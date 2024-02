Francisco Monti: "No hubo ninguna pelea entre De Loredo y Manes"

Francisco Monti resaltó la contribución del radicalismo en el tratamiento de la Ley Ómnibus a pesar de que finalmente no pudo avanzar y destacó la necesidad de llevar adelante un tratamiento por capítulos para evitar un "caballo de Troya". Además, manifestó que su deseo es cooperar con un Gobierno que fue elegido de manera legítima. “Me parece que tenemos que tener muy buena fe en la conversación democrática, y la buena fe es, por ahí, no plantear imposibles”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Monti es diputado nacional por la Unión Cívica Radical y miembro de la bicameral por la Cámara Baja. Además, fue diputado provincial de la provincia de Catamarca.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ve que va a seguir la relación de los diputados con Javier Milei?

Debo decir algo que es políticamente incorrecto. Conozco muchos legisladores de la nación que son personas modestas, trabajadoras, responsables, y creo que el presidente Milei lo sabe porque él fue colega nuestro hasta hace muy poco. Tenía la oficina acá al frente mío, así que seguramente él se apalanca en el desprestigio de la política que está, por supuesto, haciendo piso. Pero bueno, es algo viejo también.

Yo, mira, desde que tengo uso de razón, la política era mala palabra y eso sumado con que la Argentina lleva una larga decadencia, eso está pasando. Sin perjuicio de eso, creo que el país tiene que tener gobernabilidad y desde nuestro lugar creo que estamos haciendo un aporte significativo, con buena fe, con buena leche, como se dice en la calle, cooperando y eso ha quedado demostrado en el trámite de la ley ómnibus sin perjuicio de que ese proceso no haya tenido éxito.

Hubo un trabajo muy arduo, muy responsable, muy inteligente de la Unión Cívica Radical al respecto, y ese grano de arena también lo pondremos en el tratamiento del DNU 70 y de todos los temas que vengan hacia adelante.

Me parece que no es tiempo de vanidades, de egos, de agresiones, sino que es tiempo para discutir las cosas y lo que le hace mejor la vida a la gente y creo que el DNU, por supuesto, es una oportunidad, como lo puede ser cualquier tema.

AG: Con respecto al DNU, ¿está decidida cuál será la posición del radicalismo?

Nosotros tenemos una mirada de mayor complejidad, diría, y no le voy a esquivar a ninguna bala, hablemos de todo lo que sea necesario, pero el DNU 70/2023 tiene 14 capítulos y trata distintas temáticas.

Si uno tuviera que evaluar en alguna medida, desde el punto de vista político, en qué medida es urgente, necesario, cada una de las reformas que se han instrumentado a través de ese DNU, la respuesta no es idéntica para todo.

Vos tenés adentro la desregulación del mercado de aeronavegación comercial, alquileres, una reforma laboral que, por cierto, me parece muy buena, el tema de las farmacias, la receta electrónica, los clubes de fútbol si se pueden convertir en sociedades anónimas, me parece que es muy difícil tener una postura unánime para todo, entonces puede desagregar por capítulos. Vos me dirás que la ley no lo prevé, porque la ley de trámite legislativo dice que esto es por sí o por no.

AG: Sí, como en el debate, por sí o por no, ¿qué hacemos con el DNU?

Bueno, pero en el por sí o por no, uno tiene que asumir también que cuando se redactó la ley que regula el funcionamiento de esta comisión, está prevista para casos en los cuales un DNU trata un tema.

Entonces, yo creo que sería bueno, mínimamente, establecer una doctrina, una posición en la cual no generemos un precedente para miles de avivadas futuras, en donde por ahí viene un DNU que tiene un contenido bueno, en general como este, pero que te puedan eventualmente meter un caballo de Troya. No digo que sea el caso, pero no generemos un precedente donde vos querés hacer 10 reformas y metes un DNU con las 10 adentro y las cuales una no es tan simpática.

Me parece que desagregar y establecer capítulo por capítulo como criterio de tratamiento puede ser una oportunidad, nosotros lo hemos consultado a esto con juristas de alto prestigio, no los voy a mencionar para no hacer una infidencia, pero sí lo hemos trabajado.

Obviamente que yo no estoy solo en esta comisión, fíjate, somos 16, hay distintas personalidades, distintos partidos políticos. No digo que vaya a ser ese el criterio, probablemente el criterio sea otro, pero sí quiero decir también, y por eso digo que no quiero sacarle la cola a la jeringa, en líneas generales me parece que las reformas en más o menos urgentes tienen un sesgo desregulador positivo, lo tengo que decir.

Fundamentalmente tres temas que yo te mencioné anteriormente, la reforma laboral, que para mí el fallo de la Cámara Laboral es disparatado, declarando la inconstitucionalidad de esto, para mí se arroga potestades legislativas, haciendo un mérito sobre cuán urgente, cuán necesario o cuán acertadas son las leyes, me parece que eso es una función que tiene que tener el Parlamento, y en todo caso también lo que es la desregulación de la aeronavegación comercial, tanto que se habla de la Argentina que es linda, que necesitamos conectarla, tenemos un país inmenso, sí, pero estamos cautivos de Aerolíneas Argentinas, me parece que eso es algo que también tenemos que romper.

