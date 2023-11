Eduardo Fidanza: "Esperemos que no haya un estallido"

Eduardo Fidanza planteó la posibilidad de una confluencia entre el peronismo y el radicalismo en el plano legislativo, y destacó la incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo el ajuste en una sociedad con condiciones socioeconómicas críticas. “Una debilidad de la fuerza que gana es que tiene escasa capacidad de movilización, si uno la compara con los movimientos sociales y con los sindicatos”, aseguró el licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Fidanza es analista político, fundador y director de la consultora Poliarquía y de la Sociedad Argentina de Investigación de Mercado y Opinión Pública. Además es miembro número de la Academia Nacional de Periodismo y columnista de Perfil.

Javier Milei: "Bajar la inflación a los niveles internacionales llevará entre 18 y 24 meses"

¿"Se viene el estallido" es lo que quiso decir Javier Milei, colocando esta canción después de terminar su discurso como presidente electo?

Lo primero que puedo decir es que esperemos que no haya un estallido. Es lo que debemos desear. Sin embargo, sabemos que, como se ha dicho en todos los análisis periodísticos, entramos en una nueva geografía con mucha incertidumbre.

Los 40 años de democracia coinciden con una situación inédita, que es la irrupción de una fuerza que se configuró en apenas dos años, con un líder emergente que se llamó a sí mismo outsider, que efectivamente lo es, y a partir de hoy empezamos a transitar una nueva etapa.

Yo creo que acá hay dos primeros sentimientos. Uno es el respeto que nosotros debemos tenerle a la cantidad de argentinos que eligieron esta opción. Lo segundo es acompañar y analizar lo que necesariamente es un periodo con muchas incertidumbres, muchas preguntas que no están contestadas, y analizar lo que seguramente va a ser una reconfiguración casi completa del esquema de poder en la Argentina y de las fuerzas políticas.

Javier Milei ratificó que privatizará YPF, TV Pública, Télam y Radio Nacional

¿Es algo que se gestó en dos años o un eslabón en continuidad de representación de una parte de la Argentina que comenzó a expresar Mauricio Macri, y es algo que ya se venía representando en una parte de la Argentina que votó por Carlos Menem, y no sé si al calificativo de dictadura cívico-militar que le correspondió a la última dictadura?

Cuando digo que se gestó en dos años me refiero estrictamente a la figura de Milei y a su fuerza política.

Ahora, por cierto, como decís, el proceso es mucho más largo y yo haría dos lecturas. Una lectura que corresponde a los analistas, a la población más interesada en la política, que es ideológica. Después otra lectura en términos de representación, que involucra al conjunto de la población.

Javier Milei, presidente electo en Argentina

En términos ideológicos, acá estamos viendo la reproducción de la división de la Argentina que hace mucho tiempo existe, que yo creo que sus rasgos esenciales arrancan en el siglo XIX, es una suerte de oposición entre lo que podíamos llamar los "valores republicanos" y los "valores populares". Estos valores populares en los últimos 80 años los representó el peronismo y bueno, esa dialéctica la tenemos.

Y después hay otra contradicción ideológica que, como bien decís, yo creo que arranca sobre todo en los noventa, que es una disputa en torno al rol del Estado, primero en la economía y, en otro sentido, en la sociedad.

Ahora hay otra cuestión que yo digo que incumbe mucho más al conjunto de la población, y este no es un fenómeno argentino, que es la capacidad que tiene el sistema para representar los intereses de las personas y resolver sus problemas. Y acá lo que vemos es que finalmente llega a la Argentina esta nueva derecha populista que crece en la medida que la democracia liberal tiene estos déficits de representación. Yo creo que son todos estos planos los que están puestos en juego, al menos lo que yo veo.

El triunfo de Milei y la astucia de la sinrazón

El futuro político de Juntos por el Cambio

Lilita Carrió anoche anunció que ella consideraba que la Coalición Cívica se separaba se JxC. ¿Crees que Juntos por el Cambio puede llegar a continuar y que los radicales van a poder digerir el acuerdo de Macri con Milei o que ya está absolutamente extinto y lo que dijo Carrió respecto de la CC vale también para el radicalismo?

Sí, yo creo que Carrió anuncia lo que va a suceder. Yo creo que la experiencia de Juntos por el Cambio está terminada, porque efectivamente los sectores que pueden decir que perdieron (esto es el radicalismo, la Coalición Cívica, y lo que podemos llamar el larretismo), descarto que vayan a acompañar esta experiencia.

Acá hay que considerar una cosa: hoy los ganadores están festejando, pero los que han perdido también están pensando en la viabilidad de este proyecto, de modo que en la reconfiguración política que empieza hoy vamos a tener una reorganización con una derecha muy marcada; lo que podríamos llamar genéricamente una socialdemocracia, donde hay que ubicar al larretismo, los radicales, la Coalición Cívica; y después el peronismo.

