la verdad y me dice que tengo que ajustar la economía antes de que me sigan vendiendo esos buzones que me han estado vendiendo hasta ahora.

Dentro del marco de la emergencia energética que hoy se publicó en el boletín oficial a partir del DNU 55 del 2023, estoy convencido que se va a hacer frente. Cuando uno hace un DNU es justamente para que, amparándose allí, si no es rechazado por el Poder Legislativo, poder avanzar sobre leyes que previamente el Congreso ha sancionado. Por lo tanto, calculo que vamos a tener información en los próximos días de qué es lo que ha ocurrido con el impuesto a los combustibles.

El presidente Milei dijo que no quiere más impuestos. También ocurre que la realidad económica prima y, por ejemplo, hoy se está discutiendo que la baja del impuesto a las ganancias que había sancionado el Congreso en la administración anterior probablemente se restablezca, porque hay una realidad que hay que subsanar y, tal vez, en esta emergencia, que ahora tendría una duración de un año, es el momento propicio para poder estar haciendo estos ajustes.

Creo que dentro de esto, y porque hay un plazo que dice que la postergación de los ajustes del impuesto a los combustibles vence el primero de febrero, en los próximos días tendremos información de la nueva administración y sobre qué se tiene que hacer con este impuesto.

