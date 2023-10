El economista y director del Banco Central, Agustín D'Attellis, aseveró que "la incertidumbre de cara a la elección es muy fuerte". La situación actual del dólar, la manipulación de precios y la desestabilización generada, y qué puede ocurrir en los diferentes escenarios electorales, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Es posible decretar una emergencia cambiaria? ¿Existe tal figura como piden algunos de los economistas?

Hay que mantener la calma. Lo que hay que entender acá es que estamos en una combinación de una situación financiera frágil, como consecuencia de lo que fue la sequía, el menor ingreso de dólares, la escasez de divisas que hubo que andar administrándola durante el año para sostener la actividad, y eso llevó a que esa escasez genere muchas tensiones cambiarias.

El dólar blue vuelve a subir a $1030

Eso se venía manejando con un nivel de brecha de alrededor del 100%, que es nivel alto para convivir, pero que venía siendo controlado en ese rango, esperando empezar a trabajar para reducirlo fuertemente a partir del año próximo, cuando las condiciones sean otras.

En el medio, nos encontramos con esta situación piromaníaca que hay, desde uno de los sectores de la oposición, el que encabeza como candidato Javier Milei, en un hecho inédito y que no tiene precedentes en materia historia, en una búsqueda de desestabilización tan expuesta y de cara a la gente en contra de sus intereses, que hizo que esta brecha de niveles del 100% que tenía haya saltado a niveles de 180% o 190%, llevando a una situación muy delicada.

La decepción de Caparrós por el crecimiento de Milei

Lo que yo expresaba cuando llamaba a mantener la calma, y también salió un informe de las asociaciones bancarias, que se tome con mesura en este tipo de cosas, porque cuando se generan estos disparadores que buscan desestabilizar, la desestabilización después depende del accionar de cada uno de nosotros, se generan esos comportamientos de profecía autocumplida.

Es decir, si todos creemos que el dólar valdrá $1500, lo terminará valiendo porque lo terminaremos llevando allí. No hay condiciones objetivas en la economía del país para que valga lo que vale.

Por lo tanto, deberíamos entre todos calmarnos y no llamar a esas situaciones de emergencia y esas cuestiones porque, a veces, causan más tensión todavía, para explicar cómo son las cosas y actuar en consecuencia.

Encuesta: Massa quedaría primero y hay empate técnico entre Bullrich y Milei

Se está trabajando en detectar operaciones ilegales, como hubo este martes en el mercado blue, para caer con todo el peso de la ley, con medidas de mayor control en los dólares financieros con intervenciones, y este tipo de comunicación y explicaciones para el conjunto de la población que no tiene por qué ser experta en materia financiera, entienda qué es lo que está ocurriendo, no se asuste y el miedo de ese pánico termine convalidando valores que posteriormente le vayan a generar una pérdida.

¿Este martes hubo movimientos extraños que justifiquen una intervención policial y luego una judicialización y la criminalización de quienes compraban dólares? Es decir, ¿hubo realmente un caso que se pueda mencionar que sea extraordinario o es la suma de miles de personas actuando individualmente?

Las que compran son personas que, sin mucha información, quieren buscar cobertura, van a ese mercado y lo encuentran.

Dólar blue hoy: el minuto a minuto de la cotización de este miércoles 11 de octubre de 2023

Aquí los movimientos especulativos vienen de parte de quienes manejan ese mercado, fijan el precio. Ayer se detectó que a primera hora de la mañana, cuando arranca a formarse precios de estos mercados, hubo un comportamiento especulativo que marcó $60 o $60 y tantos arriba ya en la apertura, una cosa poco común.

El valor del dólar blue llegó a estar muy por encima de lo financiero, cuando siempre es al revés, porque el blue, al ser un mercado ilegal, no tiene condiciones, impuestos ni nada, y siempre vale un poco menos que los financieros. Ayer llegó a estar $100 y pico por encima.

Todo esto marca una cuestión muy especulativa y este es un mercado que tiene una particularidad muy peligrosa, que es que, al ser ilegal, no tiene estadística de volumen.

El problema ahí es que alcanza con que un par de vivos se pongan de acuerdo, fijen, en el medio del pánico generado por las declaraciones de Milei, un precio muy alto, para que éste actúe como referencia, aún si las operaciones que se realizan son pocas.

El "Rey de las Cuevas", el apuntado por Massa tras la disparada del Dólar Blue

¿Por qué no explicás, para que sea verosímil, cómo podría ser y cuál es la ventaja que hoy tiene? Porque uno supone que, con un aumento del precio del dólar, gana quien tiene dólares.

Ahora, quien compra y vende dólares, lo que gana es el spread entre la compra y la venta. O sea, todo lo que podría ganar si empieza a abrir un día más alto que el anterior es lo que le haya quedado de la noche anterior. No parece ser un gran premio ese.

