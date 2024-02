Dice el secretario de Transporte de Llaryora: “La quita del subsidio no le impacta a los gobernadores, sino a la gente”

El secretario de Movilidad Urbana de Córdoba hizo énfasis en la necesidad de liderar, sin arrodillarse, buscando consensos y políticas equilibradas para beneficiar a la sociedad. Compartió la visión de equilibrio fiscal y resaltó la importancia de la inversión en infraestructura para el desarrollo de las provincias. “Como dijo Schiaretti, hace falta tanto sector privado como sea posible y tanto Estado como sea necesario” señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gabriel Bermúdez es el secretario de Movilidad Urbana de Córdoba. Fue subsecretario de Transporte Automotor de la Nación entre 2019 y 2020, secretario de Transporte de Córdoba en 2013, y secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba.

Tras la decisión del presidente de quitar los subsidios al transporte, Martín Llaryora decidió mantenerlos en los sectores más vulnerables, como estudiantes, beneficiarios de la asistencia social. ¿Cómo se vive en Córdoba esta decisión? ¿Se gesta aún más esta polarización entre “los pitucos de la Recoleta” y el resto del país teniendo a Córdoba como la voz de todo el interior?

En realidad todas estas circunstancias que se han precipitado como una catarata en los últimos días devienen de la eliminación por parte de la Nación, o el anuncio por lo menos porque no hay nada formal todavía, del Fondo Compensador del Interior, que casualmente fue creado en 2018, cuando nuestro actual gobernador era diputado nacional, y por aquel entonces también el tándem Marcos Peña y Caputo habían decidido eliminar los subsidios del Interior como parte del pacto fiscal.

Por aquel entonces, en una negociación que tenía que ver con el presupuesto 2019, se generó el Fondo Compensador del Interior, que era, en cierto modo, tratar de darle algo de equilibrio a lo que tenía que ver con la distribución de subsidios entre el AMBA y el resto del Interior.

Por supuesto que el desequilibrio se mantuvo, se incrementó incluso, salvo en el primer periodo de 2020, cuando se triplicaron los subsidios del Interior, en época que me tocó participar del Gobierno Nacional, pero bueno, posteriormente a la pandemia el desequilibrio se incrementó nuevamente.

En este año, nosotros teníamos la expectativa de que, este fondo, se repitiera nominalmente por la reconducción presupuestaria del 2023 que se está llevando adelante, mínimamente iba a cubrir los costes que está teniendo el transporte, claramente el incremento en los combustibles fundamentalmente, que desde noviembre el litro de gasoil de $249 ha pasado a $2000 en la actualidad, hacen que los costos sean realmente impagables por la tarifa.

Tarifa técnica que en este momento se ubica en los $1111, eso sería lo que pagaría cualquier vecino si tuviera que subir al colectivo y no estuviera el Estado compensándolo.

A la vez también tenemos el tema del costo del kilómetro, hoy un colectivo para desarrollar un kilómetro tiene un costo de $2366 pesos aproximadamente, depende del valor también del combustible en el interior, porque tiene el costo de la logística que va incrementándolo a medida que se aleja de CABA, que es el punto cero.

Todas estas cosas nos hacían presumir de que íbamos a estar en un escenario de aumento de tarifas, porque está claro que cuando se repite un presupuesto nominalmente al año anterior y hay una inflación de más de 200 puntos, se está licuando ese subsidio. Entonces sabíamos que había una gran parte que iba a ser absorbida por tarifa o por subsidio de gobiernos locales.

Lo que no sabíamos era que se iba a mantener ese subsidio parcialmente en el AMBA y se iba a eliminar en el interior directamente, lo cual claramente si se trató de una decisión política en relación a la ley ómnibus o a la política como se dice en este tiempo que se ha estado discutiendo, está claro que no le impacta ni a los gobernadores, ni a los intendentes, ni a los diputados, porque ninguno de ellos viaja en colectivo. Le impacta a la gente directamente a través de la tarifa.

