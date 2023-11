Diego Giacomini apuntó contra Luis Caputo y Emilio Ocampo y sostuvo que son personas poco receptivas. “Si usted me dice que el ministro de Economía va a ser 'Toto' Caputo y que el presidente del Banco Central de la República Argentina va a ser Emilio Ocampo, yo soy muy poco optimista”, declaró el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diego Giacomini es economista, profesor de grado y director de la Consultora de economía y ética, fue socio intelectual de Javier Milei durante 15 años, entre el año 2005 y 2019. Escribió junto al presidente electo cuatro libros, el último en 2019 titulado “Libertad, Libertad, Libertad”, y fue quien acercó al nuevo presidente las ideas libertarias de la escuela austríaca. El lunes lo entrevistamos y dijo que no cree que en la Argentina haya una revolución de la libertad, sino un hastío de la clase política.

Retomemos, como quedamos en nuestra conversación anterior, la viabilidad de Javier Milei de llegar a instrumentar sus políticas o la resistencia de los sectores damnificados que se lo impedirán.

Sí, me parece muy interesante ese tema, y además, porque está relacionado con ver qué ingeniería económica le aplicaría él para ver si tiene éxito, chances al menos, de construir algo potencialmente eficaz, para decirlo de alguna manera, en lo concerniente a sus dos caballitos de batalla electorales que fueron lo que él llamó el plan motosierra y la dolarización, y de ahí pasar a la factibilidad de las medidas, no sé si le parece.

Me parece, lo escuchamos con mucha atención.

Mire, yo creo que primero lo que hay que decir es que cuando Javier Milei dice que estamos al borde de la peor crisis argentina, ahí hay que decir que tiene una buena lectura. Porque la envergadura de las crisis hay que medirlas por las dificultades de las políticas económicas que hay que aplicar, para intentar sortearlas o salir de ellas, y los costos que hay que incurrir para poder surfearlas, pasarlas y salir de ellas. Entonces, claramente, estamos frente al borde del abismo de una crisis mucho más grande que la del 2001-2002, por más que la casta política quiera vender otra cosa.

Esto es muy sencillo. ¿Cómo se salió de la crisis del 2001 y 2002, y cómo se debería salir de esta? De la crisis del 2001-2002, por más que los políticos quieran vender que fue difícil, se salió haciendo lo único que saben hacer y lo único que les gusta hacer. Concretamente, de la crisis del 2001, en el 2002, 2003 y 2004, se salió aumentando el gasto público, pero aumentando los impuestos mucho más que el gasto público para pasar de un déficit de menos cuatro a un superávit de más cuatro.

O sea, subieron el gasto público, que es lo que saben hacer los políticos, subieron los impuestos más que el gasto público, que es lo que adoran hacer los políticos, y del lado del Banco Central se salió emitiendo moneda a mansalva, aprovechando que Argentina venía de una convertibilidad sin memoria inflacionaria, sin inflación durante diez años, y con apetito por los pesos. Porque estábamos llenos de cuasi monedas, patacones, lecop, entre otras cosas.

Entonces, aumentaron el gasto público, aumentaron los impuestos más que el gasto público, y emitieron, concretamente, por ejemplo, entre el año 2003 y 2005, los pasivos monetarios, que son la base monetaria, y eran las lebacs, que eran las madres de las leliqs y pases, aumentaron un 99%. De hecho, la inflación, Lavagna, la cuadriplicó en 24 meses. Pasó de 3,7% en diciembre del 2003 a 6,1% en diciembre del 2004, a 12,3% en diciembre del 2005. Después vino Moreno y la intervención del INDEC un poco más adelante, porque ya enseguida pasamos al 20% de inflación.

Ahora, ¿cómo se ve que esta crisis es mucho más difícil de sortear? Porque habría que intentar, lo cual no es una seguridad, sino es a ver si hay chance de sortearla, haciendo lo opuesto. Habría que bajar el gasto público mucho más de lo que se baja en los impuestos, o sea, habría que reducir las dos cosas, pero el gasto público más que los impuestos, para pasar de un déficit de menos ocho a un equilibrio en cero, o sea, lo opuesto a lo que se hizo antes, y habría que dejar de emitir, todo lo que no les gusta hacer a los políticos y no quieren hacer a los políticos.