Elisa Carrió dijo que la Coalición Cívica se va de Juntos por el Cambio

Ahora, este partido que se llama La Libertad Avanza y el ala dura del PRO van a tener que empezar a construir una coalición, que uno imagina que es una coalición liberal-conservadora, para garantizar gobernabilidad.

Aquí el gran tema es que gana una fuerza que además promete, como hemos escuchado muchas veces, refundar la Argentina, que termine la decadencia, que empiece una nueva etapa histórica plena de proporción enorme entre este proyecto y las bases legislativas y territoriales que esta fuerza tiene. Esta es una fuerza débil que hoy está envuelta en la euforia de un triunfo, pero si no construye una nueva coalición, que piensa que la va a construir con fracciones del peronismo, con fracciones de la política provincial, pero por ahora eso está en veremos, y si juntamos a eso la situación económica crítica, lo que tenemos es el horizonte incertidumbre.

Hay algo más en esta configuración: así como queda esta derecha, lo que llamamos socialdemocracia, queda un peronismo que ha recibido una derrota extraordinaria, que en el pasado demostró capacidad de reconfiguración, pero en este proceso de crisis de la representación, el peronismo está involucrado. El peronismo ha sido la expresión popular de la democracia liberal argentina. Yo creo que ahí hubo un error muchas veces de lectura, poniendo al peronismo en los límites o por fuera de la democracia republicana. El peronismo lo ha demostrado anoche de una manera extraordinaria: es un partido democrático, es una fuerza democrática que acata las reglas de juego y la mayoría que se genera, que garantizó estando en el gobierno una elección de transparencia ejemplar, confirmando las tradiciones del país.

Massa evalúa pedir licencia al Ministerio de Economía después de la reunión de Milei con Alberto Fernández

Así que ahí está la cuestión del peronismo, que en la crisis de representación es una de las fuerzas que ha perdido más.

Los respaldos que recibió La Libertad Avanza

Vemos que los votos de Juntos por el Cambio fueron todos para La Libertad Avanza, si no, no podría haber tenido el 55% que tuvo. Lo sorprendente aquí es que, por un lado, Carrió dice, y yo coincido con vos también en suponer que lo mismo va a suceder con el radicalismo, que Juntos por el Cambio se rompe porque no van a digerir acompañar a Milei. Ahora, los votantes radicales y los votantes de la Coalición Cívica parecen haber votado por Milei.

Es una buena hipótesis, que además es correcta.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Yo te voy a contar una anécdota: ayer un dirigente muy caracterizado del radicalismo al interior del país, refiriéndose a lo que había ocurrido en un restaurante al cual había asistido la noche del sábado, me dijo muy preocupado "la gente que estaba allí, gente que siempre me acompañó, que me votó dentro del círculo de afinidades, estaban todos a favor de Milei".

Esa anécdota puede reflejar lo que vos estás diciendo, y hay que sumar algo. Se habló mucho de la opción del voto en blanco, que en realidad representaba la consigna oficial del radicalismo o la Coalición Cívica, y el voto en blanco fue una expresión minoritaria.

Lo que pasó en los últimos días, pocas veces lo vimos, en el sentido de que los argentinos se dividieron en dos grupos y fueron a votar.

La burla de Bukele a Gustavo Petro por el triunfo de Milei: "Ahora dilo sin llorar"

Esto que estás diciendo también nos puede anunciar una reconfiguración un poco inesperada. Lo que pasa es que yo creo que a partir del 10 de diciembre todo el mundo va a estar con la expectativa, empezando por la sociedad, de los resultados de Javier Milei, y eso también va a tener que ver con la reconfiguración.

Acá hay dos escenarios. Un escenario es que Milei transmita tranquilidad, que sea un Milei más sensato, logre configurar esta nueva coalición, tenga capacidad de negociación y logre, en un tiempo razonable, bajar la inflación. Si eso sucediera, sería un gobierno que iría minimizando la incertidumbre y consiguiendo captar apoyos de distintas expresiones de la política.

Ahora, lo otro es que estos resultados no ocurran y entonces muchos sectores empiecen a especular que va a ser un gobierno que va a durar poco o que va a fracasar, y van a estar pensando entonces en el siguiente turno.

Victoria Villarruel, la primera vicepresidenta negacionista de la dictadura

¿El radicalismo se queda con Macri y Milei o se suma al peronismo en su resistencia?

Bueno, ahí tenemos otra especulación que hacer con referencias históricas. Yo te decía que una de las discusiones de fondo es acerca del rol del Estado en la sociedad, pero ante todo en la economía. Entonces, si nosotros vemos la historia política argentina de las últimas décadas, vamos a ver que los dos partidos históricos han tenido una visión Estado-céntrica, y esto lo han compartido radicales y peronistas. Nos hemos dedicado a hacer la crónica de las diferencias entre ellos y hemos olvidado las afinidades.

