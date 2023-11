Fernando “Chino” Navarro, dirigente del Movimiento Evita, reconoció la necesidad de entender las razones de la gente que vota a Javier Milei. Además, reflexionó sobre la responsabilidad de la política en la construcción del fenómeno libertario. “Yo estoy convencido que Sergio Massa tiene todas las cualidades para enfrentar la crisis”, enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am: En un tren de la línea Mitre, en Vicente López, una chica de Unión por la Patria estaba volanteando y votantes de Milei la bajaron prácticamente de la formación. ¿Qué experiencia tuvo usted?

Mi experiencia fue distinta. Primero que la actividad la hacen trabajadores de la economía popular, que son vendedores ambulantes. Son personas que todos los días suben a los trenes a vender distintos productos, y como conocemos hace muchísimos años, viven de lo que logran vender en los colectivos, en la vía pública o los trenes ofreciendo golosinas u otro tipo de productos. En el caso del recorrido que hice yo en el Roca, en Berazategui, rumbo a La Plata, quienes lo hacían eran los vendedores ambulantes.

Lo que percibí fue que mucha gente no te da bolilla, está dormida, está leyendo su celular o escuchando música. Otros prestan atención, te das cuenta gestualmente. Algunos coinciden con lo que estamos viendo en la imagen de Silvia, que es la vendedora ambulante, y les explica quién es, hace cuánto trabaja, qué es lo que vende, les agradece porque cuando ella vende lo que los pasajeros le compran le permite mantener a su familia, que pudo terminar primero la primaria, luego la secundaria y una parte de la universidad. Cuenta brevemente su vida y después les propone, muy respetuosamente, por qué hay que votar a Sergio Massa.

Alejandro Gomel: ¿Es tan tajante la diferencia de recepción entre Zona Sur y Zona Norte?

No, primero que en Zona Norte yo hablé con un compañero, cuando hay un señor grande gritando, y era el vagón once que ellos estaban visitando. Habían ido a diez vagones anteriormente. Habían estado primero en Retiro repartiendo volantes, y lo mismo, hay mucha gente que no te da bolilla. Más que nada vienen apurados para trabajar, ni te miran, te reciben el volante o te dicen "no, gracias". Pero siempre, por lo menos en mi experiencia, siempre recibo mucha educación, o incluso en una situación distante, pero nadie te insulta, nadie te agravia, a lo sumo alguna mirada, aunque eso también es subjetivo.

Ellos habían hecho diez vagones y ahí se habían desenvuelto con absoluta normalidad. Y en ese vagón una persona empezó a increparlos y los chicos, me parece que con muy buen criterio para evitar una discusión que pasara a mayores, prefirieron retirarse. No insultaban al concejal, a quien insultaban era a una chica que se ve en el video, media pelirroja, que también es vendedora ambulante. Pero bueno, son situaciones.

Ir a la calle a repartir volantes, sobre todo cuando uno (en este caso son trabajadores) es alguien más conocido, como en mi caso, también es legítimo que alguien que nos conozca y esté molesto con el Gobierno nos increpe de una forma fuera de lo correcto.

NA: Me parece que esto que decís legitima la acción de tu parte, porque si hubiera un enojo de parte de ustedes, alguien lo podría tomar como una provocación. ¿Lo ves así?

No legitimo porque no hay que legitimar la violencia.

NA: No, no dije que legitimaras la violencia, sino la acción, lo que estás haciendo yendo a militar.

No lo digo por vos, lo digo porque es un momento muy delicado y creo que tenemos que tratar de, sobre todo nosotros que tenemos más responsabilidad, apaciguar.

Estamos viviendo una situación crítica. Recién escuchaba el informe de Fernando Meaños y mientras lo escuchaba le decía a un amigo que tiene un supermercado en La Plata que es mi barómetro diario, y me corroboraba que lo que estaba diciendo el economista era cierto. Por eso, incluso un amigo mío me decía "mirá, me parece que no hay que salir, hay que quedarse en la casa". Yo, en realidad, más que a convencer, voy a escuchar.

En mi caso, no voy a decir qué tenés que hacer, sino que trato de escuchar. Y el hecho de que los medios tengan cierta notoriedad, es que hay personas que te conocen y te saludan. Ayer estuve volanteando en la calle, en la puerta del Hospital Argerich, donde pasan muchísimas personas. Algunas te ignoran, no te conocen, otras te conocen y no te dan bolilla, otras te saludan, te dan un beso y te abrazan, otras te miran más o menos mal, otras te cuestionan, te interpelan respetuosamente.