Pero fijate que en el movimiento especulativo, ayer, en un momento del día, durante bastante tiempo, vendían a $1050, y cuando cerró el precio vendedor quedó en $1100.

¿Y compraban a cuánto?

Generalmente, era muy poco lo que se vendía porque cuando el pánico es tan grande son dólares que tiene deposición propia y que los vendieron a $1050.

Mirtha Legrand recibirá a Sergio Massa y a Patricia Bullrich con un programa doble

Eran los dólares que les quedaban del día anterior, porque una cosa es stock y otra cosa es flujo. Una cosa es una persona que tiene 200 millones de dólares en una cuenta en el extranjero y es un 20% más rico en pesos.

Ahora, está el trader que compra y vende y lo que le queda es lo que le había quedado del flujo del día anterior. Lo vende a $1100 y luego supone que bajará y comprará a $900. ¿Esa sería la ganancia?

No supone, le manipulan el precio de manera tal de inflarlo artificialmente y luego vuelve a la realidad, como pasó ayer. De eso $1050, cierran en $1100 el vendedor, con un spread entre compra y venta de $50, como se podía ver ayer, o más.

Ese $1050 se termina transformando en $950 y culminan el día con ese movimiento de manipulación de inflar el precio artificialmente y ganándose $100 por cada dólar, es un montón de dinero en eso volúmenes.

El dólar arranca otra jornada tensa en los mercados

¿Cuánto estimás vos que es ese mercado en total? Aunque no están los registros, ¿estás hablando de un mercado de 10 millones de dólares?

Puede ser. Las estimaciones pueden ser, sí, 10, 20 o 30 millones.

Entonces, ganaron 1000, 2000, 3000 millones de pesos...

Un montón de plata.

Un montón de dinero para un grupo de personas, pero nada en términos macroeconómicos...

Pero en términos macroeconómicos, el problema es la desestabilización que genera la retención de ese precio. Si te digo, por ejemplo (sin estadísticas porque no las hay), la cifra de 10 millones, uno dice "macroeconómicamente es insignificante". Y sí, pero el comerciante que forma precios porque mira, no sabe cuál será su costo de reposición. Entre otras cosas, mira la pantalla de los portales que informan ese valor y lo toma como referencia.

Massa activa el segundo tramo del swap con China para usar otros U$S 5.000 millones

Entonces, la desestabilización macroeconómica se genera a partir de esa referencia que no tienen ni volumen ni nada, que es producto de una manipulación especulativa, y que después termina impactando en precios, comportamientos y, en algunos casos en desabastecimiento.

Porque hay algunos comerciantes que manifiestan que, ante tanta incertidumbre, por las dudas se sientan arriba de su producto y dejan de vender. Todas esas cosas pasan.

Las consecuencias las entiendo perfectamente. Estoy tratando de explicarle a la audiencia y a nosotros mismos qué son estos cinco o diez vivos, qué significa.

Además de la ganancia financiera y económica que implica esa manipulación de precio, también hay una intencionalidad política.

"Cinismo al palo": duro cruce de Malena Galmarini con Javier Milei y Ramiro Marra

Ahí es donde me planto y dudo. Pienso en que esos "cinco vivos", como metáfora, que un día hacen $100 de diferencia, es lo mismo que hacían cuando estaba $500 y eran $50 de diferencia. En el fondo, uno podría decir "es el trabajo de los traders", o sea, su trabajo es vender caro y comprar barato acciones, oro, dólares.

Yo no podría quejarme de que un trader quiera ganar 10% en un día porque es naturaleza. Cuáles son las condiciones de posibilidad para que puedan hacerlo, entonces, ahí si se entra en la macro.

Ahora, ¿vos decís que hay una intencionalidad política en ellos o en Milei, por ejemplo? ¿Ellos tienen intencionalidad o simplemente les interesa ganar el 10% en un día como probablemente todos los traders del mundo?

Alberto Fernández denunció penalmente a Milei y Marra por "intimidación pública"

En este caso particular, lo que digo es que la intencionalidad política de Milei, con estas expresiones, después se encuentra intencionalidad en algunos grandes operadores del mercado.

No en el trader que está en la mesa o que hace operaciones chicas, sino en los que manejan volúmenes muy grandes en este mercado blue, que si Milei tuviera éxito en su plan de dolarización, se van a hacer con un negocio de compra y venta de dólares en donde el dólar picará a valores insólitamente altos porque, como ya venimos explicando, su plan de dolarización implica un tipo cambio alto.

Y en el recorrido a eso, se van a hacer la América con negocio de compra y de venta en el marco de una volatilidad enorme.