Entonces, a mí no me sorprendería que, según sea el tema planteado, haya una confluencia en el plano legislativo entre radicalismo y peronismo. No sé si radicalismo y kirchnerismo, eso habrá que ver la nueva configuración del peronismo, qué es lo que sobresale. Pero atención: la mayor cantidad de legisladores son kirchneristas. La cuestión del Estado va a ser muy importante.

Los títulos de los diarios del mundo sobre Javier Milei y su triunfo

Antes de que me llamaran estaba mirando el reparto del gasto público. Yo creo que tenemos que observar esta distribución del gasto público, porque una de las falacias que Milei sostuvo durante la campaña, y que repitió anoche, es que este ajuste lo va a pagar la política. ¿Qué está diciendo cuando dice la política? Si se refiere a los gastos en asesores, en diputados, en senadores, en la planta que tiene que ver directamente con la actividad política, la verdad que es irrelevante en el gasto público. Entonces hay que ver, porque en el gasto público está salud, educación, los planes sociales, los subsidios, el 45% son jubilaciones y pensiones, viene el ajuste. Y esto cabía también para Patricia Bullrich, e incluso para Massa.

Hay que ver dónde se va a hacer el recorte, porque además hay una contradicción, es una contradicción de esta nueva derecha, que llega prometiendo la baja de impuestos. Pero hay algo que no cierra: por un lado decir que van a bajar los impuestos, y por el otro lado decir que el ajuste lo va a pagar la política. Ahí está, por así decirte, faltando dinero. Están faltando recursos en ese discurso.

Yo diría que es un discurso político electoral, pero cuando llegue la hora de gobernar, veamos cómo se distribuye el gasto público y ahí vamos a ver la reacción de las fuerzas políticas históricas de la Argentina.

Anuncios de Milei: Mariano Cúneo Libarona será el ministro de Justicia y Carolina Píparo irá a la ANSES

El rol del nuevo Congreso

Claudio Mardones: Solamente en la Cámara de Diputados, a partir del 10 de diciembre, Milei va a tener una bancada de 37 miembros, y podría llegar, con suerte y si se organiza todo el PRO, a los 80, o sea que están bastante lejos de llegar al quórum, y esto con un peronismo que es primera minoría en ambas cámaras. ¿Cómo ve esta situación para el presidente electo?

Esto va a requerir una negociación, y esta es una de las grandes incógnitas, porque por ejemplo, si uno anoche escuchaba a Guillermo Francos y después escucha el discurso de Milei, ahí hay contradicciones muy notables.

Francos era un político que uno no podía, a priori, pensar que formaba parte de la fuerza de Javier Milei, de modo que ahí hay que ver qué va a prevalecer. El sentido común indica, y no solamente en el sentido común, sino las relaciones de fuerza, que no hay otro camino que la negociación. Por eso yo agrego otra cosa más, y es que Milei dijo anoche que no hay espacio para el gradualismo. Esa discusión en la Argentina en los últimos tiempos, ahí hay que preguntarse qué significa un shock, cómo está compuesto ese shock, cuántas leyes del Congreso se necesitan para implementarlo, y vuelvo a decir, de dónde se van a sacar los recursos, y en qué va a consistir el ajuste.

La agenda que se viene en el nuevo Congreso

No olvidemos que es una sociedad con casi 50% de pobres e indigentes, en una situación socioeconómica crítica, fíjense ustedes, y esto le cabía también a otras fuerzas, hay que reconfigurar la economía, pero cómo se hace ese ajuste en una sociedad en esas condiciones.

Entonces, para responder a la pregunta, no queda otra que una negociación. Pero, como se menciona, podría haber decreto de necesidad y urgencia, que tienen siempre un límite y que después tienen que ser revalidados por el Congreso.

Después hay otro recurso, del cual no se volvió a hablar, pero durante mucho tiempo de la campaña Milei lo mencionó, que son los plebiscitos. Habrá que ver.

Desilusión, algoritmos y Milei: la victoria de La Libertad Avanza en un contexto inestable

Y después hay otra cuestión, que creo que también hay que considerar, que es la capacidad de movilización de las fuerzas políticas. Y ahí hay otra debilidad que yo observo en la nueva fuerza que gana, y es, a mi modo de ver, una escasa capacidad de movilización si uno la compara con los movimientos sociales y con los sindicatos.

Ayer Myriam Bregman dijo algo que yo no creo que haya sido oportuno, y que es un poco inquietante, pero finalmente está dicho: “se la seguimos en la calle”. Este es otro elemento que tenemos que observar en la Argentina que viene.

MVB JL