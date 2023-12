Carlos D´Alessandro remarcó la importancia de la reducción de la inflación, la disminución de la pobreza y la mejora de los niveles educativos. “Con el presupuesto del 2024 estaban rascando la olla para meter más impuestos y bajar algunas disposiciones que tenían”, aseguró el diputado en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Carlos D´Alessandro es uno de los legisladores que formaba parte de la lista de posibles candidatos a presidir la Cámara Baja, que finalmente conducirá Martín Menem. Encabezó la lista de diputados por San Luis y triunfó con el 41% en su categoría en las últimas elecciones del 23 de octubre. En una entrevista, sostuvo que la Libertad Avanza tiene objetivos comunes con Unión por la Patria.

Sería música para mis oídos que puedan existir objetivos comunes con distintas partes de la oposición, especialmente con Unión por la Patria. Deme argumentos y evidencia para ilusionarme.

Recién estaba escuchando cuando se presentó el último discurso de Raúl Alfonsín, por el cual siento profunda admiración también, y decía “sumar inteligencias y voluntades”, esto de que sigamos ideas. Entonces, desde las ideas tenemos que lograr objetivos y metas comunes para, verdaderamente, poner de pie a la Argentina. No podemos seguir con una grieta entre los políticos que lleva a una grieta entre los argentinos. Tenemos que sentarnos y pensar objetivos comunes, como bajar la inflación o poner de pie a la Argentina.

El objetivo común nuestro tiene que ser el bienestar de los ciudadanos de nuestro país, tanto los que votaron a La Libertad Avanza, como a Juntos por el Cambio y a Unión por la Patria. Tenemos que buscar objetivos comunes a corto, mediano y largo plazo. No hay manera de que este país vaya adelante si nosotros, los que tenemos que gobernar, nos estamos peleando. Se dijeron muchas cosas durante la campaña. Entendemos que la vehemencia de conseguir los votos hace que se digan cosas, pero ahora nos toca gobernar.

La ciudadanía, el pueblo argentino, nos ha puesto en un lugar preponderante para la historia de nuestro país. Un objetivo común que podemos tener con Unión por la Patria es bajar la inflación. También conseguir que se transformen los planes sociales en fuerzas vivas de trabajo y que aporten al sistema productivo nacional. Y, además, que los argentinos recuperen el Poder Ejecutivo, bajar los niveles de pobreza, subir los niveles educativos, entre otras cosas.

Hemos tenido datos muy duros esta semana sobre los niveles de pobreza en nuestro país. Hemos tenido datos muy duros después de las evaluaciones PISA con lo que tiene que ver con la educación de nuestros niños y adolescentes, para la formación del futuro del trabajo. Tenemos que tener objetivos comunes, a corto, mediano y largo plazo. Y veo que del otro lado lo entienden, porque empezamos a discutir ideas y no personas. Y esto es muy importante. Recién estaba escuchando a Polini y él también lo decía. Y concuerdo con él y con Facundo Manes. Pero también concuerdo con De Loredo y con la gente de Evolución Radical. Tenemos que buscar objetivos comunes.

Van a venir tiempos muy duros porque, tenemos un país en el cual lo tenemos muy presente, nos han dejado una economía destrozada, pero sin objetivos comunes, sin una agenda común, sin hacer lo que hacen los países del resto del mundo, que es fijar agendas a largo plazo, y que después las contengan las personas, los dirigentes, los gobernantes que vienen detrás, donde no todo está mal y lo que hizo el anterior tengamos que hacerlo de nuevo. Siempre hay un punto donde podemos volver a arrancar. En este caso, venimos muy pero muy mal. La economía está destrozada. Tenemos un Banco Central con 10 mil millones de dólares de reservas negativas. Tenemos una deuda interna muy fuerte y una deuda externa también fuerte. Pero creo que el presidente electo, Javier Milei, va a dar esa cuota de esperanza para todos los argentinos de bien y para los argentinos que buscan trabajo, que buscan insertarse en Argentina y que no se quieren ir del país. Esto también es muy importante. Queremos que los argentinos empiecen a volver a nuestro país, y no que estén pensando en irse.

Javier Milei, presidente electo en Argentina

¿Usted ve posible conciliar un plan de gobierno, un plan económico, las reformas que haya que producir, inclusive con parte de Unión por la Patria, y no solo de Juntos por el Cambio?

Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay gente de Unión por la Patria que entiende la necesidad de ir hacia una Argentina próspera. No todo es planes sociales y existencialismo. Nosotros tenemos que entender que la modernización del Estado es algo que Milei planteó en toda la campaña y que nosotros lo vamos a realizar. O sea, una propuesta profunda de modernización del Estado fue algo que nos caracterizó en toda la campaña.

Nosotros tenemos un presidente electo que ha mirado a la ciudadanía a los ojos y, en cada uno de los programas y en cada uno de los discursos que le ha tocado dar, siempre dijo que estábamos en una situación crítica, que iba a hacer ajustes, que iba a tener que tomar medidas de shock, que no iba a ser simpático los primeros seis meses, que los primeros cambios verdaderamente los íbamos a ver a partir de los 18 meses, por lo que indica la velocidad con que se mueve la política monetaria, o sea, medidas que se van tomando el punto cero y pasan entre 18 y 24 meses después, y él siempre habló de la apertura económica que queríamos realizar y, sobre todo, la reforma del Estado.

Alejandro Gomel: ¿Qué tenemos que esperar? Hay sectores que ya se preparan para una resistencia, como la CGT, presentando esta posibilidad si hay despidos y reforma laboral. ¿Cómo imagina que van a ser estos primeros meses?

con respecto a la CGT, el otro día había una reunión, por la cual tengo el mayor respeto por sus dirigentes, pero me dio mucha tristeza cuando vi la casa de los trabajadores llena de gente que no trabajó nunca, que usufructúa de su poder y articula con los más vulnerables. Yo creo que lo que primero tenemos que terminar es con los gerentes de la pobreza, y los planes sociales no son un problema, son personas que están en problemas desde hace muchos años. Por lo cual, Javier Milei expresó en la última reunión que tuvimos el miércoles pasado, que si bien no había plata, el dinero que había o los recursos que tenía el Estado iban a ser focalizados sobre el Ministerio de Capital Humano que va a dirigir Sandra Pettovello para sostener tres ejes: Familia, Educación y Salud. Ahora parece que Salud va a ser un Ministerio.

Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano de Javier Milei

Pero lo que tenemos que entender es que nuestras preocupaciones están puestas en esos millones de argentinos que gozan de un plan social y que tienen articuladores en el medio que regulan la actividad que tienen que hacer cada uno. Nosotros tenemos que transformar a esos argentinos en futuros potenciales trabajadores para impulsar el sistema productivo de nuestro país. Eso, por un lado. Con respecto a los despidos, nosotros no hablamos de despedir empleados, sino que hablamos de hacer una auditoría muy fuerte en el sistema estatal, porque los distintos gobiernos nos han dejado capas geológicas de políticos con cargos de empleo, gente que no trabaja y a fin de mes cobra su sueldo. Una cosas son los empleados públicos de bien, que van y cumplen sus funciones, y otra cosas son esos políticos que han quedado enquistados cobrando sueldos altísimos como jefes o funcionarios públicos y no aportan nada a nuestro Estado.

AG: ¿Finalmente Salud va a ser un Ministerio?

Todavía no lo tenemos confirmado. Sé que los equipos técnicos están trabajando muchísimo en ese tema. Sabemos que Sandra Pettovello está haciendo un gran trabajo con respecto a lo que tiene que ver con la niñez y la familia para la contención, la educación y el trabajo. Lo que entendemos es que por ahí un Ministerio de Salud es muy pesado, en su funcionamiento y su organización, para funcionar dentro de otro Ministerio. Es algo que están evaluando los equipos técnicos y seguramente nos vamos a estar enterando durante la semana.

AG: ¿Quiénes son los "argentinos de bien"?

Es un latiguillo que se vino usando durante toda la campaña y quedó instalado. Se conforma en la idea de "argentino de bien" a ese argentino que trabaja, que produce y que quiere lo mejor para el país. Y lo otro puede ser es el argentino que destroza al país, que es lo que consideramos que está en el otro lado de lo que nosotros queremos.

Claudio Mardones: ¿Usted es la figura de la La Libertad Avanza que tiene la misión de negociar con el peronismo?