Hablé con muchas personas que estaban en su vehículo, incluso con algunos personales de seguridad de la ciudad. Pero yo trato de escuchar, porque lo que entiendo, por más que quienes somos dirigentes políticos y funcionarios creemos que "a veces sabemos más", en realidad sabemos de algunas cosas más y de otras sabemos mucho menos. Tenemos que aprender de los sectores medios, sectores medio bajos, los trabajadores, los profesionales, y eso es lo que trato de hacer. Yo trato de escuchar mucho.

AG: Esta definición está tan pareja que puede definirse en buscar el voto casa por casa. ¿Es una elección que se va a definir en lo chico? ¿Cómo ves lo que queda de campaña?

Primero, como dato, así debe ser la política, así se hace una campaña en Estados Unidos cuando hay una primaria demócrata o una elección general con los republicanos. Lo mismo en cualquier lugar de Europa o América, la charla, la recorrida en la esquina, en la cuadra, la casa del vecino, es la forma de acercarse. Te repito, hay que escuchar mucho. Nosotros tenemos que tomar en directo lo que te dicen los ciudadanos, no la encuesta, el focus group o el informe, sino lo que vos registrás, que a veces no alcanza, pero te da una cercanía. Y, segundo, también está lo macro. Yo creo que se define en lo macro y en lo micro, todo es importante.

Ayer fui a una reunión que hacía la Fundación Ebert, una fundación alemana que trabaja en la Argentina hace muchísimo tiempo, y había distintos tipos de protagonistas, y uno de ellos (que va a votar a Massa) me dijo "mirá, yo estoy tranquilo porque mucha gente va a decidir en el cuarto oscuro. Cuando vean las dos boletas, los dos rostros, lo que implica cada rostro, qué propuesta, qué idea, qué fuerza tiene Massa y cuál expresa Milei, la mayoría, por supuesto, quiere que gane Massa y lo va a elegir".

Es decir, muchas personas van a decidir el voto en la fila del cuarto oscuro o dentro del cuarto oscuro, aunque otros ya van con el voto decidido. Otros lo van variando.

Ayer estuve con un policía de la Ciudad de Buenos Aires en la puerta del Argerich y nos pusimos a charlar. Cuando charlamos un rato, muy amable, un pibe joven, con dos hijos, se prestó un diálogo con mucha simpatía. Al principio me dijo que por supuesto iba a votar a Milei, y al final me dijo "la verdad no sé a quién voy a votar, dame la boleta de Massa por las dudas que lo voy a pensar". Por ahí termina votando a Milei, por ahí termina votando a Massa, o vota en blanco, no sé. Lo que quiero decir es que cuando vos charlás, hay personas que varían y oscilan, porque es una decisión muy difícil.

NA: Katopodis está dejando su lugar de trabajo para ir a repartir volantes en los subtes y trenes, a convencer (porque su arenga es distinta a la charla tuya con los pasajeros), a plantear la situación de que “es Massa o el abismo”. ¿Te parece que eso suma? ¿Eso es hacer militancia en el caso de un ministro de la Nación?

Yo conozco a Gabriel hace muchísimos años. Katopodis, con su señora, estaba muy ligado a la militancia de base y daban apoyo escolar hace 30 años en barrios muy recónditos, digamos. Y lo fui viendo crecer, siempre con su mismo estilo, muy austero, muy moderado, muy racional. Y siendo intendente, es más, el Movimiento Evita (en San Martín) fue a las PASO contra el candidato de Gabriel Katopodis, Moreira. Nuestro candidato era Leo Grosso. Y Leo es un caminador desde pibito, desde que hacía también apoyo escolar en Tigre, en el año 1999, cuando tenía 15 años. Hoy es diputado y sigue actuando de la misma manera.

Pero Gabriel Katopodis, en la última PASO, sin ser candidato a intendente, fue impresionante lo que caminó.

La verdad no es que quiero eludir la respuesta, no sé lo que dice, no he visto los videos, porque a veces llego a mi casa y, te soy franco, veo algún programa que me gusta, a ustedes los veo a la mañana.

NA: ¿Y no lo vio? Déjeme que dude.

Escucho música o pongo programas de humor viejo. Pero Gabriel es un pibe sensato y razonable, casualmente es uno de los mejores ministros de la gestión de Alberto, que escucha y pone la cara en todos lados.

NA: Uno de los ministros que sí funcionan, como lo dijo Cristina Kirchner...