The New York Times analizó los "ataques contra el peso" de Milei y la suba del dólar blue

En ese planteo, a ellos les convendría comprar y no vender dólares. Es decir, el trader en realidad no se queda con los dólares, compra y vende.

Pero compra, vende y juega mucho con la volatilidad, y al manipular el precio gana mucho jugando con la volatilidad. Eso es lo que marcaba de ayer. Lo llevo a $1050, lo vendo, lo recompro abajo de $1000.

Uno es un comerciante, por decirlo de alguna manera, que está comerciando con dinero en lugar de estar comerciando con harina o un repuesto en del auto. Vos de lo que estás hablando es de otras personas que tienen stock y les convendría un país dolarizado porque su capital valdría más. ¿A esto te estás refiriendo?

A eso me refiero y a aquellos que hacen este negocio, que si se diera ese proceso de dolarización que implica un movimiento enorme en el tipo de cambio, en el medio, con las idas y vueltas, la volatilidad y tanto volumen, ganarán un montón de plata.

Ercolini quedó a cargo de la denuncia contra Javier Milei

¿Qué beneficia que haya dos feriados y queden solo cinco días cambiarios de aquí a las elecciones?

Que hoy haya menos ruedas cambiarias de cara a las elecciones es una buena noticia porque la tensión que estamos sintiendo es muy alta. La incertidumbre de cara a la elección es muy fuerte, el escenario de las PASO quedó repartido prácticamente en partes iguales, por lo que hay mucha incertidumbre, más allá de que hay encuestas que marcan una cosa y otras otra.

Atrás de esa poca certidumbre, en términos del resultado, está la otra poca certeza, que es que el que pareciera ser el candidato más votado sigue con estas declaraciones que llaman mucho la atención, porque lo único que buscan es desestabilizar y, además, porque insisten en un programa que desde todo el arco de economía y lo político se está explicando que no tiene ningún sentido y es imposible, es impracticable hacer eso en Argentina, agregado a que dista mucho de ser una solución sino que todo lo contrario.

El cartel que exhibió el Nacional Buenos Aires contra el arancelamiento que propone Milei

Por lo tanto, cuando se tiene un candidato con el mayor caudal de votos diciendo que el peso vale cero, lo que dice en la expresión poco feliz que usó Milei, de que el peso tiene que valer menos que excremento, en términos de números, es que el peso para él, que es el candidato más votado de cara a las elecciones, vale cero.

Ahora, si el peso vale cero, cualquier cosa matemáticamente sobre cero es infinito. Entonces, lo que está mencionando es "para mí el dólar no tiene techo".

Milei: ¿Efecto placebo o efecto nocebo?

Lo que dice el candidato, no tengo ninguna duda. Siguiendo en ese análisis, nosotros al comienzo del programa contamos que el candidato ya recomendaba sacar los pesos de los bancos y convertirlos en dólares.

Había hecho exactamente lo mismo hace tres años, solamente que hoy es el candidato más votado, entonces, su palabra se convierte en performativa. ¿Qué cambiaría el lunes 23, si el domingo 22 ganase en primera vuelta? ¿Y qué cambiaría si Milei estuviese primero pero con balotaje?

En una entrevista que publicamos en Perfil, este sábado, Gabriel Rubinstein planteaba de que no iba a cambiar nada y seguirían con el dólar a $350 hasta las elecciones de diciembre y luego el crawling peg de 3% por mes.

Me gustaría tener una mirada desde el Banco Central y no desde el Ministerio de Economía. ¿Qué cambiaría si Milei ganase en primera vuelta y si fuese el primero pero hubiese balotaje?

Baby Etchecopar criticó a Fátima Florez y a Javier Milei por su aparición en TV: "Era para estar serios"

Si hay balotaje, siempre hablando en el escenario que sea con Sergio Massa, comparto la visión de Rubinstein de que esta situación seguirá, habrá tensiones por la incertidumbre que se mantendrán hasta el 15 de noviembre, que es el balotaje.

Todo seguirá como hasta ahora. El tipo de cambio oficial es que hasta entrado noviembre el oficial se mantendrá en esos niveles y después se retomará el crawling peg y las tensiones sobre la brecha seguirían como hoy, continuarían siendo administradas.

En el otro marco, en el que Milei ganase en primera vuelta, algo que no creo que ocurra pero supongamos que sí, ahí lo que sucedería es que la administración sobre el dólar oficial de parte nuestra seguiría siendo la misma y lo que sería difícil de controlar es la presión sobre la brecha.

Porque si se confirma que ganó en primera vuelta y que esa dolarización que pretende será un hecho, va a ser imposible frenar la presión de demanda habrá sobre los dólares paralelos e irán a niveles muy altos. Eso es una realidad y no habrá forma de frenarlo.