Romper el privilegio de un grupo que se ha apoderado y se ha apropiado no solamente de una empresa, sino de todo un mercado, distorsionándolo.

También, algo que ya está a la vista con resultados, la modificación de la ley de alquileres, un mercado que estaba hiper regulado, que produjo una contracción en la demanda, y que en consecuencia de eso muchas personas no tenían posibilidad de conseguir un alquiler.

Ahora vos me dirás al mismo tiempo, sí, los precios están altos, pero los precios están altos contra los salarios, y eso es lamentablemente la realidad, pero no es un problema de alquileres ni del mercado inmobiliario, el problema que estamos teniendo en la Argentina es que la Argentina está muy pobre. Estamos con una enorme pobreza, y creo que el gobierno obviamente tiene que tener un plan de estabilización para sanearlo, pero sí creo que esta modificación de la ley de alquileres es positiva.

AG: ¿Ves la posibilidad de que el radicalismo mande una ley espejo y trate de evitar esto de aprobar el DNU y que haya dentro algún caballo de Troya o te ves en el brete de tener que decidir si se apoya o no?

Probablemente el brete exista. Justamente, mañana nos reunimos por primera vez y empezaremos a trabajar.

Sí quiero ser claro en que me parece que hay reformas que hay que defender.

El tema de la ley Espejo se planteó en algún momento. De hecho, yo firmé un proyecto de ley, si no recuerdo mal, del diputado Martín Tetaz.

Me parece que a dos meses vista de la emisión de este decreto de emergencia, es muy difícil volver a foja cero y decir que tratemos todo a través de proyectos de ley y que quede sin efecto el decreto.

Me parece que la vocación de cooperar con un gobierno que tiene amplia mayoría popular, que tiene legitimidad y que sabemos que la gobernabilidad es un valor en la democracia, ya que muchas veces nos decimos tan demócratas los radicales, y que defendemos y preservamos el Estado de Derecho, me parece que tenemos que tener muy buena fe en la conversación democrática. Y la buena fe es, por ahí, no plantear imposibles. Yo creo que en algún momento parecía razonable, quizás hoy sea mucho pedir ir a una ley Espejo total.

Daniel Montoya: Ya disuelto Juntos por el Cambio, el tablero político quedó organizado en dos extremos. De un lado La Libertad Avanza abroquelada con el PRO, y del otro lado el kirchnerismo con la izquierda. En ese nuevo tablero quedaron en el medio el radicalismo, peronistas y fuerzas provinciales. ¿El radicalismo va a poder procesar internamente todas estas diferencias que se están generando? Inclusive con peleas como Valdés y Lousteau, y otras como Manes y De Loredo.

Lo que vos me dices sobre que hay un extremo, donde está el kirchnerismo con la izquierda, eso suscribo. Que en el otro extremo está La Libertad Avanza con el PRO, no me queda del todo claro.

No me quiero meter en la casa ajena a discutir qué es lo que va a ser el PRO de su vida. Me parece que ellos han tenido una vocación de cooperar en la primera etapa que, me parece que hacia adelante probablemente tengan que haber algún nivel de acuerdo que no sé si está.

Dicho eso, el radicalismo, partido centenario, institucionalista, recontra federal, tiene distintas miradas. Yo no puedo esconder la tierra debajo de la alfombra, porque además tampoco me parece un delito que haya distintas miradas. A mí las formas, las formas de la apelación constante a la ética, de no contribuir a veces a un clima democrático, de denostar a personas que además son, vale decirlo, honorables, como el caso del doctor López Murphy, son cosas que claramente no me gustan.

Yo no creo que la Argentina tenga que tener un alineamiento internacional a rajatabla con la ultraderecha internacional, claramente. Ahora, yo también propongo una mirada de decir, hablemos de las cosas.

Abajo del discurso étnico y de la macro narrativa de la política hay cosas, hay reformas, hay instrumentaciones, hay reglamentaciones y yo no veo que muchas de estas reformas que el gobierno esté impulsando, tanto en la ley ómnibus como en el DNU, estén al extremo anarcocapitalismo.

Me parece que hay muchas cosas razonables y creo que durante la primera etapa de una actitud cooperativa que creo que la gente nos está reclamando, nosotros debemos estar parados ahí. Eso no es aceptar cualquier cosa y de hecho lo hemos demostrado, cuando vino el proyecto de ley ómnibus, hemos tenido un montón de objeciones y la verdad que, nobleza obliga, hay que reconocer que el Gobierno entró a una conversación y el proyecto se modificó, más allá de que no llegó a buen fin.

Habrá personas que dentro del radicalismo tengan una mirada distinta, pero bueno, la verdad que esa es la realidad que tenemos, eso no significa que se quiebre algo, ni que nos agarremos a patadas, pero me parece que en este tránsito habrá que convivir en esas condiciones.

Nosotros hemos tenido una conversación durante todo el proyecto de ley ómnibus, muy civilizada, puertas adentro del radicalismo, donde ha habido oposiciones en común y en donde en algunos puntos hubo disidencia. A ver, no hubo ninguna pelea entre De Loredo y Manes, eso no quiero consentirlo, porque convivo como colega con ambos y creo que la relación es muy civilizada, más allá de que haya distintas miradas en algún punto.