Quienes vamos a la calle, en general, cualquiera sea el nombre, si no escuchamos, no podemos volver. Si vos vas a un barrio, a un colectivo, a un bar, a donde sea, y pretendés decirle la verdad revelada, o te quedás solo, o te sacan a bolsazos, en términos simbólicos. Dgo, se dan vuelta y te dejan solo. Hoy hay que escuchar, porque en nuestra sociedad, los trabajadores son más sabios y han demostrado ser mejores que nosotros en esta etapa.

El fenómeno del voto libertario

Fernando Meaños: ¿Qué análisis, usted que camina la calle, tiene de que haya sacado casi nueve millones de votos un candidato sin partido, que no reparte nada, que no promete otra cosa más que ajuste y que tiene algunas actitudes bordeando la misoginia y la defensa de la dictadura?

Primero, sí promete, promete destruir y romper. La imagen de Milei con la motosierra es fuerte. Nadie sabe bien, incluso yo, qué hace el Banco Central, pero lo van a destruir, lo van a cerrar, todo es romper. Pero creo que lo hemos construido, tenemos que hacernos cargo de la dirigencia política en los últimos años, más allá de los esfuerzos y de las intenciones, hemos esperado muchos números concretos de nuestra sociedad.

Yo creo que muchas personas que votan a Milei no quieren romper como él, ni andan con una motosierra como Milei, ni son negacionistas, ni son nazis. No caigamos en generalizar y no lo digo por ustedes, pero yo escucho a compañeros que generalizan y dicen “no, vos votás a Milei”. Hay personas que votan a Milei porque están cansadas.

El otro día estaba en Temperley, antes de la primera vuelta, y entro una pescadería. El pibe me conoce por los medios. Empezamos a charlar, me contó de la pescadería, que la abrió post pandemia, y le digo ¿a quién vas a votar? "A Milei, me dice". Ya habíamos entrado en confianza, él era muy simpático, me había dado el lugar y le digo ¿pero vos vas a votar a Milei? Milei te va a pasar a valores a vos, le digo. “Y si ustedes también me pasan a valor, dejame probar”, me dijo. Y no era ni antidemocrático, ni fascista.

FM: O sea que aunque no lo comparte, entiende el voto a Milei.

Pero obvio, ¿cómo no lo voy a entender? Le digo, "tenés razón, que sea lo que Dios quiera, proba si querés, pero reflexioná". Al final nos terminamos sacando una foto e intercambiamos teléfonos. No está seguro de a quién va a votar, pero si vota a Milei, yo no me puedo enojar con él, porque lo que él me dijo “yo te conocí a vos cuando eras concejal, después te vi acá, vas, venís, pero yo estoy igual o peor, vos no me resolvés nada. Valoro que vengas a verme. Nunca entró nadie de un gobierno a mi negocio ni a los negocios anteriores, pero no me alcanza con eso”, y tiene razón.

¿Me voy a enojar con él? ¿Qué le voy a decir? Es un señor común, más que común, excepcionalmente común, que labura, que abre el negocio, que a veces son las diez de la mañana y no entró nadie, que le pone el pecho a la crisis y que tiene todo el derecho democrático a elegir a quién él considere válido.

Yo le dije, con mucho respeto, que me parecía que era un riesgo, pero bueno. Él también puede decir “bueno, vos tampoco me propones un premio Nobel”.

Estoy convencido que Sergio Massa tiene todas las cualidades para enfrentar la crisis. Pero entiendo que muchos no coincidan conmigo y no me puedo enojar.

Con toda esta comprensión que uno puede tener de esta situación, sí hay que recalcar que si hay fuego, no hay que echarle nafta como hace Javier Milei. Y a veces las propuestas de Javier, que en lo personal lo he conocido y no tengo nada que decirle ni me interesa todo otro tipo de análisis que se hacen, son demasiado rupturistas, ligadas a situaciones de complejidad que hoy requieren sanar y abrazar.

Por eso la propuesta de Sergio Massa, de la unidad nacional, de convocar a los mejores, sean del partido que sean, hayan votado a quien hayan votado, va a expresar un tiempo diferente, y yo creo que sin unidad nacional, gane quien gane, incluso Sergio Massa, es muy difícil nuestra salida, por eso yo trabajo con el riesgo que implica volver a la calle, escucho, pero estoy convencido que es la mejor alternativa que tenemos.

Por supuesto esto va a depender del pueblo argentino y hay que respetar esa decisión.

