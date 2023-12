Mariel Fornoni, sobre Milei: “Es difícil enamorar cuando vas a tomar decisiones muy difíciles”

La doctora en Economía Mariel Fornoni señaló la volatilidad y rapidez que puede haber en las expectativas de la población frente al nuevo gobierno y la complejidad a la hora de implementar ajustes. “La gente dice que sí, pero después, cuando le impacta realmente en el bolsillo, no es tan fácil”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Mariel Fornoni es analista política, doctora en Economía y socia directora de la consultora Management and Fit.

¿Qué reflexión le merece este nuevo escenario político?

Estaba escuchando la canción con la que me recibieron, "Dinero", de Sumo, y digo, la verdad que la respuesta a este tema es, “no hay más plata”, ahí me parece que va a surgir la primera grieta.

La verdad que es una situación histórica, distinta, porque evidentemente toda la ansiedad que hay en relación a la conformación del gabinete, a las medidas y demás, es porque evidentemente siempre veníamos de un espacio político en el cual uno más o menos sabía quiénes podían ocupar los cargos, cuál era la idea de cada uno de ellos, alguna línea de trabajo, y esto de ahora, la verdad, es toda una sorpresa.

La primera sorpresa tiene que ver con conformación del gabinete. Había miedo en relación al entorno que acompañó a Milei durante la campaña, pero no los vemos ahora en la conformación del gabinete. Me parece que hubo como un mayor pragmatismo a la hora de cerrar acuerdos y conformar algo que le pueda dar lo que aún no sabemos si tiene, que es gobernabilidad. Tiene la legitimidad el 56% de los votos en un balotaje, veamos cómo va a conformar esa gobernabilidad, tanto en el Congreso como en los acuerdos con los gobernadores.

Me parece que cada cosa que hace es como una señal, por eso bueno, todos nosotros estamos en el minuto a minuto viendo qué es lo que sucede.

Javier Milei junto a Martín Menem | Mariel Fornoni considera que hay "pragmatismo" en el armado del gobierno de Milei.

Yo tengo mi oficina en el mismo edificio en el cual están teniendo reuniones, está todo el periodismo, creo que ni en la Casa Rosada había tanta expectativa en relación a quién entra y a quién sale, es toda como una locura, y me parece que tiene que ver con esa ansiedad, producto de no saber qué es lo que viene y de que cada cosa significa un gesto distinto, un destrato o un gesto a favor de algún dirigente, de algún gobernador. Bueno, eso es lo que estamos siguiendo día a día.

Las expectativas con el nuevo gobierno

La famosa socióloga alemana Noelle-Neumann planteaba el concepto del "carro del ganador", que quien gana tiene una cantidad de personas que antes no lo veían positivamente y luego se suman, algo que normalmente explica la luna de miel de la que gozan la mayoría de los mandatarios. ¿Midieron si se produjo un crecimiento de la aprobación de Milei posterior a haber triunfado en el balotaje? ¿Cómo imaginas que puede ser la suerte de ese "carro del ganador"? ¿Se gastará más rápido ahora que hace 10 o 20 años atrás?

Estamos esperando a la asunción del nuevo gobienro para volver a medir, porque es cierto que todavía hay expectativas, y creo que todos tenemos demasiadas expectativas, tal vez del discurso, cuando asuma el cargo, ver qué es lo que plantea, qué es lo que dice, ver el gabinete. Estamos esperando un poco esto.

La verdad que es cierto que hoy todo es mucho más frágil, mucho más instantáneo. La gente quiere respuestas mucho más rápido, y esto hace que las lunas de miel, que antes duraban seis meses, pasaron a durar cien días, y ahora probablemente sean de seis semanas. Creo que también esto tiene mucho que ver con en qué momento las medidas pueden resultar antipáticas, cuando la gente las siente realmente en su bolsillo. Porque una cosa es cuando se anuncian y otra cuando te impactan directamente.

Lo que nosotros venimos viendo, por lo menos en los últimos mandatos, es que ese periodo de gracia se puede extender a entre tres y seis meses. Es cierto es que hay algunos dirigentes que han tenido variaciones en su imagen, de ascenso y de caída, mucho más pronunciados que otros, como por ejemplo el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que en su peor momento, incluso ahora, tiene todavía un diferencial de imagen, un piso de imagen positiva, si lo vamos a mirar desde ese lugar, que está en el orden de los 36 puntos. Ese ha sido como su piso, mientras que Mauricio Macri llegó a perder 55 puntos, y Alberto Fernández 76.

En general todos repuntan en el momento de la elección legislativa de medio término. En el caso de Alberto Fernández no fue así, no remontó para la elección de medio término. Entonces, me parece que cada uno tiene su forma, y probablemente lo que pasa con Milei es que tampoco sabemos cuál va a ser su estilo de liderazgo, porque el estilo de liderazgo también te aporta confianza o no te la aporta. Entonces, en la medida que vos tenés confianza en las medidas, en la forma en que el otro está tomando las decisiones y demás, eso te genera que la gente te otorgue más tiempo. Cuando vos no tenés confianza en el otro, le pedís resultados más rápidamente.

Y la verdad que, así como no sabíamos cómo podía armar su equipo o cuáles iban a ser las medidas, producto de que fue cambiando, yendo de un lugar a otro, la realidad es que tampoco sabemos cuál va a ser el estilo de liderazgo y qué confianza va a inspirar en la gente para que le den tiempo, que hoy en día es lo más difícil, pedir tiempo para generar los cambios que va a tener que generar.