Mientras que la salida entonces de la crisis del 2001-2002 les dio poder político y poder económico, porque aumentó el gasto público, los impuestos y la emisión monetaria, sortear esta crisis implicaría sacarle poder político y poder económico a, justamente, el Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, porque implicaría bajar muchísimo el gasto público, bajar los impuestos y dejar de emitir. Acá entra el plan motosierra y la dolarización, porque para Milei, el plan motosierra es el instrumento que quiere aplicar para bajar el gasto público y los impuestos, mientras que la dolarización es el instrumento para dejar de emitir.

Entonces, ahora, ¿cuál es el desafío? El plan motosierra, así nomás, es recesivo, con lo cual, si es recesivo, tiende todavía a caer más la recaudación y no cerrarse el déficit fiscal. ¿Por qué es recesivo? Porque con la devaluación del tipo de cambio oficial, salarios perdiendo contra la inflación, aumentando mucho el tipo de cambio, acelerándose la inflación, cae el consumo. Después tiene, obviamente, una contracción del consumo público, o sea, del gasto público. Entonces, los dos primeros componentes de la demanda agregada caen, y si caen en el corto plazo, cae el nivel de actividad. Entonces, el plan motosierra tiene que lograr hacer aumentar la inversión, porque la inversión es la variable clave para compensar la caída del consumo privado y la caída del gasto público.

Ahora, ¿cuál es el problema? Que la inversión se va a tiempo. Uno tiene que identificar el proyecto de inversión, después se tiene que poner a hacer las cuentas, después tiene que traer la plata, después lo tiene que empezar a ejecutar y, primero y antes que nada, el plan motosierra necesita una seducción para que haya inversión. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la seducción? Nombre y apellido: necesita un blanqueo el plan motosierra. La clave es que haya un blanqueo exitoso para intentar, no es una certeza, ver si hay chances que el plan motosierra no sea recesivo y, por el contrario, pase a ser de shock expansivo. O sea, el plan motosierra no va a ser nunca expansivo per se, por arte de magia, porque sea de shock. Va a ser expansivo si el shock logra que aumente la inversión.

En Argentina, la casta política no tiene reputación. La última vez que hubo un blanqueo fue una gran estafa a todo el sector privado, que fue el blanqueo con Macri, que como yo escribí en diciembre del 2016, no era exitoso, sino que iban a terminar siendo los políticos cazando en el zoológico, y todos iban a terminar pagando más impuestos, que fue lo que pasó. Entonces, si no hay reputación, un blanqueo per se, así nomás, no va a tener credibilidad, y si no tiene credibilidad no va a ser grande, y si no es voluminoso, el plan motosierra no va a pasar a ser expansivo. Entonces, se necesita convencer y atraer a la gente.

Acá yo creo que no solo no debe cobrarse a la gente por el blanqueo, si no que dada la falta de reputación y, por ende, la poca credibilidad, el Estado le tiene que pagar a la gente para que blanquee. ¿Cómo sería esto? Muy sencillo. Por ejemplo, un blanqueo que viene con una ley de blanqueo, en la cual se establece, por ejemplo (digo un número arbitrario), que al que blanquea se le da un vale de entre 30%-40% del monto blanqueado.

Por ejemplo, si blanquea un millón de dólares, se le da un vale por el 30%-40% para que pueda cancelar impuestos nacionales que no se coparticipan como, por ejemplo, las retenciones o los impuestos al comercio exterior. ¿Por qué que no se coparticipen es la clave? Para intentar que los gobernadores y los senadores no tengan excusas en el Congreso para aprobarlo. Entonces, al que se le da el vale puede utilizar ese "papelito" para cancelar y pagar impuestos con eso.