Esto es lo que nosotros hemos hecho trascender como efecto primario de esta medida, que fue una medida anunciada, como dije recién, pero no fue materializada ni siquiera en DNU ni en resolución al día de la fecha, no ha sido publicada todavía. Razón por la cual, bueno, sostenemos la lucha por tratar de que no se elimine sino que se trate de equiparar a lo que se va a mantener en el AMBA.

También me parece importante destacar que Córdoba no está en desacuerdo con la política de subsidios a la demanda. Hemos sido pioneros en la construcción de esa herramienta porque entendemos que es más fácil de controlar cuando se va el dinero directamente a quien lo necesita.

Nosotros tenemos programas desde la gestión del gobernador de la Sota, que es el boleto educativo gratuito, el boleto obrero social, el boleto adulto mayor, que son destinados a diversos universos de pasajeros que necesitan la ayuda del Estado para poder solventar lo que cuesta el pasaje. Es decir, con esa metodología nosotros estamos de acuerdo.

Es más, en el mes de septiembre del año pasado hemos suscrito la adhesión a la tarjeta SUBE para que Nación nos instale las validadoras en Córdoba y distribuya la tarjeta con los atributos sociales que se otorgan en donde la tarjeta SUBE existe y de ese modo se financia el sistema.

Eso no ha sucedido, entonces lo que sí ha sucedido a partir del anuncio es la eliminación del fondo que era el subsidio que iba directamente a las cuentas de las empresas.

Entonces no tendríamos ni subsidio a la oferta ni subsidio a la demanda de parte de la Nación. Y también sería muy difícil que la provincia asista a la capital de Córdoba, por ejemplo, porque la provincia también deja de recibir los subsidios que correspondían al transporte interurbano o a los urbanos del interior.

Entonces, estamos en un escenario donde todo este círculo negativo de medidas económicas en relación a las tarifas genera un escozor y una gran preocupación.

Casualmente hoy estamos trabajando desde temprano con el equipo en la ciudad de Córdoba analizando cuál va a ser la tarifa a la que podemos arribar con la ayuda que pueda poner el Municipio porque también esto es concomitante con una serie de otras necesidades que la sociedad está expresando al Estado, que tienen que ver con la necesidad de asistir a nuevos comedores que se han generado por el aumento de la pobreza.

¿Cómo repercute eso en el votante cordobés cuando el 75% votó por políticas como las de Javier Milei a nivel nacional? ¿Afecta la imagen de Milei o es indistinto?

Nosotros, ante todo, somos muy respetuosos de la voluntad de la gente en cada momento del tiempo. Y sabemos que nadie es dueño de los votos. El electorado cordobés es un electorado muy independiente, y yo diría altamente calificado, porque vota distinto en dos elecciones con 15 días de diferencia.

Es decir, sabe cuándo se vota legisladores nacionales, sabe cuándo se vota gestión provincial, gestión municipal o gestión presidencial. En este caso, nosotros sabemos de la alta aceptación que tuvo el presidente en Córdoba y somos muy respetuosos de la gente que decidió. De hecho, el gobernador Llaryora ha tenido la voluntad de ayudar. Lo que sí no se puede es deslegitimar el votante que ha votado también gobernador, intendente y legislador en otro sentido. Con lo cual, sería muy atemporal tener una definición de este tipo. Yo creo que hoy coexisten un montón de sensaciones en contra en quien ha votado el presidente Milei en Córdoba, porque se encuentra con que ha votado una opción que se refería a un ajuste que está ejecutándose de manera terminal, pero a la vez también votó que ese ajuste lo pagaría la casta.

Entonces, nosotros nos encontramos tratando de definir la palabra casta y vemos que es el usuario del transporte del interior, que no es lo que la gente pensó en un primer momento. Entonces, por eso digo que quien vota generalmente trata de justificar su voto como que era necesario esto porque venimos de un desastre macroeconómico que nadie se desconoce, pero a la vez también nos dijeron que la factura la iba a pagar otra gente, no la que lo está pagando nuevamente, que es la clase media, la clase trabajadora, quien utiliza el transporte para ir a trabajar, estudiar o para desarrollar sus actividades.