Evidentemente, Milei ha dicho todo el tiempo que hay cambios que se van a ver a los dos años, otros a los cinco años y otros a los 35 años. El tema es que la gente no escucha realmente. Es muy difícil que después uno diga, "el presidente electo lo dijo esto". En definitiva, el tema es cuando impacta la medida. Muchos no terminan escuchando, creen que van a estar mejor y punto. Hoy existe esa expectativa. No sé si tiene mucho sustento o no, producto de todo lo que se está diciendo, de la herencia recibida y demás, pero la gente siente que la cosa va a estar mejor.

Cuando las expectativas son altas hay que ver después si vamos a estar a la altura de satisfacer esas expectativas, y eso va a ser lo que genere la confianza o no en el liderazgo de un presidente nuevo.

Lacan hablaba del paso del enamoramiento al amor. Aquello de que el enamoramiento duraba 18 meses y después podía convertirse en amor o no, se convierta en un afecto sólido o se agotaba rápidamente. ¿Crees que hay más riesgo de lo segundo que de lo primero?

Es difícil enamorar cuando vos vas a tomar decisiones muy difíciles. Más allá de que uno esté planteando que no las va a pagar toda la gente, sino la casta, la verdad es que las medidas van a ser duras para todo el mundo, porque es el Estado que tenemos y el tema es ver cómo la gente entiende que esto no es producto del presidente que hace un mes que asume, sino cómo esto es producto de lo que viene padeciendo la Argentina desde hace muchos años.

Entonces, hoy la verdad que yo le veo más probabilidades de las que le veía antes de la conformación del gabinete, porque no veía su entorno y veía con dificultad el hecho de que pudiera armar un buen equipo de gestión. Hoy le veo un poco más, pero también tenemos que entender que la situación es muy complicada y que yo no sé si la gente entiende realmente el alcance de la complejidad de la situación y de cómo va a impactar en la vida diaria de cada uno.

Entonces, esto lo va a tener que compensar, me parece, de alguna manera. Si nosotros vemos cambios en términos de la seguridad, en términos de la justicia, probablemente la gente le tenga más confianza y le dé más tiempo. Ahora, si vos ves que todos los que se han enriquecido ilícitamente o que han tenido gestiones de gobierno que han dejado a la Argentina en una situación desastrosa, andan libremente y la gente es la que está haciendo el esfuerzo, evidentemente, eso no va a generar una sensación de que la cosa es justa. Algo va a tener que hacer el Gobierno, porque los resultados en términos de lo económico sabemos que, por lo menos durante el primer año, año y medio, todo sale bien. Entonces, me parece que hay otras áreas en las que el Gobierno va a tener que mostrar algo y Javier Milei tiene la oportunidad de mostrar un liderazgo fuerte de manera de poder compensar esto que está sacando por otro lado.

El acostumbramiento a convivir con la inflación

Fernando Meaños: Así como la sociedad siempre se mostró tan intolerante hacia el ajuste, sí aceptó y normalizó vivir con una inflación que es anormal en cualquier otra parte del planeta. ¿Qué pasa con la tolerancia que tiene la sociedad hacia vivir con inflación?

Bueno, nosotros tenemos un país con una historia en términos de la inflación. Para nosotros no es una novedad.

Por ahí, vos fíjate que sí es una novedad para los segmentos más jóvenes, los que entran ahora al mercado electoral, que tienen menos de 40 años o 25 años, que no habían vivido esa parte de la historia que hemos vivido todos nosotros, a la cual estamos un poco acostumbrados.

La inflación, un flagelo con el que nos hemos acostumbrado a convivir.

El tema era que, cuando la inflación estaba acompañada por las paritarias y la gente seguía teniendo trabajo y demás, la inflación no era el tema central. El tema es que ahora me parece que hay un segmento de la gente que nunca había vivido la inflación, no conocía la inflación y hoy realmente tiene una sensación de desesperación frente a esto. Me parece que el tema central es el empobrecimiento.

En otros momentos tuvimos inflación y crecía el desempleo, la preocupación era el desempleo. En este momento, tal vez, el desempleo es bajo en términos a otros momentos en los cuales hemos tenido mucha inflación, pero el empobrecimiento es muy grande, y eso afecta a todo el mundo, es una preocupación trasversal. Cuando observás la preocupación con la inflación, no hace distinción entre edades, ni entre nivel socioeducativo. Es un espacio político. El gobierno actual que se está yendo se vio más castigado por esto, porque eran los sectores afines al oficialismo los que más sufrían el tema de la inflación.

Es cierto que nos hemos ido acostumbrando, es cierto que ahora hay un segmento de gente que no la conocía y que ve la inflación como cáncer, y probablemente también hay otra cuestión que tiene que ver con la inflación y la corrupción. Me parece que todo lo que se haga en términos de la corrupción, de justicia y demás, va a ser muy importante. Cuando la situación económica va bien, la gente no mira la corrupción. Cuando la situación económica se complica, la gente empieza a mirarla mucho más.

Entonces, evidentemente, Milei tiene un gran desafío por delante. También es cierto que fue el único que hizo campaña hablando del ajuste que había que hacer. También digo, un poco basada en la experiencia de haber visto otras cuestiones, que la gente dice que sí, pero después cuando le toca, cuando le impacta realmente en el bolsillo, no es tan fácil. Es un "sí... pero".