La verdad es que he tomado este bastón de mariscal y me he sentado con dirigentes del peronismo, con dirigentes de Evolución Radical, con dirigentes radicales y diputados peronistas de mi región, con empresarios y, sobre todo, me he sentado con muchos sindicalistas para estar explicando la posibilidad de, el día de mañana, cuando esto esté mucho mejor, empezar a trabajar sobre algunas medidas que plantea Javier Milei para el mundo del trabajo. Nadie me ha dado la orden de que lo haga, sino que creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y empezar a encender los canales de diálogo para generar fuentes y consensos para que se aprueben las leyes que Milei necesita en la Cámara de Diputados para su modelo económico y poner a este país en funcionamiento.

CM: Su bloque tiene 37 bancas, ¿qué mapa está pensando para llegar al quórum de los 129? ¿Qué espera del aporte numérico del radicalismo, el PRO y el peronismo?

Nosotros contamos solamente con 37 diputados de La Libertad Avanza que fueron electos durante este periodo, para estar del 2023 al 2027. Sumamos, por lo menos, tres diputados más, que tienen que ver con espacios similares.

CM: ¿Llegarían a 40 con esto?

Sí, llegaríamos a 40. Entendemos que, Juntos por el Cambio, cuando terminó la elección del 19 de noviembre, era un bloque de 93, y nosotros lo planteamos en campaña que este bloque se iba a dividir, por una cuestión de conocimiento político, de cómo estaban articulando sus actores. Hemos dialogado con casi todos los espacios y entendemos que nos van a aportar el quórum porque ellos se van a respaldar también en sus electores. No nos olvidemos que sacamos 30 puntos y teníamos un techo de cristal en la última elección del 22 de octubre. Y si bien en el balotaje entendíamos que le íbamos a ganar al candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, la diferencia tan amplia vino por el aporte que nos dieron Patricia Bullrich, Luis Petri y otros dirigentes del Juntos por el Cambio, como se puede nombrar a Cristian Ritondo, que también sonó para recibir la presidencia de la Cámara de Diputados.

Entendemos que vamos a tener la mayoría del apoyo de Juntos por el Cambio, más allá de que se hayan dividido en tres o cuatro bloques, pero también vamos a tener mucho apoyo de los diputados del interior del país. Recordemos que si bien acá, en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Libertad Avanza el 22 de octubre salió tercera, en el interior ganamos por abrumadora mayoría, lo que nos da más facilidad para hablar con esos diputados que aporta el interior, que no son pocos. Si nosotros convencemos a los diputados del interior y a Juntos por el Cambio, tendríamos quórum y votos suficientes para aprobar las leyes.

CM: Se percibe que va a haber una omnipresencia de Guillermo Francos, ¿cuál es la expectativa a partir de su rol y la negociación con los gobernadores?

Yo veo en Guillermo Francos un excelente negociador, veo que tiene un objetivo claro que es sentarse con cada uno de los gobernadores y llegar a puntos de articulación común, atendiendo las necesidades que tiene cada provincia, pero también explicando cuál es la situación del país y cómo vamos a ir avanzando juntos hacia la posibilidad de crecimiento nacional.

Entiendo que Guillermo se ha sentado con muchos de sus gobernadores, pero también entiendo que hay muchos gobernadores debilitados. Yo te puedo dar el ejemplo de tres gobernadores de la región centro: te puedo decir el gobernador de San Luis, con el cual tengo una gran amistad, Claudio Poggi, no tiene prácticamente senadores ni diputados; en San Juan, con Marcelo Orrego, pasa lo mismo. Y si vamos al Chaco, pasa exactamente lo mismo. Entonces son, como para dar algunos ejemplos, gobernadores muy debilitados y encima muy debilitados económicamente, porque al recibir la herencia de sus gobiernos, se dan cuenta que han quedado deficitarios para el 2024.

Guillermo Francos

Con respecto al presupuesto, obvio que vamos a trabajar con el presupuesto de 2023 porque el del 2024 que había enviado el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Tomás Massa, era un presupuesto para nosotros inviable. Tan inviable que, cuando nos pusimos a leer las separatas del presupuesto, nos dimos cuenta que estaban rascando la olla para meter más impuestos y bajar algunas disposiciones que tenían, por ejemplo, para las inspecciones que tenían las cooperativas.

Entonces, el presupuesto del 2024 es inviable, hay que descartarlo, no hay manera de rescatar ese presupuesto, por lo cual sí vamos a trabajar sobre el presupuesto 2023.