Al mismo tiempo, este proyecto de ley debería tener la creación de un mercado de capitales de estos vales, donde se puedan vender y comprar como se venden y se compran acciones. Entonces, la persona que no blanqueó va al mercado secundario y compra el vale. ¿El vale de quién? Del que, por ejemplo, blanqueó un millón de dólares y le dieron un vale por 300 o 400 mil, no tiene que pagar ese monto de impuestos, entonces lo que no tenga que pagar lo vende en la diferencia.

Ahora, esa gente que lo compra puede aplicar ese vale, y acá viene el segundo estímulo, a cancelar impuestos de todas las actividades ligadas con la inversión. Y acá entra IVA, acá entra Ingresos Brutos, acá entraría todo. Entonces, con esto se procura estimular la inversión.

Usted me pregunta: ¿está seguro que va a dar éxito? No. Yo no soy un ingeniero social, esto no es una ciencia exacta, depende cómo lo tomen los agentes económicos argentinos. Además me preguntás: ¿usted está seguro que esto se lo van a aprobar en el Congreso? No. Tampoco. ¿Por qué? Porque todo el plan motosierra es de difícil aprobación, porque el esquema de incentivos para que los diputados y los senadores lo aprueben va en el sentido contrario, porque le están sacando gasto público, le están sacando recursos tributarios, y encima van a venir con la diatriba que dice "no, estás planteando que no paguen impuestos evasores, gente ligada con el narcotráfico". A lo cual yo ahí socarronamente le contestaría "bueno, empiecen a hablar por el teléfono porque el narcotráfico siempre está ligado con los políticos, y la plata sucia también en gran proporción está ligada con la política institucional. Entonces, tal vez haya parte de los suyos que estén interesados en entrar a este blanqueo".

Ahora, este blanqueo que yo propongo con los vales es un nexo entre el motosierra (que no sé si se lo van a aprobar), el blanqueo (que no sé si se lo van a aprobar), con la dolarización (que tampoco sé si se la van a aprobar). Dejando de lado lo que yo pueda pensar de la dolarización, si es buena, si es mala, si es la mejor alternativa, tomando los dichos de Milei, que dice que va a dolarizar y asumiendo que él va a querer honrar la dolarización, yo digo "bueno, este blanqueo es un nexo entre el motosierra y la dolarización", o al menos intenta y puede ser que tenga alguna chance de ser nexo. ¿Por qué? Porque vienen los privados y traen sus dólares. Entonces, este blanqueo tendría que venir con otra ley que también debería ser aprobada en el Congreso, que no sé si se la van a aprobar o que también hay incentivos.

¿Usted le planteó esto al propio Milei en algún momento?

Sí.

¿Y ve que lo aceptaría? ¿Es una idea que puede llegar a tener en cuenta?

Yo le voy a ser muy sincero, con la franqueza y honestidad intelectual que me caracteriza. Si usted me dice que el ministro de Economía va a ser "Toto" Caputo y que el presidente del Banco Central de la República Argentina va a ser Emilio Ocampo, yo soy muy poco optimista, porque son dos personas que no escuchan a nadie. Son dos personas muy arrogantes y que no escuchan a nadie.

A las pruebas me remito, porque cuando "Toto" Caputo colocó deuda hasta que el mundo no le prestó más, en la primera mitad del gobierno de Macri, puntualmente todo 2016-2017, y después cuando reemplazó a Sturzenegger en el Banco Central y también fracasó, por ejemplo, durante todo ese período, Javier Milei y yo le presentamos a los equipos de Mauricio Macri alternativas a los planes que estaban ejecutando para tratar de evitar la piña que finalmente se pegaron, que nosotros dos habíamos anticipado. Jamás nos escuchó, jamás.

Y Emilio Ocampo, hace meses que vengo planteando y explicando por qué su dolarización es inconsistente y alejada de la realidad. Miren que tenemos varias personas conocidas en común en el círculo académico, lo he arrobado por todos lados, ha visto mis exposiciones, etcétera, y nunca nadie tampoco se quiso contactar conmigo.

Nosotros hacemos de sus voceros, de intermediarios de las ideas y lo llamamos la semana próxima para continuar el tema.

Perfecto, quedamos en este punto que falta explicar por qué podría ser un nexo vinculante entre el plan motosierra y una potencial dolarización.