Entonces, en ese contexto, yo creo que la gente está hoy con una contradicción en sí misma, en cuanto a no saber.

Creo que todos tenemos parte de la verdad en este tema. Soy muy respetuoso de quienes entienden que había que hacerlo y habrá que ajustar otros gastos. Pero ya cuando yo me pongo a ser el dueño absoluto de la verdad y creo que si no estás conmigo, sos mi enemigo, si no estás conmigo, sos corrupto, si no pensás como yo linealmente, sos un traidor. Entonces, se empieza a generar como una percepción de que hay alguien que lo sabe todo y que el resto estamos pintados o no tenemos incidencia o poder de decisión en ninguna escala.

Y yo creo que a nivel local, el interior productivo de Argentina, las economías regionales, quienes exportan granos, quienes importan materias primas para la industria, están siendo objeto de medidas de ajuste en sentido contrario a lo que se propone la libertad económica.

El tema de incrementar retenciones a los exportadores, el tema de aumentar el impuesto PAÍS para quienes importan y lo hacen en el sentido de productivistas, de personas que tienen pymes y mano de obra, si nosotros no generamos una matriz productiva a la par de esta medida de equilibrio fiscal, indudablemente vamos a tener un equilibrio que es el equilibrio de los cementerios, porque no va a haber economía directamente.

En ese sentido es muy difícil en este momento, en este tiempo, sería muy subjetiva la opinión. Pero no obstante, creo que le he dado el panorama de lo que piensa.

¿Córdoba se ve con la responsabilidad de representar a todo el interior?

Córdoba, como usted bien lo señala, nunca se ha arrodillado, hemos soportado el kirchnerismo como pocos distritos. Por eso el ajuste de la obra pública, no es que no nos preocupe ni lo compartamos, pero no nos afectaría como otros lugares porque tenemos obra pública propia. Y la Nación ha colaborado, pero en menor medida a otros distritos que le eran favorables electoralmente, con los distintos gobiernos.

Tampoco lo tuvimos con la gestión de Macri, que tenía una deuda de un montón de dinero de las obras que se comprometió a financiar y no hizo.

Es decir, Córdoba tiene esa vocación de liderazgo y de no arrodillarse, pero también Córdoba tiene, me parece, el equilibrio de saber que hay que sentarse alrededor de una mesa y consensuar políticas. No se puede ir a los pechones. No podemos cambiar la Argentina generando una nueva grieta. Las grietas no nos han servido para nada, al contrario, nos han servido para incrementar la pobreza de nuestros habitantes.

Entonces tenemos que darnos cuenta que la política tiene esa deuda con la sociedad, y cuando digo a la política también lo incluyo al presidente, porque por más que hace poco que está interviniendo en la política, lo tiene que hacer rodeado de gente que le aconseje bien.

Entonces, en ese sentido, me parece que es tiempo de que no haya crispación, que tiene que haber firmeza en las decisiones, pero no puede haber agresiones. Tiene que haber sensatez y un rumbo.

Yo creo que el rumbo está, nosotros compartimos el equilibrio fiscal, de hecho Córdoba lo sostiene desde hace muchos años y es lo que ha producido que se generen las obras de infraestructura que hoy nos hacen ver diferente, en cierto modo. Cualquiera que va por las rutas se da cuenta que ha habido inversión en infraestructura, las redes de gasoductos que se han construido son las que permiten que en el interior haya competitividad porque las industrias sin gas no funcionan.

Es decir, se han generado políticas en donde el Estado ha tenido mucho que ver, porque como decía el gobernador Schiaretti antes, hace falta que un sector privado, tanto sector privado como sea posible y tanto Estado como sea necesario.