Ramiro Marra redobló la apuesta de Milei: "Hoy más que nunca, no ahorres en pesos"

Entonces, el oficial se seguirá manteniendo tal como lo dijimos, el escenario político no lo cambia, es una decisión económica. Si gana Milei en primera vuelta, iremos a una crisis muy preocupante.

La sociedad de Bolsa de la familia de Ramiro Marra publicó un informe diciendo que se atravesará por una hiperinflación, pensando en un ingrediente de su programa, no como una crítica de lo que está pasando.

Están empezando a transparentar o blanquear que el programa que proponen requiere atravesar una híper, que en una situación irresponsable y de mucha ignorancia plantean que será una de 60 días. No hay antecedente en el mundo que crea que una hiperinflación como un experimento de laboratorio se puede manejar y limitar a 60 días. Una hiperinflación es un proceso de inercia en los precios que cada vez que se dispara nadie sabe cómo termina.

Luisa Albinoni criticó a Javier Milei por sus dichos sobre los plazos fijos: "Es un delirante, nos está llevando al precipicio"

Y si hubiese balotaje y no fuese Massa quien ingrese al balotaje, sino Bullrich, ¿el plan económico de Carlos Melconian y su relación con Massa generaría un escenario distinto a cualquiera de estos dos o sería lo mismo que ganase Milei en primera vuelta?

Lo mismo que Milei en primera vuelta no porque ahí el problema que hay es que el hecho de que ganase en primera confirmaría el escenario de dolarización que él pretende es una realidad y ahí el movimiento dolarizador tendría una presión enorme imposible de parar.

El caso del programa económico que propone Melconian no me queda del todo claro y eso que lo escuché varias veces. No entiendo del todo cuando hablan de bimonetariedad y esas cosas que es lo que pretenden al final del camino. De todas formas, el mercado interpreta que tiene una visión más moderada de la cuestión y, entonces, se mantendría a la expectativa como si el balotaje fuera con Massa que es el más probable y que marcan hoy los números.

Melconian cruzó a Massa por divulgar un encuentro privado: "Vigilante y botón"

Alejandro Gomel (AG): Cuando se habla de estos "cinco picaros", que dijo Massa, ¿se puede identificar de qué grupos o con quiénes están relacionados estos grupos? ¿Quiénes son los que hacen estos desequilibrios en lo que sucedió ayer con el mercado?

No es un área que corresponde a nosotros esta investigación, viene de otros ámbitos y lo está manejando directamente economía. Entiendo que en las próximas horas habrá algunas novedades en términos de legales con los responsables de estas cosas.

Con lo cual, no me corresponde a mí porque no es una investigación que llevemos adelante nosotros y tampoco conozco en detalle las identidades como para poder decirlo. Pero entiendo que en las próximas horas habrá novedades de algunos de los responsables de estas cuestiones en algunas operaciones que se detectaron ayer.

Los bancos piden "responsabilidad democrática" tras los dichos de Milei

AG: ¿Tiene herramientas el Banco Central para manejar este tipo de situaciones? Porque da la sensación de que sale Milei y dice esto, sale Marra y lo mismo, y empieza el tembladeral. ¿Hay herramientas para contrarrestar lo que sucedió?

Hay herramientas y es obvio que impacta como impacta porque ellos saben y por eso lo hacen, que la situación es de fragilidad.

Lo que decía anteriormente de las escasez de divisas. Por lo tanto, si tuviéramos un nivel de fortaleza muy importante, uno se plantaría frente a estas situaciones y no se lograría una desestabilización. Lo logran porque la situación se sabe que es bastante frágil, producto de lo que viene pasando en el último tiempo.

Desde el Banco Central aseguran que, “Javier Milei ha acelerado una corrida cambiaria”

Herramientas hay. Hay intervenciones en los mercados, se tomaron algunas medidas para generar oferta en el caso puntual del contado con liquidación, por ejemplo, con el dólar soja, Vaca Muerta, la minería, las pymes, entre otras cosas.

Hay una noticia importante, que se comunicó hace pocas horas, que es como consecuencia de la licitación del 5G, las tres grandes telefónicas que participarán de la licitación con 350 millones de dólares cada una, ingresará ese cantidad de dinero en Argentina el 24 de octubre, exactamente dos días después de la elección, a través del mercado contado con liquidación por un total de 1050 millones de dólares.

Hernán Lombardi dice que "Milei necesita una híper"

Eso también es una noticia que, al visualizar una oferta de esa magnitud, ayudará a contener por esos días la brecha cambiaria.

Todo lo que genera oferta en esos dólares es bienvenido. Además de ser una buena noticia en términos de infraestructura de comunicaciones, es muy bueno en este contexto para el control de la brecha cambiaria.

BL JL